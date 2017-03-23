3 культовых комикса, которые не станут фильмами

Не будет преувеличением сказать, что мы живем в эпоху кинокомиксов. Только недавно по экранам прошли «Атомная блондинка» и сиквел Kingsman, как на подходе – «Тор. Рагнарек», «Лига справедливости» и «Похороны Сталина».
В связи с этим «Телекритика» решила разобраться, остались ли еще на свете какие-нибудь графические романы, которые не успели экранизировать, и насчитала с десяток. Начиная «Инколом» великого сюрреалиста Алехандро Ходоровски, в котором он использовал наработки к нереализованной экранизации «Дюны» – и заканчивая «Суперменом. Красным сыном», в котором супергерой вырос в одном из украинских колхозов и борется за социализм во всем мире (в июле как раз началась разработка сценария на студии Warner Brothers).
Среди них нашлись и такие графические романы, которые принципиально невозможно перенести на экран.
Когда речь заходит о графических романах, которые невозможно экранизировать, то в первую очередь вспоминают «Песочного человека» Нила Геймана. Если такая аналогия вас не покоробит, то его хотелось бы сравнить с «Улиссом» от комиксов: эта готическая история так и пульсирует новаторством, фантазией, умом – начиная изощренным сюжетом и заканчивая расположением фреймов на странице.
Собственно, сюжет и является пресловутым камнем преткновения – что касается персонажей, то метафизика в «Песочном человеке», как и в «Американских богах», вполне себе с человеческим лицом. Не считая множества спин-оффов, последний из которых был закончен два года назад, сюжет «Песочного человека» множится, как в зеркалах, и дробится на массу побочных линий во времени и пространстве (при желании можно полистать русский перевод).
При этом, как ни странно, проект разрабатывался на полном серьезе еще с девяностых годов, причем первый вариант сценария написал соавтор Тарантино по «Криминальном чтиву» Роджер Эйвери. Пройдя через множество рук, включая руки таких затейников, как сценаристы эпопеи про Джека Воробья Тед Эллиотт и Терри Россио, в прошлом году проект оказался на рабочем столе Эрика Хайссерера. Как ни странно, сценарист печально известных римейков «Кошмара на улице Вязов» и «Нечто» оказался мудрым человеком и отступился – мол, полным метром тут не отделаешься, нужен телесериал.
Своего рода пробным камнем сериала «Песочный человек» стал «Люцифер» Тома Капиноса («Блудливая Калифорния»), посвященный одному из побочных персонажей графического романа Нила Геймана, Люциферу Морнингстару, и на данный момент продленный вот уже на третий сезон. Кстати говоря, сам Гейман видит в режиссерском кресле исключительно Терри Гиллиама. Но, что об этом думает сам режиссер «Бразилии» и «Теоремы Зеро», история умалчивает.
Единственный графический роман, который получил Пулитцеровскую премию 1989 года, а с 2004-го входит в обязательный курс литературы американских университетов и школ.
«Маус: Рассказ выжившего» – это жутковатая история родителей автора, Арта Шпигельмана, польских евреев, которые пережили Холокост. В этом тяжелом мрачном комиксе (что только подчеркивается черно-белыми рисунками), Шпигельман использует странную, на первый взгляд, метафору: евреи в его графическом романе изображены мышами, а нацисты, соответственно – коты. Поляки при этом изображены в виде свиней, что вызвало в свое время грандиозный скандал в Польше.
Расчеловечив своих персонажей, автор «Мауса» сумел очень убедительно погрузить читателя по самые уши в нечеловеческие условия существования, которые вынуждены вести его герои – сперва в ожидании ареста, затем выживая в Аушвице. Стоит признать, что метафора сработала. Если бы героями «Мауса» были люди, а не мыши, коты, собаки, лягушки и прочая живность, графический роман не производил бы столь ошеломляющий эффект на вот уже которое по счету поколение читателей.
Очевидно, что экранизировать «Маус» можно, но не нужно: в виде анимационного фильма он растеряет весь свой шоковый эффект. А вот прочесть, если вы еще не читали, – обязательно.
«Трансметрополитен» – увлекательная история приключений и политической борьбы журналиста по имени Спайдер Иерусалим, в котором легко угадывается Хантер Томпсон – точнее, его медийный образ. Тот же хамский, но при этом очень точный и образный стиль письма, любовь к оружию и наркотикам, мироощущение, политические взгляды.
Харизматичный герой, динамичный сюжет, боевые сцены, множество аллюзий на политические реалии девяностых и на массовую культуру, хлесткие диалоги на грани фола (типичная реплика Спайдера перед дракой: "Я не обязан цацкаться со всяким унылым говном, я журналист!") делают этот графический роман весьма кинематографичным.
Одна беда: облик фантастического мегаполиса будущего, в котором чувствуется влияние великого Мёбиуса, и обилие фантастических персонажей делают этот проект нереально дорогим. В качестве одного из вариантов рассматривался анимационный сериал, а в роли Спайдера создатель комикса Уоррен Эллис видел исключительно Тима Рота.
В общей сложности проект экранизации разрабатывался семь лет, с 2003 по 2010, пока его окончательно не закрыли.
Если позволить себе пофантазировать, кто из режиссеров мог бы осилить такой материал, то вспоминается в первую очередь Ричард Линклейтер: его фильм «Помутнение» снят в почти забытой теперь технике ротоскопирования, когда каждый кадр анимации прорисовывается поверх реального, что позволяет сочетать правдоподобно прорисованных персонажей с самыми фантастическими декорациями. Кроме того, Линклейтер стал одним из немногих кинематографистов, кто сумел дословно экранизировать Филиппа К. Дика. Так что с комиксом тем более справится.
Спасибо за помощь в создании материала автору портала Vertigo.com.ua Александре Рынк.