4 фильма Евгения Евтушенко

Один из главных фильмов советской «новой волны», которая на оттепельном подъеме пыталась говорить с молодыми зрителями «о времени и о себе» новым языком кино, но была задавлена чиновниками от искусства.

Сейчас трудно понять, чем так не угодил властям этот симпатичный, добрый, с высоты сегодняшнего дня даже несколько наивный фильм о трех товарищах на пороге зрелой жизни, которые ищут свое место в советской действительности. Да это и неважно, потому что сегодня главное другое: пресловутый «дух времени», который законсервирован и в бесконечных разговорах о чувстве и долге, и в невероятных по красоте проездах по улицам утренней Москвы следом за главным героем, и в документальных фрагментах.

Собственно, здесь мы и видим Евтушенко – в кадрах реального выступления молодых поэтов, которых позже назовут «шестидесятниками», на сцене большой аудитории Политехнического музея. Здесь самому молодому члену Союза писателей СССР всего лишь 29 лет: исполненный вдохновения и позерства, на этих кадрах красивый и элегантный Евтушенко похож на молодую рок-звезду эпохи «британского вторжения» – не зря журналист «Плейбоя» Майк Лоуренс, бравший у поэта интервью в начале семидесятых, сравнивал его с Бобом Диланом.