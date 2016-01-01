5 фильмов на рождественские каникулы

Режиссер: Терри Гиллиам

В главных ролях: Джонатан Прайс, Роберт Де Ниро, Кэтрин Хелмонд, Иэн Холм, Боб Хоскинс, Майкл Пэйлин, Питер Вон, Ким Грайст

Когда пересматриваешь «Бразилию» спустя тридцать лет после премьеры, поражаешься тому, насколько этот фильм стал стилеобразующим для дальнейшего кинопроцесса: отсюда щедро зачерпнули и Тим Бартон с его дилогией о Бэтмене, и Алекс Пройас с «Темным городом», вплоть до прямого плагиата в «Кафке» Стивена Содерберга. Скажем прямо, «Бразилия» – не самое легкое и приятное кино на свете. (Гиллиам любил рассказывать байку о некоем адвокате, который после просмотра заперся в своем офисе на несколько дней и отказывался выходить.) Но эта зрелищная, смешная и одновременно жуткая интерпретация оруэлловского «1984» не только разворачивается в канун Рождества – что позволяет формально включить «Бразилию» в наш обзор, это еще и обязательный для просмотра фильм, без которого ваш кинобагаж будет слишком скудным, даже если вы знаете покадрово всего Тарковского и Феллини. А новогодние каникулы – лучший повод дочитать отложенные книги и посмотреть фильмы, до которых все не доходили руки в будние дни. Вот только для начала убедитесь в том, что перед вами полная, режиссерская, версия.