4 украинских комикса, которые могут стать фильмами

Автор сценария и художник – Игорь Баранько

Наверное, самый знаменитый украинский комикс, который живописует приключения казака Корсунского полка XVII века по имени, как вы уже догадались, Максим Оса. Этот графический роман, в котором переплелись приключения, мистика и детектив, известен далеко за пределами Украины: его переиздавали в России, Польше, Франции и Бельгии. Не удивительно, что именно «Максим Оса» стал первой ласточкой украинского кинокомикса.

Одноименный фильм режиссера Ивана Сауткина стал одним из победителей 4-го конкурсного отбора Госкино, то есть еще в 2015 году – наравне с «Поводырем», «Гнездом горлицы» и «Несломленной», которые уже успели пройти по нашим и не только экранам. По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, государство выделило кинокомпании, снимающей фильм, традиционные 50% от общего финансирования, что составило 19 млн грн. Режиссер Иван Сауткин уверяет, что проект вот-вот сдвинется с мертвой точки.

"Проблема, как всегда, в деньгах. Сейчас мы начали активные движения по поиску финансирования, потому что если мы его не снимем будущей осенью и зимой, то фильм будет заморожен навсегда", – рассказал режиссер «Телекритике». По его словам, в простое виновата инфляция, которая съела половину бюджета. На данный момент успели отснять только треть фильма.