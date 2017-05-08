4 новых сериала мая

Режиссеры: Майкл Киллен, Пол Мерфи

В главной роли: Эллисон Толман

Пилот этой собачьей комедии был снят еще в сентябре 2015 года, и вот наконец-то выходит полный сезон. Пес-философ Мартин, описывающий человеческим языком странные проблемы двуногих, встречается с Нэн – такой же одиночкой, наделенной противоречивым характером, как и он сам. Кажется, что эта собака и ее хозяйка созданы друг для друга: всегда поддержат в горе и прикроют в случае неудачи. Но неужели вы в самом деле хотите знать, что в действительности думает о вас ваш же собственный пес? Ведь это непростое знание может стать настоящим испытанием для дружбы.

В главной роли – разумеется, хозяйки, а не собаки, снялась великолепная Эллисон Толман, которую вы наверняка помните по роли помощницы шерифа Молли Солверсон в первом сезоне «Фарго». (Вполне заслуженные номинации на «Эмми» и «Золотой глобус».) Для Толман это первая главная роль, и можно не сомневаться, что актриса выложиться на полную: история о девушке, которая разругалась и парнем и устроилась на нелюбимую работу, но зато обзавелась собакой, грызущей туфли и рассуждающей о личной жизни хозяйки, написана как будто специально для Эллисон.

Кстати говоря, актриса ведет очень забавную и полную самоиронии страничку в Instagram, так что юмора ей и в жизни не занимать.