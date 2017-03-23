3 культовых комикса, которые не станут фильмами

Единственный графический роман, который получил Пулитцеровскую премию 1989 года, а с 2004-го входит в обязательный курс литературы американских университетов и школ.

«Маус: Рассказ выжившего» – это жутковатая история родителей автора, Арта Шпигельмана, польских евреев, которые пережили Холокост. В этом тяжелом мрачном комиксе (что только подчеркивается черно-белыми рисунками), Шпигельман использует странную, на первый взгляд, метафору: евреи в его графическом романе изображены мышами, а нацисты, соответственно – коты. Поляки при этом изображены в виде свиней, что вызвало в свое время грандиозный скандал в Польше.

Расчеловечив своих персонажей, автор «Мауса» сумел очень убедительно погрузить читателя по самые уши в нечеловеческие условия существования, которые вынуждены вести его герои – сперва в ожидании ареста, затем выживая в Аушвице. Стоит признать, что метафора сработала. Если бы героями «Мауса» были люди, а не мыши, коты, собаки, лягушки и прочая живность, графический роман не производил бы столь ошеломляющий эффект на вот уже которое по счету поколение читателей.

Очевидно, что экранизировать «Маус» можно, но не нужно: в виде анимационного фильма он растеряет весь свой шоковый эффект. А вот прочесть, если вы еще не читали, – обязательно.