16 февраля в Киноклубе «Телекритики» – фильм Тодда Хайнса «Кэрол»

Киноклуб портала «Телекритика» и кинотеатр «Лира» приглашают наших уважаемых читателей на ставшие уже традиционными показы «Артхаус по четвергам».
На этой неделе вы сможете посмотреть романтическую историю любви двух женщин, чьи чувства подвергаются испытаниям под давлением эпохи и общества пятидесятых. Автора фильма Тодда Хайнса без преувеличений можно назвать живым классиком американских независимых – первый же его фильм, «Яд», становится сенсацией не только в рамках гей-кино, но также получает ряд наград на крупных фестивалях. А «Золотая бархатная жила», в которой угадывается история взаимоотношений Игги Попа и Дэвида Боуи, становится большим прокатным хитом. Новый фильм Хайнса, который вы увидите уже в этот четверг – замечательная экранизация романа Патриции Хайсмит 1953 года «The Price of Salt» с Кейт Бланшетт и Руни Мара в главных ролях, подтвердил репутацию режиссера как лучшего стилиста современного кинематографа и был с восторгом принят фестивальной прессой.
Адрес – улица Большая Житомирская, 40. Начало сеанса – 19:30. Цена билета – 50 грн. При предъявлении флаера – скидка 10%. Прошлогодние флаеры действительны.
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Ведущая киноклуба – телережиссер Марина Папян.