4 фильма Евгения Евтушенко

Поэт, прозаик и публицист Евгений Евтушенко, которого называли «главным поэтом Советского союза», скончался на 85-м году жизни.
Один из главных фильмов советской «новой волны», которая на оттепельном подъеме пыталась говорить с молодыми зрителями «о времени и о себе» новым языком кино, но была задавлена чиновниками от искусства.
Сейчас трудно понять, чем так не угодил властям этот симпатичный, добрый, с высоты сегодняшнего дня даже несколько наивный фильм о трех товарищах на пороге зрелой жизни, которые ищут свое место в советской действительности. Да это и неважно, потому что сегодня главное другое: пресловутый «дух времени», который законсервирован и в бесконечных разговорах о чувстве и долге, и в невероятных по красоте проездах по улицам утренней Москвы следом за главным героем, и в документальных фрагментах.
Собственно, здесь мы и видим Евтушенко – в кадрах реального выступления молодых поэтов, которых позже назовут «шестидесятниками», на сцене большой аудитории Политехнического музея. Здесь самому молодому члену Союза писателей СССР всего лишь 29 лет: исполненный вдохновения и позерства, на этих кадрах красивый и элегантный Евтушенко похож на молодую рок-звезду эпохи «британского вторжения» – не зря журналист «Плейбоя» Майк Лоуренс, бравший у поэта интервью в начале семидесятых, сравнивал его с Бобом Диланом.
Кинобиография Константина Циолковского, поставленная Саввой Кулишом («Мертвый сезон») – 140-минутная семейная хроника будней провинциального гения-самоучки, устремленного в космос мечтателя не стоила бы упоминания, если бы не саундтрек киевлянина Олега Каравайчука – невесомые звуки, как будто сотканные из воздуха, сплетаются в еле слышный вальс, звучащий издалека, словно из иной реальности.
И, конечно же, потому, что это первая и единственная главная роль Евгения Евтушенко в кино.
В этом фильме медийный образ поэта не от мира сего, который очень практичный Евгений Александрович тщательно выстраивал во время выступлений на поэтических подмостках, очень точно наложился на хрестоматийный образ Циолковского, идеалиста и мечтателя на грани выпадения из реальности. Настолько, что фильм покоробил наследников ученого. Правнук Циолковского Сергей Самбуров неприязненно отметил, что его прадед Константин Эдуардович был «вполне адекватен».
Сам Евтушенко, кстати говоря, немало спорил с режиссером, предлагая более приземленную трактовку образа Циолковского: даже гениям человеческое совсем не чуждо. Но несмотря на заметные перегибы, нельзя не признать – роль удалась.
Первый фильм Евтушенко-режиссера, поставленный по его собственному сценарию, и лучший из двух его режиссерских опусов, «Детский сад» – любопытное сочетание советского роуд-муви и поэтического кино. Неоднородный, распадающийся на множество отдельных зарисовок и сцен, фильм соткан из воспоминаний детства Евгения Евтушенко.
Это история взросления мальчика Жени, который зимой 1941 года в одиночку проделывает огромный путь из Москвы в далекое сибирское село – к бабушке, в эвакуацию. На этом пути он едва ли не впервые сталкивается с любовью и смертью, жестокостью и бескорыстным добром, благородством и предательством, приходя к немудреным выводам: жизнь – это поезд в его бесконечном движении, а весь мир – сплошной детский сад.
Полный ярких визуальных образов фильм до сих пор так и не был отреставрирован для издания в DVD или HD-формате, а жаль – «телерипы», которые можно скачать в сети, дают весьма куцое представление. Всем, кто видел «Детский сад» еще в советском кинопрокате, есть с чем сравнить.
Сериалы «Оттепель» и «Красная королева» задали на российском телевидении моду на шестидесятые, так что появление сериала «Таинственная страсть» по одноименному роману Василия Аксенова уже никого не удивило.
Интерес к деятелям культуры советского прошлого легко понять: на данный момент равновеликих им попросту нет, а отдельных культурных героев нового времени наподобие Захара Прилепина лучше никому не показывать даже по телевизору. Другой вопрос, что сериал – типичный «мыльный» продукт первого канала РФ, только вместо ментов в нем орудуют поэты-«шестидесятники», во всем остальном такие же безличные и хамоватые, как и телементы.
Один из главных персонажей «Таинственной страсти» поэт Ян Тушинский – собственно говоря, Евгений Евтушенко собственной персоной. Сам Евтушенко так и не смог определиться в своем отношении к экранизации. С одной стороны, роль Тушинского сыграл сын его хорошего друга Олега Янковского Филипп, причем сыграл со всем почтением. Но с другой – нельзя не обидеться на такой картонный, а местами довольно пошлый фильм, снятый по мотивам событий твоей жизни. А к собственной биографии Евгений Александрович, как и всякий живой классик, относился очень ревностно.