30 марта в киноклубе «Телекритики» – оскаровский победитель-2016

Киноклуб портала «Телекритика» и кинотеатр «Лира» приглашают наших читателей на традиционные показы авторских фильмов «Артхаус по четвергам». На этой неделе мы предлагаем посмотреть вместе с нами драму режиссера Тома Маккарти «В центре внимания», основанную на реальных событиях и завоевавшую в прошлом году премию «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

«В центре внимания» рассказывает о скандале вокруг сексуальных домогательств в католической церкви, который случился в Бостоне и привел к отставке кардинала Бернарда Лоу. Кастинг фильма собрал множество звездных актеров: Марка Руффало, Майкла Китона, Лива Шрайбера, Билли Крудапа и Стенли Туччи.

Адрес: ул. Большая Житомирская, 40.

Начало: 19:30

Цена билета: 50 грн.