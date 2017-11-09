3 новых сериала декабря

В главной роли: Кристофер Мэлони

Производство: Syfy

Премьера: 6 декабря

Теперь за экранизации графических романов взялся Syfy – канал, на чьем счету пока что не было безоговорочных хитов, только отдельные удачи наподобие «Корпорации» (да и ту закрыли после первого сезона). Но кому, как не Syfy, которые запустили такой циничный, идиотский и смешной сериал, как «Кровавая гонка», по плечу подобный проект?

Графический роман Гранта Моррисона Happy!, впервые увидевший свет в 2013 году, живописует святочную историю для людей со специфическим чувством юмора. Здесь и серийный убийца, одетый Санта Клаусом. И бывший коп, ставший наемным убийцей. И маленький фиолетовый эльф по имени Хэппи!, похожий на мультяшного единорога – воображаемый друг маленькой девочки, похищенной маньяком в костюме Деда Мороза. И вот теперь брутальный киллер в исполнении Кристофера Мэлони («Город грехов 2») должен найти похищенную девочку с помощью Хэппи!, который мерещится ему при всяком удобном и неудобном случае.

Зрелище получилось смешное, брутальное и очень динамичное – не зря одним из постановщиков мини-сериала выступил Брайан Тэйлор, режиссер дилогии «Адреналин», которая показала, что движение – не только жизнь, но еще и основа кино как такового. Обозреватели, которым посчастливилось посмотреть пилот на New York Comicon Show, нашли его избыточным зрелищем, перенасыщенным старым добрым ультранасилием и самым черным юмором, что несколько утомительно для зрителей старше шестнадцати. Но хочется верить, что «Хэппи!» наконец-то станет долгожданным маленьким шедевром от Syfy. Давно пора.