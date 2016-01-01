16 кинематографистов, которые ушли в 2016 году

Подводя печальные итоги 2016 года, сегодня мы предлагаем вспомнить тех режиссеров, операторов, художников, композиторов и продюсеров, которых больше с нами нет.

Благодаря Вилмошу Жигмонду, Аббасу Киаростами, Олегу Каравайчуку и Анджею Вайде кинематограф последних пятидесяти лет превратился в нечто большее, чем просто развлечение или форма искусства – он стал образом жизни и особым мироощущением.

1

Вилмош Жигмонд. 85 лет

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Ласло Ковач с Вилмошем Жигмондом снимали советскую оккупацию Венгрии 1956 года, после чего им пришлось бежать из страны. В Голливуде оба стали легендами: Ковач первым начал снимать против света в «Беспечном ездоке», а Жигмонд засветил отснятую пленку, чтобы добиться новых цветовых оттенков в «Маккейбе и миссис Миллер». Кроме Роберта Олтмена, работал со Спилбергом, Скорсезе, Чимино и Де Пальмой. В конце карьеры снял с Кевином Смитом «Девушку из Джерси» и два фильма Вуди Аллена – «Мечта Кассандры» и «Мелинда и Мелинда». Один из самых прославленных операторов Нового Голливуда умер 1 января.

2

Этторе Скола. 84 года

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Младший друг и коллега Феллини, Этторе Скола за свою карьеру снял четыре сотни фильмов, последний из которых, «Это странное имя Федерико», посвятил своему старшему товарищу. Лучшие его картины отличает стилистическое разнообразие, но объединяет искреннее человеческое тепло и неизменный лиризм, будь то циничная комедия об обитателях трущоб «Отвратительные, грязные, злые», изысканная музыкальная аллегории «Бал» либо «Мы так любили друг друга» – сентиментальная история троих друзей, которые проносят сквозь десятилетия любовь к подруге юности и к итальянскому кино. Умер 19 января в Риме.

3

Жак Риветт. 87 лет

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Один из последних французских «нововолновиков» (слава Богу, еще живу Аньес Арда и Годар) ушел из жизни 29 января. Как и другие коллеги по движению, начинал кинокритиком в Les Cahiers du cinema, дневал и ночевал в Синематике, снимая фильмы, много импровизировал на площадке, искал новые формы киноязыка. Его самые главные ленты – «Селин и Жюли совсем заврались» и четырехчасовая «Очаровательная проказница», великий шедевр о вдохновении и о цене, которую платит художник за это самое вдохновение.

4

Дэниел Герсон. 49 лет

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«Пиксаровский» сценарист «Тачек», «Вверх», «Корпорации монстров» и «Города героев», который взял в прошлом году «Оскар» как лучший анимационный фильм (в соавторстве с Робертом Бэйрдом), Дэниел Герсон скончался 6 февраля после продолжительной борьбы с раком мозга.

5

Анджей Жулавски. 75 лет

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Даже на фоне фильмов Войцеха Хаса и Романа Поланского с их сюрреализмом и героями, которые накоротке с самим Князем мира сего, лучшие картины Жулавского «Дьявол» и «Одержимая бесом», мягко говоря, не налазят на голову: абсурдизм и жестокость, откровенность на грани порнографии и персонажи, завороженные злом. Эти фильмы не всегда приятно смотреть, но без них история кино выглядела бы чуточку иначе. Одна из последних картин режиссера – «Шаманка» 1996 года, вызвавшая по доброй традиции отменный скандал, даже попала в украинских прокат, но лучшие фильмы Жулавского все же были сняты в семидесятых. (Ко всем перечисленным добавим «Главное – любить» с Роми Шнайдер.)

6

Дуглас Слокомб. 103 года

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22 февраля скончался Дуглас Склоукомб, джентльмен и оператор, который начинал еще в сороковых годах. Среди его наиболее заметных работ – первые три фильма об Индиане Джонсе, одна из лучших серий бондианы «Никогда не говори никогда», «Бал вампиров» Романа Поланского и «Иисус Христос – суперзвезда» Нормана Джуисона.

7

Гато Барбиери. 83 года

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Аргентинский саксофонист Леандро Барбиери, выступавший под прозвищем «Кот», начинал с головоломных фри-джазовых импровизации, но свою нишу нашел в смешении джаза и латиноамериканской музыки. Скончавшись 2 апреля, Гато оставил после себя не только классические пластинки Yestardays и Ruby Ruby, но также и саундтреки к 12 фильмам, самый известный из которых – знаменитая лента Бертолуччи «Последнее танго в Париже».

8

Гай Хэмилтон. 93 года

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21 апреля не стало Гая Хэмилтона, британского постановщика, который снял третий и один из лучших фильмов бондианы – «Голдфингер». Кроме еще трех серий о похождениях агента 007 («Бриллианты навсегда», «Живи и дай умереть другим», «Человек с золотым пистолетом») Хэмилтон поставил «Битву за Британию» – один из любимейших фильмов Джорджа Лукаса, который вдохновил его на впечатляющие сцены атаки «Звезды смерти» в легендарном фильме «Звездные войны: новая надежда» . Его экранизации Агаты Кристи и Алистера Маклина хорошо знакомы советскому зрителю.

9

Олег Каравайчук. 88 лет

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Пианиста-импровизатора, уроженца Киева Олега Каравайчука называли гением еще при жизни, и в кино он подался не по своей воле – обладая скверным и независимым характером, Каравайчук переругался со всем музыкальным начальством в СССР, с котором только мог. О его выходках ходили анекдоты , но главное, конечно же, не это: прозрачные, как воздух, и парадоксальные саундтреки Каравайчука в «Долгих встречах», «Ноге» или «Чужих письмах» узнаются с первых же тактов и надолго оседают в памяти.

10

Майкл Чимино. 77 лет

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2 июля перестало биться сердце одного из самых загадочных режиссеров Нового Голливуда Майкла Чимино – то ли преступно недооцененного, то ли чрезмерно перехваленного постановщика. Его «Охотник на оленей» получил пять статуэток Киноакадемии, но уже следующая картина «Врата рая» разорила студию United Artists. Величие этого эпического вестерна, в котором снялся добрый десяток топ-звезд, стало очевидным только спуcтя годы, когда на DVD вышла самая полная, режиссерская версия. К сожалению, следующий фильм Чимино «Год Дракона» с Мики Рурком в главной роли стал последней творческой удачей режиссера.

11

Аббас Киаростами. 76 лет

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Один из самых знаменитых иранских кинорежиссеров до того, как прийти в кино, служил в полиции, а к режиссуре отправился довольно извилистым путем – с создания титров. Главные фильмы Киоростами, «Вкус вишни» и «Крупный план», традиционно вызывали недовольство в Иране, но признавались безоговорочными шедеврами в остальном мире. Последний фильм режиссера, «Копия верна», вышел на экраны шесть лет назад и принес Каннский приз за лучшую актерскую работу Жюльет Бинош. Умер 4 июля.

Эктор Бабенко. 70 лет

12

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13 июля не стало аргентинского режиссера Эктора Бабенко, чьи предки были еврейскими эмигрантами из Польши и Украины. Гражданин мира, кочевавший по Европе и Южной Америке, в восьмидесятых Бабенко осел в Голливуде, где снял фильмы «Игры на полях господних» и «Чертополох», собравшие россыпь «звезд» – от Джека Николсона до Тома Уэйтса. Но главным его фильмом стал «Поцелуй женщины-паука», многослойная драма, в которой неприглядные будни латиноамериканской тюрьмы и борьба подпольщиков с тайной полицией самым причудливым образом переплетаются со старинным черно-белым фильмом.

13

Гэрри Маршалл. 81 год

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Этот июль выдался особенно «черным» для режиссеров: 19 ибля не стало комедиографа Гэрри Маршала. Романтическая комедия «За бортом» с Куртом Расселом и Голди Хоун и мелодрама «Френки и Джонни» с Аль Пачино и Мишель Пфайффер пользовались огромным успехом и любовью зрителей. Но главный хит режиссера – романтическая история золушки из службы эскорта, «Красотка», стала его главным хитом и вознесла на Голливудский олимп Джулию Робертс. Маршалл работал до последнего: «Несносные люди» вышла в прокат за три месяца до кончины режиссера от последствий пневмонии.

14

Артур Хиллер. 92 года

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В жилах канадца Артура Хиллера текла кровь польских евреев. И хотя его лучшими фильмами стали детектив «Больница» и мелодрама «Истрия любви», признанные американским культурным достоянием и вошедшие во все возможные рейтинги, по-настоящему Хиллер нашел себя на поприще кинокомедий с легким налетом абсурда («Серебряная стрела», «Ничего не вижу, ничего не слышу») либо мелодрамы («Автора! Автора!», «Одинокий парень»). В девяностые, будучи в весьма преклонном возрасте, получил юридическое образование и возглавил Гильдию кинорежиссеров США. Умер 17 августа.

15

Анджей Вайда. 90 лет

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Выдающийся польский режиссер Анджей Вайда, скончавшийся 9 октября, занимает особое место даже в славном ряду польских кенематографистов, чьи имена известны далеко за пределами Польши. Постановщик 66 фильмов, Вайда ассоциируется в первую очередь с политическим кино. «Человек из железа» получил «Золотую пальмовую ветвь», «Дантон» номинировался на «Сезар», «Катынь» попала в пятерку номинантов на иностранный «Оскар».

4 шедевра Анджея Вайды, которые никогда не устареют

16

Тонино Валери. 82 года

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