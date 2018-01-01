15 новых сериалов октября

«Телекритика» продолжает каждый месяц писать о новинках телевизионного фронта.
На этот раз мы приготовили для вас три тематические октябрьские подборки, где каждый найдет что-то по вкусу: ребуты старых («Зачарованные») или совсем свежих сериалов («Поход»), ситкомы, очередную вариацию на тему «Черного зеркала» и даже супергероику.
Близится сезон шабашей и тыкв, а это значит, что топ-менеджеры ведущих развлекательных каналов начнут стучаться к вам в дом, нарядившись в ведьм и вампиров. Кому из них отдавать свои деньги – решать вам, а мы лишь собрали пятерку страшных сериалов октября, в которой нашлось место как для осовремененных ребутов («Призрак дома на холме», «Зачарованные», «Леденящие душу приключения Сабрины»), так и для свежих сюжетов («Во тьму», «Легкий, как перышко»).
Октябрь – это не только месяц художественной резки по тыквам, но и продолжение бодрого осеннего телесезона, где нашлось место для традиционных триллеров с боевиками. В программе – оригинальная продукция из Испании и Колумбии («Элита» и «Дикий район»), мексиканская франшиза («Расскажи мне сказку»), дебют нового стримингового сервиса («Титаны» от DC) и смертельный номер – попытка Натана Филлиона выйти из образа Касла в сериале «Новобранец».
В плане телевидения о семье и для семьи октябрю тоже есть что предложить: героями новых ситкомов и драмеди станут многодетные ирландцы («Детки в порядке»), уставшая от славы поп-звезда («Счастливы вместе») и Джульетт Льюис в палатке («Поход»). «Соседи» преподадут белым азы афроамериканского юмора, а сериал от создателя «Безумцев» («Романовы») добавит в этот список несколько звездных имен.
Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=rHuooiY_Azw © 2018 CBS Interactive. All rights reserved. https://www.youtube.com/watch?v=KtCYwUJ6E-I © 2018 CBS Interactive. All rights reserved. https://www.youtube.com/watch?v=50i_7HIv_Qc © 2018 HULU