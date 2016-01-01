5 фильмов на рождественские каникулы

Сегодня даже незнакомые люди поздравляют друг друга с наступающим Рождеством, а киносайты предлагают традиционные подборки лучших рождественских фильмов.
Режиссер: Франсуа Озон
В ролях: Даниель Дарье, Катрин Денев, Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Фанни Ардан, Людивин Санье
Восемь женщин, чьи роли исполняют ведущие французские актрисы, одна другой легендарнее, загородный дом, труп с ножом в спине и расследование с песнями и плясками – Франсуа Озон умудрился снять один из самых странных мюзиклов в истории кино. Если зритель, не знакомый с творчеством режиссера, посмотрит другие фильмы Озона (особенно первые три, наиболее радикальные), он может быть немало покороблен увиденным: даже в своем самом зрительском, веселом и доступном фильме Озон умудрился переписать оригинальную пьесу Робера Тома и сделать одну из героинь лесбиянкой. В «8 женщинах» почти нет свойственной Озону сатиры, как нет и странноватой, декадентской, но при всем этом щемящей поэзии других его фильмов, зато есть низкий поклон классическому «папиному» кино, которое снималось для того, чтобы очаровать зрителя и как следует развлечь. Не самая худшая замена «Иронии судьбы, или С легким паром».
Режиссер: Александр Роу
В главных ролях: Юрий Тавров, Людмила Хитяева, Георгий Милляр, Александр Хвыля, Сергей Мартинсон
Декоммунизация – процесс, безусловно, нужный и правильный, если только он не касается фильмов Александра Роу. Его лучшие картины ничем не уступают таким общепризнанным шедеврам детского кино, как, например, «Бесконечная история» Вольфганга Петерсена или «Принцесса-невеста» Роба Райнера, даже без скидки на спецэффекты производства студии «Мосфильм». А «Вечера на хуторе близ Диканьки», безусловно, один из лучших в фильмографии режиссера. Любопытно, что именно этот сын ирландца и гречанки создал такой симпатичный кинопортрет украинского национального характера: бесконечно витального, благородного, хотя и плутоватого, но когда доходит до дела – отважного и находчивого. Махнуть верхом на черте в Питер ради любимой женщины, это вам не галушки со сметаной левитировать. Что, в принципе, тоже неплохо.
Режиссер: Тим Бартон
В главных ролях: Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Мишель Пфайффер, Кристофер Уокен
Лучший из двух фильмов Тима Бартона о Темном рыцаре – удивительный пример 100% авторского фильма за 80 миллионов. Помимо мрачной атмосферы (даром что действие разворачивается под Рождество), Бартон набил этот фильм доверху, как Санта Клаус свой мешок подарками, множеством аллюзий на классику готической литературы и фильмов ужасов. В результате получилась сказочка совершенно недетского толка: ребенок-уродец, зловещие клоуны, подозрительный костюм Женщины-кошки и ее странные психологические игры с Мужчиной-летучей мышью, множащиеся, словно в зеркалах, персонажи-двойники, двойственные сами по себе, и так далее и тому подобное. Так что нет ничего удивительного в том, что, несмотря на четырехкратную окупаемость второго «Бэтмена», продюсеры франшизы вежливо попросили Бартона освободить режиссерское кресло. О зрелищности фильма умолчим: лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть, даже если речь идет о «Телекритике». Бесконечно жаль, что Дэвид Боуи отказался от роли Макса Шрека, но и без Хамелеона этот фильм – абсолютный шедевр Бартона, дальше мог быть только «Эд Вуд».
Режиссер: Джон Лэндис
В ролях: Дэн Эйкройд, Эдди Мерфи, Джейми Ли Кертис, Ральф Беллами, Дон Амичи, Денхолм Эллиот, Пол Глисон, Джеймс Белуши
Идеальная комедия на Рождество, которую уже освоили украинские телеканалы в качестве «гвоздя» новогоднего эфира. Один из лучших комедиографов восьмидесятых Джон Лэндис и восходящая звезда, пока еще больше известный как стендапер 22-летний Эдди Мерфи – в своей лучшей форме, на пике вдохновения. (В дальнейшем у них будет еще два совместных фильма, но только один хит – «Путешествие в Америку».) Собственно говоря, в этой истории современных принца и нищего хороши все: и Дэн Эйкройд в роли самовлюбленного болвана-топа, и Джейми Ли Кертис, изображающая проститутку с большим сердцем, и голливудские старики-разбойники Ральф Беллами, Дон Амичи и Денхольм Эллиот. В общем, два часа отличного настроения, совершенно не омраченного цензурой: на ТВ не увидишь сцену с танцующими на вечеринке девушками топлесс.
Режиссер: Терри Гиллиам
В главных ролях: Джонатан Прайс, Роберт Де Ниро, Кэтрин Хелмонд, Иэн Холм, Боб Хоскинс, Майкл Пэйлин, Питер Вон, Ким Грайст
Когда пересматриваешь «Бразилию» спустя тридцать лет после премьеры, поражаешься тому, насколько этот фильм стал стилеобразующим для дальнейшего кинопроцесса: отсюда щедро зачерпнули и Тим Бартон с его дилогией о Бэтмене, и Алекс Пройас с «Темным городом», вплоть до прямого плагиата в «Кафке» Стивена Содерберга. Скажем прямо, «Бразилия» – не самое легкое и приятное кино на свете. (Гиллиам любил рассказывать байку о некоем адвокате, который после просмотра заперся в своем офисе на несколько дней и отказывался выходить.) Но эта зрелищная, смешная и одновременно жуткая интерпретация оруэлловского «1984» не только разворачивается в канун Рождества – что позволяет формально включить «Бразилию» в наш обзор, это еще и обязательный для просмотра фильм, без которого ваш кинобагаж будет слишком скудным, даже если вы знаете покадрово всего Тарковского и Феллини. А новогодние каникулы – лучший повод дочитать отложенные книги и посмотреть фильмы, до которых все не доходили руки в будние дни. Вот только для начала убедитесь в том, что перед вами полная, режиссерская, версия.