27 актеров, которых мы потеряли в этом году

«Телекритика» подвела печальные итоги 2016 года и предлагает вспомнить сегодня тех актеров кино, которых с нами больше нет.

Високосный 2016 год проявил себя во всей своей зловещей красе: мы потеряли небывалое количество деятелей искусства, которые олицетворяли собой целую эпоху. «Телекритика» подвела печальные итоги 2016 года и предлагает вспомнить сегодня тех актеров кино, которых с нами больше нет.

Энгус Скримм. 89 лет

9 января умер Энгус Скримм, он же Лоуренс Рори Гай, известный всем поклонникам фильмов ужасов не меньше Джейсона Вурхиса и Фредди Крюгера. Его Верзила из пятисерийной эпопеи «Фантазм» Дона Коскарелли умел навести ужас, просто появившись в кадре и подняв бровь. К сожалению, в этом образе Скримм застрял на всю жизнь, но зато получил «Грэмми» за аннотации на обложках пластинок и буклетах компакт-дисков. «Фантазму» не очень-то повезло: лучшая в сериале вторая серия, в которой Коскарелли ловко объединил сюрреалистический «ужастик» с фантастическим боевиком, провалилась в прокате, но стала культовой после переиздания на видео. А вот пятый «Фантазм», вышедший в этом году, трудно смотреть без чувства неловкости.

Дэвид Боуи. 70 лет

Боуи появлялся в кино нечасто – по крайней мере куда реже, чем хотелось бы поклонникам его таланта. Но каждая роль Боуи запоминалась навсегда: пришелец в фильме «Человек, который упал на Землю» , Пилат в «Последнем искушении Христа» Скорсезе, Никола Тесла в «Престиже» Нолана-старшего, Энди Уорхол в «Баскии» Шнабеля. При этом Боуи никогда не терялся даже на фоне звездных актеров первой величины – в юности, когда будущий Зигги Стардаст еще стоял перед выбором: музыка или актерство, он серьезно занимался пантомимой.

Франко Читти. 80 лет

14 января в Риме умер один из любимейших актеров Пьера-Паоло Пазолини, снявшийся в восьми из двенадцати фильмов «проклятого поэта» итальянского кинематографа. Снимался также у Бертолуччи, Элио Петри и Дзурлини, в первой и последней части «Крестного отца», а в конце восьмидесятых ушел в театр и на телевидение.

Алан Рикман. 69 лет

В тот же день в Лондоне скончался Алан Рикман. По-настоящему он прославился уже на исходе карьеры, благодаря роли профессора Северуса Снейпа в экранизации романов Джоан Роулинг, угадайте о ком. Первая же роль – террориста в «Крепком орешке», показала, что в злодейском амплуа Рикману нет равных. В дальнейшем играл Рональда Рейгана, Антона Месмера, Гришку Распутина и Хилли Кристалла, владельца легендарного рок-клуба СBGB, за что Рикмана любят и уважают не только фанаты поттерианы, но еще и поклонники рок-н-ролла.

Эйб Вигода. 94 года

Первый раз Эйб Вигода «умер» в 1982 году – точнее, его поспешил похоронить журнал «People», на что актер ответил фотосессией в гробу, с улыбкой от уха до уха и журналом в руках. Актер снялся в семи десятках фильмов и сериалов, включая оригинальные «Мрачные тени» (реанимированный три года назад Тимом Бартоном), и в культовом среди постсоветских домохозяек телемыле «Санта Барбара». Но главная роль Вигоды – это мафиозный капо Тессио, который перехитрил сам себя, в классическом «Крестном отце». Второй и последний раз Вигода умер 26 января.

Альберт Филозов. 78 лет

Универсальный актер, которому по плечу была любая роль, Филозов снимался много и охотно. "Он добровольно запер себя в футляр немецкой фабрикации, объявив тихую войну излишествам – узорчатой пластике, игривости голосовых модуляций: даже в самых патетических эпизодах Филозов не глаголет и не рубит руками воздух. Но его футляр – штука в высшей степени практичная: он впору и негодяю-перебежчику («Вид на жительство»), и добропорядочному секретарю («Никколо Паганини»), и фашиствующему изуверу («Тегеран-43»), и рохле («Вам и не снилось»), и монструозному директору новорусского колледжа («Кто, если не мы»). Фокус – в незаметной подсветке изнутри, преображающей матовую поверхность. Скупость не наличных, но востребованных средств, богатство скудного", – пишет об актере «Новейшая история отечественного кино». Умер 11 апреля в Москве.

Элиза Майнарди. 86 лет

Одна из любимых актрис Феллини позднего периода, Майнарди снялась у маэстро в таких замечательных фильмах, как «Рим», «Сатирикон», «И корабль плывет», а также в эпизоде «Казановы». Эта пышногрудая красавица с выразительным взглядом серых глаз удивительным образом сочетала в себе царственную сексапильность с комическим даром, что позволило ей с блеском сняться на вторых ролях в массе идиотских комедий по-итальянски. К счастью, с не меньшим успехом Майнарди исполняла роли второго плана в фильмах маститых Марио Моничелли, Дино Ризи, Альберто Сорди и Этторе Сколы. Умерла 8 мая в Риме.

Юко Мидзутани. 51 год

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Миниатюрная – всего 1 метр 57 сантиметров, Юко Мидзутани, несмотря на свою пронзительную красоту, предпочитала работать за экраном, актрисой озвучки (сэйю). Ее детским голосом говорила по-японски Минни Маус и герои многочисленных манг и аниме, включая легендарный фильм Хияо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» и сериал «Покемон». 17 мая Юко проиграла борьбу с раком молочной железы.

Велимир Живоинович. 83 года

22 мая в белградской больнице умер «главный партизан» югославского кино Велимир Живоинович по прозвищу «Бата» (в переводе с сербского – брат). На его счету было порядка 300 ролей в фильмах и сериалах, самая известная из которых – образ партизана Владимира Перича в одном из самых популярных югославских фильмов семидесятых «Вальтер защищает Сараево». Главным партизаном Бату называли неспроста: в доброй половине этих фильмов он изображал героических бойцов Народно-освободительной армии Югославии. Зрители среднего возраста должны помнить актера благодаря роли доктора Недельковича в многосерийной трагикомедии про Марию, Бобу и Жику, которая в восьмидесятые с большим успехом прошла в советских кинотеатрах.

Джо Флайшейкер. 62 года

Джо Флайшейкер умер 22 мая от сердечного приступа. Актера убил избыточный вес, благодаря которому, собственно, он и стал знаменит в постановках (если их можно так назвать) культовой студии трэш-фильмов «Трома» наподобие «Токсичного мстителя», «Тромео и Джульетты» и «Атаки куриных зомби». Ну что сказать: если такое кино снимается – значит, оно кому-нибудь нужно.

Берт Куок. 85 лет

В шестидесятые уроженец Шанхая Берт Куок переиграл в британском кино и на телевидении несметное количество персонажей восточного происхождения, по большей мере безымянных. Самыми заметными среди них стали три серии бондианы – «Казино «Рояль», «Голдфингер» и «Живешь только дважды». Но ролью всей жизни для актера стал образ Като Фонга из «Золотой пантеры», слуги придурковатого инспектора Клузо в исполнении гения комедии Питера Селлерса. Последние годы снимался в ситкоме «Бабье лето» канала BBC. Умер 27 мая.

Алексей Жарков. 68 лет

Актера не стало 5 июня. Алексей Жарков впервые появился на экране еще в 1963 году, но первыми заметными ролями стали милиционер Вася Окошкин в «Моем друге Иване Лапшине» Алексея Германа (конечно же, старшего) и военный летчик Черепец в «Торпедоносцах», также поставленных по германовскому сценарию. Форменным расцветом для таланта Жаркова стала вторая половина восьмидесятых и самое недоброе время в постсоветском кинематографе – в девяностые, когда актер был занят одновременно в четырех-пяти фильмах. Последний раз снимался восемь лет назад, в «Палате номер шесть» Шахназарова.

Михай «Мичу» Месарош. 76 лет

Это кажется невероятным, но 14 июня умер Альф – симпатичный пришелец с планеты Мальмак, любитель полакомиться кошками и поставить на уши все семейство приютивших его Таннеров, от мала до велика. Цирковой артист Мичу Месарош участвовал не во всех эпизодах сериала, который выдержал целых девять сезонов, а только в тех, где Альф появлялся в кадре в полный рост. (В остальное время куклой управлял шоураннер Пол Фаско.) Но очевидно, что это была лучшая роль маленького артиста, снимавшегося также в нескольких второстепенных фильмах ужасов наподобие «Дома восковых фигур».

Антон Ельчин. 27 лет

Один из самых успешных русских голливудцев Антон Ельчин погиб 19 июня по нелепой и трагической случайности, на самом взлете своей карьеры. И хотя Ельчин известен, в первую очередь, благодаря сериалу «Стар Трек», в его карьере были неплохие второплановые роли и у Джима Джармуша («Выживут только любовники»), и у Ника Кассаветиса («Альфа дог»).

Бад Спенсер. 86 лет

Карло Педерсоли, известный под псевдонимом Бад Спенсер, стал символом жанра «спагетти-вестерн» – итальянской недорогой постановки по мотивам американского ковбойского жанра, иногда пародийной, иногда эксплуатирующей насилие и секс, но никогда не дотягивающей до классических образцов Серджио Леоне. Всего Педерсоли снялся со своим коллегой Теренсом Хиллом (псевдоним Марио Джиротти) в пятнадцати фильмах – как правило, глуповатых комедиях, где парочка изображала ковбоев, полицейских-недотеп или обаятельных проходимцев. Также снимался у классика итальянских триллеров Дарио Ардженто. Скончался 27 июня.

Стюарт Нисбет. 83 года

7 июля ушел из жизни американский актер шотландского происхождения Стюарт Нисбет. И хотя больше всего он известен ролью доктора Салливана из сериала о хитроумном лейтенанте Коломбо, внимательный зритель отыщет Нисбета в эпизодах «Казино» Мартина Скорсезе и «Громобоя и быстроножки» Майла Чимино.

Дэвид Хаддлстон. 85 лет

Августовский мартиролог открывает Дэвид Хаддлстон – актер, снявшийся в сотне фильмов и сериалов (включая культовых «Коломбо» и «Девочек Гилмор», которых как раз перезапустили в этом году ). Но всенародную любовь Хаддлстон заслужил ролью миллионера Лебовски, однофамильца Джеффри Лебовски по прозвищу «Дюдя», хиппи-переростка и любителя поиграть в боулинг.

Кенни Бейкер. 81 год

13 августа не стало Кенни Бейкера, циркового артиста, стенд-ап комика, музыканта и актера кино. И хотя его самая знаменитая роль – робот R2-D2 в шести эпизодах «Звездных воен», Бейкеру щедро везло на громкие фильмы и талантливых постановщиков. Его можно увидеть в эпизодах «Амадеуса» Милоша Формана и «Человека-слона» Дэвида Линча. А в недетской сказке «Бандиты времени» Терри Гиллиама ему досталась одна из главных ролей, причем экранными партнерами Бейкера были именитые Шон Коннори, Иэн Хольм, Джон Клиз и Шелли Дювалл.

Джин Уайлдер. 83 года

Этот замечательный комический актер сейчас известен преимущественно в качестве мема, причем благодаря не самой феерической роли – Вилли Вонка. Между тем, лучшие свои комические образы он воплотил в фильме Мэла Брукса «Молодой Франкенштейн» (всего они сделали вместе три фильма) и у Вуди Аллена (сексопатолог, влюбившийся в овцу, в фильме «Все, что хотели знать о сексе, но боялись спросить».) А в восьмидесятых Уайлдер ставил комедии сам – в частности, довольно забавную «Женщину в красном».

Джон Полито. 65 лет

Актер-талисман братьев Коэн ушел 1 сентября после продолжительной борьбы с раком. Впервые появившись в «Перекрестке Миллера» , в дальнейшем снялся еще в пяти фильмах чудо-братьев. Амплуа Полито – полицейские (например, в самом первом «Горце») и гангстеры (роль Джека Драгны в «Охотнике за гангстерами»), причем актеру очень тонко удавалось сочетать в своих героях как комичные, так и пугающие черты. Всего снялся в двухсот картинах и сериалах. Одно из последних появлений на экране – в фильме Тима Бартона «Большие глаза».

Иван Шиффр. 80 лет

Если вы возьмете любой французский костюмированный боевик шестидесятых-семидесятых – будь то «Железная маска» с Жаном Марэ или «Зорро» с Аленом Делоном, наверняка в этом фильме ставил фехтовальные поединки и выполнял конные трюки Иван Шиффр, легендарный французский каскадер, один из ближайших друзей Делона. Любил сниматься в эпизодических ролях: например, в «Красном круге» Мельвилля. Поставил несколько фильмов, в том числе комедию «Шарло» в Гонконге» с участниками популярной во время оно французской комик-труппы «Шарло». Умер 27 сентября.

Пьер Этекс. 87 лет

Пьер Этекс начинал с самим Жаком Тати – будучи цирковым актером, ставил трюки для «Моего дядюшки», а в 29 лет появился в эпизоде «Карманника» не менее великого Робера Брессона. Как режиссер Этекс поставил 12 фильмов, самый знаменитый из которых – замечательная и тонкая комедия «ЙоЙо», стилизованная под черно-белые фильмы «золотого века» кинематографа, была заново открыта на Каннском фестивале 2007 года. Как актер Этекс снимался у Нагиса Ошима и Отара Иоселиани, его последняя роль – в маленьком шедевре Аки Каурисмяки «Гавр».

Майкл Масси. 64 года

Скончавшийся 20 октября Майкл Масси известен не столько своими ролями, сколько тем, что именно он на съемках «Ворона» спустил курок револьвера, в который по ошибке был вложен боевой заряд, стоивший жизни Брэндону Ли. А между тем, на счету Масси семь десятков фильмов и сериалов, в которых он играл преимущественно полицейских либо преступников. Впрочем, примечательное лицо актера можно увидеть в нескольких вполне приличных фильмах: «Потерянном шоссе» Дэвида Линча, «Конце насилия» Вима Вендерса и «Игре» Дэвида Финчера, а также в сериалах «Вспомни, что будет» и «Последний дон».

Владимир Зельдин. 101 год

Он казался вечным, хотя та эпоха, которую он олицетворял своей самой главной ролью – бравого дагестанского пастуха из сталинской агитки «Свинарка и пастух», безвозвратно прошла. Но Зельдин продолжал сниматься, особенно много начиная с семидесятых годов, ежегодно работая на двух-трех картинах. Лучше всего актеру удавались породистые англичане: эсквайры, судьи, политики, высшие полицейские чины. Несмотря на почтенный возраст, Зельдин активно работал и в новое время – его последней ролью стал дед главного героя в четвертом и пятом сезонах сериала «Сваты».

Роберт Вон. 83 года

Роберт Вон впервые попал на съемочную площадку, когда ему едва перевалило за двадцать – это была еще эра классического Голливуда, когда на экранах безраздельно царствовали вестерны и пафосные исторические постановки. К сожалению, его самым знаменитым фильмом так и осталась «Великолепная семерка», где Вон составил достойную компанию Стиву Маккуину и Юлу Бриннеру. В семидесятых актер получал высшее образование и много снимался на ТВ, «отметившись» только в одном крупном проекте – фильме-катастрофе «Ад в поднебесье», а в следующее десятилетие появлялся на большом экране преимущественно во второсортных триллерах и боевиках. Всего снялся в двух сотнях фильмов и сериалов. Умер 11 ноября.

Питер Вон. 93 года

6 декабря скончался актер Питер Ольм, взявший себе псевдоним Питер Вон. И хотя он впервые появился на телеэкране 60 лет назад, зрителям больше всего известен ролью мейстера Ночного дозора Эймона Таргариена в телесериале «Игра престолов». Первой его ролью в большом кино стал фильм Альфреда Хичкока «39 ступеней», где Вон появился в эпизодической роли полицейского, в семидесятых сыграл в знаменитых «Соломенных псах» Сэма Пекинпы, в восьмидесятых – в двух фильмах Терри Гиллиама, с которым был знаком еще с тех времен, когда будущий автор «Бразилии» и «Бандитов времени» был одним из «Монти Пайтон». Но главной работой для Вона было радио и телевидение, где он исполнил порядка двух сотен ролей.

За За Габор. 99 лет