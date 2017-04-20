5 фильмов, которые претендуют на «украинский Оскар»

Сегодня в Киеве пройдет церемония вручения первой национальной кинопремии «Золота дзиґа», которая позиционируется как отечественный «Оскар».
Мелодрама главы НСКУ Тараса Ткаченко на злобу дня. Причем «Гнездо горлицы» – это не только (и не столько) высказывание о текущей экономической и социальной ситуации в стране, когда украинские заробитчане вынуждены вкалывать на Западе разнорабочими или прислугой, чтобы прокормить семьи. Говоря шире, это кино об украинском национальном характере.
Нужно отдать должное честности авторов, которые откровенно и безжалостно сказали самое важное о всех нас: ничего не изменится, все останется так, как есть. Женщины по-прежнему будут нести на себе заботы о своих нерадивых мужьях, а их инфантильные мужчины – пропивать евро, заработанные женами. И на всем этом стоит фатальная печать бедности и безразличия. Будущего нет.
Но что в этом фильме по-настоящему хорошего – кроме того, что «Гнездо горлицы» в потоке отечественного кино отличает крепкий, профессиональный уровень постановки? В первую очередь прекрасен Виталий Линецкий, ироничный и тонкий актер, блестяще сыгравший в «Гнезде горлицы» типичного украинского мужика из глубинки, усатого, хитроватого и недалекого – но, в принципе, доброго, даром что дурак и лентяй. Увы, «Гнездо горлицы» стал последним фильмом одного из лучших отечественных актеров.
Еще одна мелодрама, на сей раз – историческая, рассказывает о любовном романе между Фанни Каплан и младшим брата Ленина Дмитрием Ульяновым. Согласитесь, что в кратком изложении сюжет звучит довольно пугающе, но только на первый взгляд. Эта история бессмысленной и беспощадной любви на фоне исторических катаклизмов, может быть, кое-где слабовата в сценарной части, но подкупает искренностью. Кроме того, внушает уважение тот факт, что авторам удалось снять и выпустить на экраны исторический «долгострой» в стране, разорванной войной, с рухнувшей экономикой.
Фильм интересен еще и тем, что в нем снялись действующие украинские режиссеры театра и кино: например, в роли отца Фанни Каплан на славу порезвился основатель и бессменный рулевой «Гогольфеста» Влад Троицкий. Кроме того, это последнее появление на экране российского актера Алексея Девотченко, который сыграл припадочного Владимира Ильича, врага всех капиталистов, меньшевиков и зайцев.
К сожалению, Девотченко не успел сняться во всех запланированных сценах, что не пошло на пользу фильму. Но зато созданный актером образ Ленина получился еще более гротескным и безумным, чем у Виктора Сухорукова в лентах «Комедия строгого режима» и «Все мои Ленины».
Разговорно-кулинарная комедия Аркадия Непиталюка, которая дает принципиально новый взгляд на украинское село, далекий как от клюквенных ситкомов, так и от высокопоэтических традиций фильмов Довженко, Параджанова и Осыки.
В короткометражке Аркадия Непиталюка деревня предстает во всей своей неприглядной красе, какой вы ее увидите, стоит только отъехать за сотню километров от столицы. Здесь грязно, здесь бедно, здесь нетерпимы к чужим. Вместо древней культуры и фольклорных традиций – не очень-то аппетитный ритуал приготовления кровяной колбасы. Собственно, анекдотический скандал в патриархальном семействе разворачивается именно вокруг этой самой кровянки.
Само собой, висящее на стене ружье непременно выстрелит, а отвратительная семейная сцена закончится примирением, как заканчивается любой бунт против родителей. И хотя автор оставил оптимистический финал за кадром, примирение поколений и наций состоится за праздничным столом с этой самой вонючей кровяной колбасой.
Документальный фильм Остапа Костюка рассказывает о жизни трех карпатских пастухов, которые принадлежат к трем разным поколениям гуцулов. 82-летний Иван одиноко доживает свой век. Недавно похоронив жену, он и сам готовится отойти в мир иной. 39-летний Василий управляет всем хозяйством и выкармливает молодняк овец. 10-летний Ваня начинает новую жизнь в школе-интернате райцентра. Но вот в Карпаты приходит весна, и все они – и стар и млад, как и столетия назад, поднимаются в горы пасти овец.
"Это фильм о призвании человека. О ежедневном труде, без выходных и права на слабость. О гармоничном мире, который мы потеряли, стремясь к комфорту, и детстве, которое мы покидаем, нацепив на себя роли взрослых", – рассказывает о фильме режиссер, который свыше десяти лет исследовал гуцульскую культуру. И это не считая четырех лет, на протяжение которых велись съемки.
По-хорошему наивная и действительно смешная «народная» комедия о застенчивом мужчине средних лет, который приходит в местный дом культуры на мероприятие формата «знакомства для тех, кому за тридцать». Ведущая вечера с ее приторными интонациями, дрыхнущий за ноутбуком деревенский диджей и типажи провинциальных невест настолько узнаваемы, что не могут не вызвать улыбки.
Потребность в таких фильмах ощущается очень остро. За исключением #SELFIEPARTY, «Инфоголика» и «Слуги народа-2», в национальном кинематографе как-то не складывалось в последнее время с комедиями, а комедийные шоу на телевидении такого сорта и качества юмора, что временами смотреть на это попросту неловко. К счастью, в Golden Love есть не только юмор и внимание к деталям жизни, но и доброта.