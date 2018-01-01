Новые сериалы сентября: часть 1

В начале осеннего сезона премьер оказалось так много, что мы решили разбить нашу ежемесячную рубрику на два выпуска.
Кроме прочих, в сентябре на телеэкранах появятся Джим Кэрри, скрывающий экзистенциальную боль за приторной улыбочкой телеведущего, влюбленный сталкер из книжного магазина, зажигательные афроамериканские проповедники и простые американцы, которых по правилам франшизы «Судная ночь» сограждане могут безнаказанно убивать в определенное время года.
сентября
Производство: FX
В главных ролях: Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Жаклин Обрадорс, Ричард Кебрал
Кто о чем, а FX опять о субкультурах. Новое шоу канала – спин-офф «Сыновей анархии», героями которого станут члены группировки «Мотоклуб Майя» под предводительством Иезекиля «Изи» Рейеса (Джей Ди Пардо). Жестокая расправа местных бандитов резко изменила его жизнь, и вместо учебы в колледже Изи ждут, что называется, предметы уголовные. Трейлер местами обещает забавное зрелище – все-таки мир калифорнийских подпольщиков с их прыгающими лоурайдерами и боевыми прикидами выглядит весело и не шибко агрессивно, – а местами нас ждут флешбэки в первый «Сикарио», потому что за ярким фасадом, как обычно, скрывается мир ультранасилия.
Производство: USA Network, Syfy
В главных ролях: Гэбриэл Чаварриа, Лили Симмонс, Ли Тергесен
Кинофраншиза «Судная ночь» не столь сомнительна, как «Акулье торнадо» от Syfy, но сериал по ее мотивам – это все равно вещь, о которой никто не просил. Как и предшествовавшие ей фильмы, телеверсия «Судной ночи» отталкивается от предпосылки, согласно которой в недалеком будущем власти США будут бороться с пороками общества посредством ежегодного 12-часового разрешения на любые погромы и расправы.
Режиссер сериала Энтони Хемингуэй наиболее известен как постановщик ряда эпизодов «Американской истории преступлений» и «…ужасов», но хочется верить, что для новинки он припас нечто большее, чем гибрид предыдущих «Судных ночей» с перечисленными шоу. Огнеметы из трейлера напоминают известную сцену «Дороги ярости», так что надежды вполне могут оправдаться.
сентября
Производство: Showtime
В главных ролях: Джим Кэрри, Кэтрин Кинер, Фрэнк Ланджелла, Джуди Грир
Драмеди Мишеля Гондри («Вечное сияние чистого разума») о постепенно съезжающем с катушек ведущем детских передач (Джим Кэрри) – одно из самых ожидаемых и противоречивых шоу осени. Ожидаемых, потому что к этой роли актер, кажется, шел всю жизнь. Противоречивых, потому что в одном из трейлеров его герой мастурбирует с помощью одной из своих кукол; да и вообще, что может шокировать публику больше, чем безумие милейшего телеведущего, который годами вещал о пони и радугах? В истории американского телевидения не было персонажа, подобного Джимми Сэвиллу (британскому ведущему, которого после смерти обвинили в многочисленных сексуальных преступлениях против несовершеннолетних), но идея того, что за духоподъемной инфантильностью может скрываться пугающая личность, витала в воздухе. Правда, зная Гондри, можно быть уверенным, что с чернухой он не переборщит – это и к лучшему.
Производство: Fox
В главных ролях: Лил Рел Хауэри, Джордан Л. Джонс, Джессика Мур, Синбад
Для тех, кому в августе не хватило ситкома «Все о Вашингтонах», подоспеет «Рел» – еще одно «именное» шоу о быте афроамериканских семей. На этот раз в центре внимания – актер Милтон Хауэри (более известный как Лил Рел), чье телевизионное альтер-эго – успешный и самовлюбленный атлант, убежденный, что главное в жизни – верить в себя. Это убеждение пошатнется, когда герой сериала выяснит, что его супруга изменяет ему с парикмахером. «Рел» обязателен к просмотру не только любителям «жизы» в веселых тонах, но и тем, кто интересуется, как носить бархатные спортивные костюмы с тяжелыми цепями и не облажаться.
Производство: Lifetime
В главных ролях: Пенн Бэджли, Элизабет Лэйл, Шей Митчелл
Похоже, в сентябре между телеканалами будет проходить неформальное состязание на самое короткое название оригинальной продукции, и «Ты» – в числе претендентов на победу. Всем известно, что если в трейлере мелькают страницы соцсетей, то сюжет вряд ли обойдется без сталкера. В данном сериале эта неприятная роль досталась клерку книжного магазина по имени Джо, который становится одержим одной из покупательниц. (Бедная девушка, ей нужно было внимательнее читать «Грозовой перевал» и «Мизери»!) «Ты» снят по одноименному бестселлеру Кэролайн Кипнис, который вполне способен внушить долю скепсиса и благоразумия девушкам, убежденным, что в лице симпатичного незнакомца они встретили идеального мужчину. Так что, если как саспенс эта новинка от Lifetime не выстрелит, у нее еще есть шанс оказаться неплохой социальной рекламой.
сентября
Производство: Hulu, Channel 4
В главных ролях: Шон Пенн, Наташа Макэлхон, Лиза Гэй Хэмилтон, Одед Фер
Шона Пенна бросает из крайности в крайность: недавно он написал один из худших (по общему признанию критиков) романов в истории литературы, а теперь улетает на Марс. Правда, пока только в роли колониста Тома Хэгерти, за миссией которого будет следить новый сериал британско-американского производства. Создатель «Первых» Бо Уиллимон наиболее известен как шоураннер «Карточного домика», так что вряд ли нас ждет одинокий сезон с линейным сюжетом «приготовился – полетел – вернулся». Остается лишь надеяться, что Пенн не скрывает, подобно Кевину Спейси, никаких грязных секретов помимо своего литературного таланта, и столь многообещающее шоу не отменят после пилотного сезона.
Производство: Amazon Prime
В главных ролях: Фред Армисен, Майя Рудольф, Кэтрин Кинер
Неожиданная премьера от компании Amazon, которая в последнее время страдает сериальной мегаломанией: уютный однокамерный ситком о том, как самая обычная семейная пара 12 лет жила-поживала да добра наживала, а потом ради разнообразия решила съездить в горы. (Если вы не представляете, как поездка в горы может изменить жизнь, вспомните «Замерзших» или эпизод «Южного парка», в котором таймшер-организация оказалась тайным американским правительством.) Исполнители главных ролей Фред Армисен и Майя Рудольф хорошо знакомы зрителям по Saturday Night Live, а шоураннер Алан Янг – автор сценария «Парков и зон отдыха».
сентября
Производство: Netflix
В главных ролях: Тони Данца, Джош Гробан, Моника Барбаро, Исайя Уитлок
Знакомьтесь, хороший полицейский – Тони Карузо, офицер Департамента полиции Нью-Йорка, который всегда следует должностной инструкции. Настоящий образец для подражания! Заодно познакомьтесь с плохим полицейским: Тони Карузо, офицер Департамента полиции Нью-Йорка... который всегда нарушает правила и получает выговор за выговором. Нет, это не сериал о диссоциативном расстройстве идентичности, а об отце и сыне, которые вопреки позорному увольнению Тони-старшего из рядов полиции все же умудряются сформировать завидное рабочее партнерство.
Актер Тони Данца («12 разгневанных мужчин») состоит в совете директоров местной полицейской атлетической лиги, поэтому обещает, что в сериале будет здоровая доза реализма. Шоураннер «Хорошего полицейского» – Энди Брекман, на протяжении 7 лет отвечавший за «Детектива Монка», так что не исключено, что его новая криминальная комедия станет еще одним долгоиграющим проектом.
сентября
Производство: CBS
В главных ролях: Джей Эрнандез, Пердита Уикс, Захари Найтон, Сон Кан
В ближайшие месяцы нас ждет возрождение таких легендарных телефраншиз прошлого века, как «Зачарованные», «Сабрина – маленькая ведьма» и «Альф», но мало что может сравниться по дерзости с ребутом легендарного «Магнума». Титульная роль досталась Джею Эрнандезу (Эль Дьябло в «Отряде самоубийц»). Следить за тем, чтобы создателей оригинального сериала не хватил кондратий, будут Питер Ленков и Эрик Гуггенхайм, на счету которых уже есть один успешный перезапуск – ремейк сериала 70-х «Гавайи 5.0». Кстати, первый сезон нового «Магнума» начали снимать только после традиционного гавайского благословения; будем надеяться, что оно подействует, и отсутствие у главного героя знаменитых усов его предшественника будет единственным недостатком шоу.