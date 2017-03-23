4 украинских комикса, которые могут стать фильмами

На следующей неделе в прокат выходит экранизация популярного японского комикса «Призрак в доспехах». В связи с этим «Телекритика» решила узнать, как обстоят дела с отечественными кинокомиксами.
Автор сценария и художник – Игорь Баранько
Наверное, самый знаменитый украинский комикс, который живописует приключения казака Корсунского полка XVII века по имени, как вы уже догадались, Максим Оса. Этот графический роман, в котором переплелись приключения, мистика и детектив, известен далеко за пределами Украины: его переиздавали в России, Польше, Франции и Бельгии. Не удивительно, что именно «Максим Оса» стал первой ласточкой украинского кинокомикса.
Одноименный фильм режиссера Ивана Сауткина стал одним из победителей 4-го конкурсного отбора Госкино, то есть еще в 2015 году – наравне с «Поводырем», «Гнездом горлицы» и «Несломленной», которые уже успели пройти по нашим и не только экранам. По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, государство выделило кинокомпании, снимающей фильм, традиционные 50% от общего финансирования, что составило 19 млн грн. Режиссер Иван Сауткин уверяет, что проект вот-вот сдвинется с мертвой точки.
"Проблема, как всегда, в деньгах. Сейчас мы начали активные движения по поиску финансирования, потому что если мы его не снимем будущей осенью и зимой, то фильм будет заморожен навсегда", – рассказал режиссер «Телекритике». По его словам, в простое виновата инфляция, которая съела половину бюджета. На данный момент успели отснять только треть фильма.
Автор сценария – Максим Прасолов, художник – Алексей Чебыкин
Трехтомная эпопея о приключениях казаков-характерников из рыцарского ордена магов и мастеров боевых искусств Запорожской Сечи – не менее знаменитый графический роман, чем «Максим Оса». Он повествует о приключениях двух казаков, Олеся Скороводы и Тараса Пересичеволи, а также их друга колдуна Мозгового. Втроем они отправляются с разведывательной миссией в Турцию под видом странствующих артистов, чтобы освободить казаков, попавших в плен.
По мнению организатора Kyiv Comic Con Александра Шагури, «Даогопак» – следующий претендент на экранизацию: в нем есть интересный сюжет с яркими и необычными персонажами. "Что редко характерно для отечественных комиксов", – отметил Александр.
С ним согласен автор «Максима Осы» Игорь Баранько: "Главное в вопросе экранизации комикса – хороший сценарий. Должен быть интересный мир с хорошо продуманными деталями, свежие идеи. Все это есть в «Даогопаке» – своеобразная, ни на что не похожая вселенная XVII века, своя мифология, динамичный сюжет. Тут тебе и казачество, и мистический орден. Как мне кажется, может получится очень интересно".
Так как этот графический роман также постиг международный успех – на данный момент «Даогопак» издан в Польше, Германии, Франции, Канаде, Италии и Испании, возможно, что дорогой и сложнопостановочный кинопроект получится снять в копродукции. "Он очень сложный в реализации на кинопленке из-за обилия сказочных персонажей наподобие говорящих свиньи и гусака", – отметил днепровский художник комиксов Максим Богдановский.
Но сложности авторов «Даогопака» не останавливают: как признался «Телекритике» сценарист и издатель графического романа Максим Прасолов, экранизация входит в ближайшие планы.
Сценарий – Денис Фадеев, художник – аноним
Первый в Украине комикс, посвященный бойцам АТО, защищавших Саур-Могилу в августе 2014 года. Сам автор комикса отрицает, что его детище создавалось в пропагандистских целях, и уж тем более отбрасывает обвинения в конъюнктурности. По словам Дениса Фадеева, этот графический роман, в первую очередь, о людях, а уже во вторую – о войне. А сами ветераны АТО, с которыми он общался по поводу «Звитяги», идею одобрили и поддержали. Кстати говоря, чтение не сказать, чтобы детское: графический роман не рекомендован для чтения поклонникам комиксов до шестнадцати.
"Сюжет серии «Звитяга» создавался в первую очередь под экранизацию, – поделился с «Телекритикой» Денис Фадеев. – Но, чтобы сценарий не остался лежать мертвым грузом на жестком диске, было принято решение воплотить задумку в виде комикс-серии».
С учетом того, сколько в Украине сейчас снимается фильмов на эту тему, появление в кинотеатрах экранизации «Звитяги» может стать лишь вопросом времени.
"Кто мог бы достойно снять кино? – спрашивает себя Александр Шагури (Kyiv Comic Con). – Мне кажется, что у группы Film.ua есть все ресурсы, люди и опыт для того, чтобы осуществить подобный проект. Вообще, хотелось бы видеть подобные фильмы в международной кооперации. Так получилось, что, например, из всех украинских фильмов, увиденных за 2016 год, мне больше всего понравился фильм «Гнездо горлицы», который снят в кооперации с итальянцами".
Сценарий – Александр Филипович, Вячеслав Бугаев, Денис Фадеев, художник – Алексей Бондаренко
Александра Рынк, автор телеграм-канала «Основы комиксологии», возлагает большие надежды на новый комикс в стиле стим-панк, появления которого с нетерпением ожидает все украинское сообщество любителей графических романов: "Небольшое украинское издательство Asgardian Comics, выпустившее «Максима Осу» Игоря Баранько, планирует в ближайшем времени издать комикс «Воля», а чуть позже обещают дополнить его настольной игрой. Это весьма оригинальный материал и выглядит хорошо".
«Воля» – фантастический комикс в жанре альтернативной истории, в котором события разворачиваются в параллельной вселенной 1918 года: Украина становится не только независимым государством, но еще и меняет ход мировой истории. На фоне вымышленных персонажей в графическом романе действуют вполне реальные исторические фигуры Михаил Грушевский, Павел Скоропадский, Нестор Махно и другие, но в несколько необычных для себя амплуа.
Авторы комикса не скрывают своих кинематографических амбиций. "Еще не вышедший комикс имеет громадный потенциал для экранизации, – считает Денис Фадеев. – Это 100% летний фантастический блокбастер с батальными сценами и современными спецэффектами. Если браться всерьез за экранизацию «Воли», это станет самым дорогим украинским кинопроектом. Но он и будет обладать самыми впечатляющими перспективами на внутреннем и внешних рынках".
Но это все, конечно же, далекие и дорогостоящие планы, а пока компания, выпускающая «Волю», снимает к премьере графического романа короткометражные промо-фильмы с актерами, которые играют главных персонажей.