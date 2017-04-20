5 фильмов, которые претендуют на «украинский Оскар»

Мелодрама главы НСКУ Тараса Ткаченко на злобу дня. Причем «Гнездо горлицы» – это не только (и не столько) высказывание о текущей экономической и социальной ситуации в стране, когда украинские заробитчане вынуждены вкалывать на Западе разнорабочими или прислугой, чтобы прокормить семьи. Говоря шире, это кино об украинском национальном характере.

Нужно отдать должное честности авторов, которые откровенно и безжалостно сказали самое важное о всех нас: ничего не изменится, все останется так, как есть. Женщины по-прежнему будут нести на себе заботы о своих нерадивых мужьях, а их инфантильные мужчины – пропивать евро, заработанные женами. И на всем этом стоит фатальная печать бедности и безразличия. Будущего нет.

Но что в этом фильме по-настоящему хорошего – кроме того, что «Гнездо горлицы» в потоке отечественного кино отличает крепкий, профессиональный уровень постановки? В первую очередь прекрасен Виталий Линецкий, ироничный и тонкий актер, блестяще сыгравший в «Гнезде горлицы» типичного украинского мужика из глубинки, усатого, хитроватого и недалекого – но, в принципе, доброго, даром что дурак и лентяй. Увы, «Гнездо горлицы» стал последним фильмом одного из лучших отечественных актеров.