3 новых сериала декабря

Последний месяц этого года не слишком порадует любителей сериалов – в декабре нас ожидают всего лишь три премьеры.
В главной роли: Кристофер Мэлони
Производство: Syfy
Премьера: 6 декабря
Теперь за экранизации графических романов взялся Syfy – канал, на чьем счету пока что не было безоговорочных хитов, только отдельные удачи наподобие «Корпорации» (да и ту закрыли после первого сезона). Но кому, как не Syfy, которые запустили такой циничный, идиотский и смешной сериал, как «Кровавая гонка», по плечу подобный проект?
Графический роман Гранта Моррисона Happy!, впервые увидевший свет в 2013 году, живописует святочную историю для людей со специфическим чувством юмора. Здесь и серийный убийца, одетый Санта Клаусом. И бывший коп, ставший наемным убийцей. И маленький фиолетовый эльф по имени Хэппи!, похожий на мультяшного единорога – воображаемый друг маленькой девочки, похищенной маньяком в костюме Деда Мороза. И вот теперь брутальный киллер в исполнении Кристофера Мэлони («Город грехов 2») должен найти похищенную девочку с помощью Хэппи!, который мерещится ему при всяком удобном и неудобном случае.
Зрелище получилось смешное, брутальное и очень динамичное – не зря одним из постановщиков мини-сериала выступил Брайан Тэйлор, режиссер дилогии «Адреналин», которая показала, что движение – не только жизнь, но еще и основа кино как такового. Обозреватели, которым посчастливилось посмотреть пилот на New York Comicon Show, нашли его избыточным зрелищем, перенасыщенным старым добрым ультранасилием и самым черным юмором, что несколько утомительно для зрителей старше шестнадцати. Но хочется верить, что «Хэппи!» наконец-то станет долгожданным маленьким шедевром от Syfy. Давно пора.
В главных ролях: Том Каллен, Патрик Делейни, Сабрина Бартлетт
Производство: History
Премьера: 6 декабря
В этом году любителям исторических сериалов повезло: появилась дюжина достойных шоу на любой вкус – от биографии Альберта Эйнштейна до истории Порохового заговора. Но это еще не все. 8 декабря выходит второй сезон «Короны» Питера Моргана («Шпион, выйди вон»), сериала о молодых годах Елизаветы II, уже успевшего заработать «Золотой глобус». А двумя днями ранее – сериал Джереми Реннера («Ветреная река») «Падение Ордена».
Это история возвышения и падения рыцарского ордена тамплиеров, чья двухвековая, но бесславно закончившаяся история вдохновляла на спекуляции не одно поколение авторов, от средневековых поэтов до пресловутого Дэна Брауна. Несмотря на то, что актеры в кадре выглядят слишком чисто вымытыми как для реалий XII века, а сам сериал снимался в декорациях европейского «Борджиа» (кстати говоря, в Чехии), «Падение Ордена» вроде бы не производит впечатление клюквы. У писательско-продюсерской команды, которая стоит за этим проектом, есть в активе отличный фильм «Основатель», в котором Майкл Китон («Бердмен») играет Рэя Крока – создателя сети «Макдональдс». Понятное дело, не XII век, но получилась правдоподобная реконструкция и сложилась крепкая драма.
Если вам понравится «Падение Ордена», придется запастись терпением: последний, десятый, эпизод сериала выйдет на экраны 7 февраля будущего года.
В главной роли: Жан-Клод Ван Дамм
Производство: Amazon
Премьера: 15 декабря
Герой постсоветских подростков от 12 до 40 лет, протиравших свои «пирамиды» в видеосалонах, Жан-Клод Ван Дамм, как ни странно, продолжает сниматься в боевиках. Тот факт, что на свете существует четвертая серия «Универсального солдата» (2015), вполне сопоставим в категории «сенсация десятилетия» с научно обоснованным существованием Фредди Крюгера, который и в самом деле живет в котельной и ест детей. И хотя последние киноопусы с бельгийским актером редко удостаивались на портале imdb оценок выше 5 из 10, как минимум дважды он всех нас очень сильно удивил.
В первый раз, снявшись в фильме «Ж.К.В.Д.» (2008), в котором сыграл самого себя – уставшего от жизни актера боевиков Жана-Клода Ван Дамма, который терпит поражение по всем фронтам, от карьеры до семейной жизни, и возвращается в родную Бельгию. Очень странная инди-драма показала, что Ж.К.В.Д. умеет не только показать в кадре растяжку, но также изобразить вполне сносный актерский этюд.
Вслед за этим уместно было бы посмеяться над собой, что актер и не замедлил сделать в прошлом году, снявшись в пилоте юмористического сериала «Жан-Клод Ван Джонсон». Здесь 56-летний Мистер Растяжка предстает не только актером, снимающимся в идиотских боевиках, но еще – только не падайте, пожалуйста, и тайным агентом правительства. Создатели сериала Питер Атенсио («Последний человек на Земле») и Дэйв Кэллехем («Неудержимые»), конечно же, не Спайк Джонзи и Чарли Кауффман, и быть Ван Даммом в результате оказывается не настолько потешно, как Джоном Малковичем, но парочка смешных сцен в пилоте присутствует – актер посмеется и над собой, и над собственными ролями восьмидесятых.
Главное, чтобы весь сериал был выдержан на столь же достойном уровне.