3 главных иностранных фильма Одесского кинофестиваля

О ЧЕМ ФИЛЬМ: История любви пианиста и певицы в послевоенной Польше, которая разворачивается на протяжение 10 лет, сперва на родине героев, а затем – в Париже, – посвящение режиссера своим родителям-эмигрантам и прекрасный пример частной истории, за которой открывается масштабная панорама эпохи.

ЗАЧЕМ НУЖНО СМОТРЕТЬ: Фигура Павла Павликовского не может не интриговать: еще один режиссер-эмигрант в ряду великих польских режиссеров-эмигрантов, но при этом первые свои фильмы предпочел снимать в копродукции с россиянами. (Другой вопрос, что сейчас пересматривать эти ленты имеет смысл только поклонникам Сергея Бодрова-младшего и Дины Корзун с их крошечными фильмографиями.) Постановщик классических европейских драм средней руки, Павликовский внезапно находит собственный стиль и уникальный почерк только на пятой картине – «Иде», обласканной критиками и коронованной иностранным «Оскаром-2015».

И дело здесь не столько в скандальной теме участия польских граждан в Холокосте: «Колоски» Владислава Пасиковского появились на экранах годом или двумя ранее. Главное другое. Если раньше действие фильмов Павликовского разворачивалось то в Лондоне, то в Париже, а то и вовсе в Москве, впервые режиссер снимает в Польше и на польском материале. Как будто сам воздух Польши дарит Павликовскому тот «новый сладостный стиль», который режиссер нашел наконец-то в «Иде».