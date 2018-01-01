Новые сериалы сентября: часть 1

Производство: Showtime

В главных ролях: Джим Кэрри, Кэтрин Кинер, Фрэнк Ланджелла, Джуди Грир

Драмеди Мишеля Гондри («Вечное сияние чистого разума») о постепенно съезжающем с катушек ведущем детских передач (Джим Кэрри) – одно из самых ожидаемых и противоречивых шоу осени. Ожидаемых, потому что к этой роли актер, кажется, шел всю жизнь. Противоречивых, потому что в одном из трейлеров его герой мастурбирует с помощью одной из своих кукол; да и вообще, что может шокировать публику больше, чем безумие милейшего телеведущего, который годами вещал о пони и радугах? В истории американского телевидения не было персонажа, подобного Джимми Сэвиллу (британскому ведущему, которого после смерти обвинили в многочисленных сексуальных преступлениях против несовершеннолетних), но идея того, что за духоподъемной инфантильностью может скрываться пугающая личность, витала в воздухе. Правда, зная Гондри, можно быть уверенным, что с чернухой он не переборщит – это и к лучшему.