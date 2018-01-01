15 новых сериалов октября

Близится сезон шабашей и тыкв, а это значит, что топ-менеджеры ведущих развлекательных каналов начнут стучаться к вам в дом, нарядившись в ведьм и вампиров. Кому из них отдавать свои деньги – решать вам, а мы лишь собрали пятерку страшных сериалов октября, в которой нашлось место как для осовремененных ребутов («Призрак дома на холме», «Зачарованные», «Леденящие душу приключения Сабрины»), так и для свежих сюжетов («Во тьму», «Легкий, как перышко»).