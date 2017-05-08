4 новых сериала мая

По сложившейся традиции «Телекритика» собрала для вас самые интригующие сериальные премьеры месяца.
мая
Режиссеры: Майкл Киллен, Пол Мерфи
В главной роли: Эллисон Толман
Пилот этой собачьей комедии был снят еще в сентябре 2015 года, и вот наконец-то выходит полный сезон. Пес-философ Мартин, описывающий человеческим языком странные проблемы двуногих, встречается с Нэн – такой же одиночкой, наделенной противоречивым характером, как и он сам. Кажется, что эта собака и ее хозяйка созданы друг для друга: всегда поддержат в горе и прикроют в случае неудачи. Но неужели вы в самом деле хотите знать, что в действительности думает о вас ваш же собственный пес? Ведь это непростое знание может стать настоящим испытанием для дружбы.
В главной роли – разумеется, хозяйки, а не собаки, снялась великолепная Эллисон Толман, которую вы наверняка помните по роли помощницы шерифа Молли Солверсон в первом сезоне «Фарго». (Вполне заслуженные номинации на «Эмми» и «Золотой глобус».) Для Толман это первая главная роль, и можно не сомневаться, что актриса выложиться на полную: история о девушке, которая разругалась и парнем и устроилась на нелюбимую работу, но зато обзавелась собакой, грызущей туфли и рассуждающей о личной жизни хозяйки, написана как будто специально для Эллисон.
Кстати говоря, актриса ведет очень забавную и полную самоиронии страничку в Instagram, так что юмора ей и в жизни не занимать.
мая
Режиссер: Барри Левинсон
В главных ролях: Роберт Де Ниро, Мишель Пффайфер
Режиссер любимого фильма всех политических пиарщиков и политологов «Плутовство» (также известного как «Хвост виляет собакой») Барри Левинсон поставил для НВО 2,5-часовой мини-сериал «Мастер лжи» – историю жизни и мошеннических делишек Бернарда Мэдоффа, который был признан создателем самой крупной «финансовой пирамиды» в США.
Это всенародное признание финансовых заслуг бывшего биржевого маклера с Уолл-стрит обошлось ему в 150 лет тюремного заключения. Впрочем, все, что вы хотели знать о Мэдоффе, но не знали, у кого спросить, можно найти в соответствующей статье на Википедии «Афера Бернарда Мэдоффа».
Это будет уже четвертая совместная работа Барри Левинсона и Роберта Де Ниро после «Плутовства», «Спящих» и «Однажды в Голливуде». Великий Де Ниро, который последние пятнадцать лет играл, по большей части не выходя из состояния уютной стариковской дремы, пугающе напоминает своего героя и внешне, и повадками: похоже на то, что «Мастер лжи» станет одной из самых заметных работ актера за последнее время.
мая
Режиссер: Дэвид Линч
В ролях: Кайл Маклахлен, Мэдхен Амик, Дэна Эшбрук, Шерилин Фенн, Шерил Ли, Эверетт Макгилл, Дэвид Духовны
Старт третьего сезона «Твин Пикса» – не только самая главная сериальная премьера этого года, но еще и немаловажное культурное событие. Дэвид Линч, выпустивший на экраны свою предпоследнюю работу, фильм «Внутренняя империя», свыше десяти лет назад, пообещал после третьего «Твин Пикса» окончательно уйти из кино: все же режиссеру уже 71 год, он устал.
И потом, именно первый сезон «Твин Пикс», выстреливший 27 лет назад, заложил канон нового сериала, который вместо прежнего «телемыла» предложил изысканное зрелище, по своим художественным достоинствам ничем не уступающее высокобюджетному кинотеатральному фильму. Если бы не Дэвид Линч и Марк Фрост, не было бы ни «Клана Сопрано», ни «Игры престолов» – и Ник Пиццолатто вполне отдал должное «Твин Пиксу» в первом сезоне своего «Настоящего детектива».
О новом сериале толком ничего не известно, поскольку сюжет держится в строжайшем секрете. Известно только, что действие происходит спустя четверть века, и что все актеры, которые дожили до съемок третьего сезона, приняли в нем участие, включая Джули Круз, чей волшебный голос вы помните по саундтреку. (Она играет певицу в придорожном ресторанчике – один-один, Ник Пиццолатто.) А к компании ветеранов присоединились Моника Белуччи, Дженифер Джейсон Ли, Джеймс Белуши и Лора Дерн, одна из любимых линчевских актрис.
И что бы мы не увидели на экранах 21 мая – это будет как минимум незабываемо.
мая
Режиссер: Кенни Ортега
В главных ролях: Эбигейл Бреслин, Кольт Праттс, Тони Робертс
Это уже второй сериал по фильму Эмиля Ардолино – классической мелодраме о взрослении, первой любви и курортном конкурсе танцев. Сериал 1988-1989 годов получился таким же романтичным и ностальгическим (действие происходит в начале шестидесятых), хотя Мелора Хардин кажется бледным подобием Дженнифер Грей, а Патрик Кэссиди вместо великолепного Патрика Суэйзи – это вообще смешно.
В новом сериале роль «Бэби» – юной мажорки, которая заводит курортный роман с учителем танцев, исполняет Эбигейл Бреслин, которая еще ребенком снялась в заметном инди-фильме «Маленькая мисс Счастье». Ее экранным партнером стал профессиональный танцовщик Кольт Праттс, у которого за плечами всего лишь парочка ролей в не особо громких сериалах. Ну а в роли папочки снялся ветеран Тони Робертс, в семидесятых-восьмидесятых один из любимейших актеров Вуди Аллена.
Режиссером выступил хореограф Кенни Ортега, который ставил танцевальные сцены в оригинальном фильме 1987 года и режиссировал два эпизода сериала. Ортега, конечно же, не Боб Фосс, но его единственный опыт в полнометражном кино – музыкальная комедия ужасов «Фокус-покус» с Бетт Мидлер и Сарой Джессикой Паркер, внушает надежды, что новая версия «Грязных танцев» понравится не только фанаткам оригинального фильма тридцатилетней давности.
В общем, танцуют все.