16 февраля в Киноклубе «Телекритики» – фильм Тодда Хайнса «Кэрол»

На этой неделе вы сможете посмотреть романтическую историю любви двух женщин, чьи чувства подвергаются испытаниям под давлением эпохи и общества пятидесятых. Автора фильма Тодда Хайнса без преувеличений можно назвать живым классиком американских независимых – первый же его фильм, «Яд», становится сенсацией не только в рамках гей-кино, но также получает ряд наград на крупных фестивалях. А «Золотая бархатная жила», в которой угадывается история взаимоотношений Игги Попа и Дэвида Боуи, становится большим прокатным хитом. Новый фильм Хайнса, который вы увидите уже в этот четверг – замечательная экранизация романа Патриции Хайсмит 1953 года «The Price of Salt» с Кейт Бланшетт и Руни Мара в главных ролях, подтвердил репутацию режиссера как лучшего стилиста современного кинематографа и был с восторгом принят фестивальной прессой.