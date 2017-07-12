12 главных сериальных премьер-2017

«Телекритика» продолжает подводить итоги года. Сегодня мы с вами вспомним новые сериалы, которые запомнились нам больше всего в уходящем году.
Шоураннеры: Баран бо Одар, Янтье Фризе
В ролях: Себастьян Рудольф, Оливер Мазуччи, Йордис Трибель, Каролина Эйхгорн, Лиза Крейцер
Производство: Германия, Netflix
Премьера: 1 декабря
В немецком городке, затерянном глубоко в лесу, под боком у атомной станции, пока родители заняты выяснением своих не особенно чистоплотных отношений, начинают пропадать подростки, а время сворачивается лентой Мебиуса, закольцовывая будущее с прошлым.
Разумеется, правы те журналисты, которые называют «Тьму» европейским ответом «Очень странным делам»: невозможно не провести параллелей как с «Делами», так и с другими историями, в которых показана жизнь маленького городка с таинственными исчезновениями, загадочными убийствами и непременно запутанным расследованием. Но по духу и атмосфере «Тьма» ближе всего не столько к первым сезонам «Твин Пикса» или «Настоящего детектива», сколько к скандинавским драматическим сериалам наподобие «Моста» или «Тайн Сильверхейда», в которых гораздо больше внимания уделяется семейным скелетам в шкафах и сложным нюансам отношений родителей с детьми, чем распутыванию интриги. Впрочем, во «Тьме» интрига занимает не последнее место: этот сериал – фантастика высочайшего класса, в которой преломляются как иронические парадоксы Роберта Шекли, так и параноидальные рефлексии Филиппа Дика о сути времени и пределах реальности.
Добавьте сюда крепкую режиссуру (стилистическую цельность «Тьме» сообщает один постановщик всех десяти эпизодов), тщательно прописанные и тонко разыгранные характеры, а также внимательно выученные уроки обновленного «Твин Пикса» – и вы получаете один из лучших сериалов года. Немцы определенно наступают.
Шоураннер: Стив Лайтфут
В ролях: Джон Бернтал, Бен Барнс, Джейми Рэй Ньюман, Келли Барретт
Производство: США, Netflix
Премьера: 17 ноября
Старт «Карателя» переносился несколько раз, что стало одним из факторов повышенного внимания к сериалу. Кроме того, сериальная экранизация должна была стать вот уже четвертой по счету попыткой перенести на экраны графические романы Джерри Конвэя о бывшем полицейском Фрэнке Касле. Фильмы «Каратель» (2004) и «Каратель: Территория войны» (2008) так и не смогли даже отдаленно приблизиться к самой первой версии 1989 года с Дольфом Лундгреном.
А вот с сериалами дело обстояло чуть лучше. Джон Бернтал («Город гангстеров», «Выстрел в пустоту») уже примерял на себя кожанку Карателя в первых двух сезонах «Сорвиголовы», и надо сказать, что он оказался не менее убедительным в этой роли, чем Дольф Лундгрен – помимо отличной физической подготовки и носа, переломанного не менее дюжины раз, у Бернтала за спиной крепкая драматическая школа. Создатель сериала Стив Лайтфут тоже не лыком шит: как сценарист и продюсер он известен сериалом «Ганнибал» и приложил руку ко второму сезону «Наркос».
В результате «Каратель» смело можно назвать одним из лучших супергеройских сериалов года. Вместо приключенческого боевика для подростков на выходе получилась мрачная, жестокая и безнадежная драма о посттравматическом расстройстве солдата без страха и упрека, который возвращается из Ирака машиной для убийства со сломанной психикой и выжженной душой. Даже если вам совсем не близок подобный жанр, «Карателя» стоит посмотреть хотя бы затем, чтобы понимать, что сериалы сейчас – едва ли не самое интересное, что происходит в кино.
Шоураннеры: Том Тиквер, Хендрик Хандлегтен, Ахим фон Боррис
В ролях: Фолькер Брух, Лив Лиза Фрис, Северия Янушаускайте, Маттиас Брандт, Денис Бургазлиев
Производство: Германия, Sky 1, Sky Atlantic
Премьера: 13 октября
Одна из главных сериальных сенсаций этого года пришла откуда не ждали – из Германии. В основу двух сезонов сериала «Вавилон Берлин», написанного и поставленного Томом Тиквером («Беги, Лола, Беги»), Хендриком Хандлегтеном («Гуд бай, Ленин!») и Ахимом фон Боррисом («4 дня в мае»), лег первый роман Кутчера Фолькера из серии о похождениях полицейского комиссара Гереона Рата «Сырая рыба» (2008). Впрочем, сами авторы настаивают, что это один большой 12-часовой фильм.
У этого сериала долгая история: авторы давно мечтали воплотить на экране во всех подробностях Берлин эпохи Веймарской республики. Больше трех лет работы и самый крупный в истории Германии бюджет, выделенный на сериал на немецком (разные источники указывают от 40 до 50 млн евро), не пропали даром – в первую же неделю полуторачасовой пилот посмотрели 1,19 млн зрителей. Для Германии это весьма крутой показатель. Пилотные серии американской «Подпольной империи» и британских «Острых козырьков», с которыми чаще всего сравнивают «Вавилон Берлин», посмотрели, соответственно, 4,8 млн и 3 млн зрителей.
Правдоподобно воссозданный антураж Берлина 1929 года с его неуютными квартирками, гей-кабаре, кровавыми столкновениями на демонстрациях и указателями готическим шрифтом – одно из главных достоинств сериала. А детективная история с полицейскими и ворами, гангстерами и политиканами, нацистами и троцкистами, порнографами и шантажистами, а также (как же иначе) навеки разбитыми сердцами скручена в такой тугой узел, что оторвать от экрана вас могла разве что нерасторопность переводчиков.
Кстати говоря, авторы уже приступили к сценарию третьего сезона. В планах – экранизировать всю эпопею Кутчера Фолькера, которая на данный момент состоит из восьми бестселлеров и простирается во времени до 1939 года.
Шоураннеры: Дэвид Саймон, Джордж Пелеканос
В ролях: Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Ларри Джиллиард мл., Доминик Фишбэк
Производство: США, HBO
Премьера: 10 сентября
HBO с завидной регулярностью наступает на грабли, в который раз запустив сериал о шоу-бизнесе семидесятых. Предыдущий опыт, «Винил» – история жуликоватого владельца рекорд-лейбла на фоне поднимающего голову нью-йоркского панк-рока, оказался плачевным с точки зрения зрительского успеха и был закрыт после первого сезона. На этом фоне «Двойка» вызвала известную настороженность, и зря. История пионеров порнографии накануне субкультурного взрыва, который произвела «Глубокая глотка» (говорят, фильм смотрел даже президент Никсон и полагаю, очень внимательно) стала лучшей премьерой года от HBO наравне с «Маленькой большой ложью».
«Двойка» – это сленговое название 42-й улицы в Нью-Йорке, где в семидесятых промышляли проститутки. Здесь же открывает свой порнобизнес двойка близнецов в исполнении Джеймса Франко (что-то в этом году просто рябит в глазах от экранных близнецов и двойников). Создатели ставшей уже классической «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос провели целое журналистское расследование, вгрызаясь в материал с дотошностью ушлых репортеров. И если когда-нибудь Годзилла все же сотрет Нью-Йорк с лица земли, то благодаря «Двойке» потомки смогут реконструировать 42-ю семидесятых и ее колоритных обитателей вплоть до мельчайших деталей, как Дублин – по увесистому тому «Улисса».
Единственная претензия к сериалу заключается в том, что сюжет как будто растворяется в подробностях эпохи и актерском многоголосье, но таков замысел: Саймон и Пелеканос привыкли медленно запрягать и трогаться не торопясь. Так что если HBO не отменит второй сезон (как это произошло с «Винилом»), дальше будет еще интересней.
Шоураннер: Эндрю Содросски
В ролях: Пол Беттани, Джейн Линч, Сэм Уортингтон, Лорен Франдсен
Производство: США, Discovery
Премьера: 1 августа
Когда практически одновременно на экраны выходят два сериала, посвященные Великим Американским Маньякам (с), то в финале, как мы знаем из другого популярного сериала, должен остаться только кто-то один. «Охотник за разумом» Дэвида Финчера – экранизация документальной книги Марка Олшакера о спецагенте Джоне Дугласе, который первым начал собирать психологические профили серийных убийц, заворожила на старте (не в последнюю очередь, финчеровской режиссурой), но в финале скатилась в откровенную скуку. А вот история поимки Теда Качински, ставшего печально знаменитым под кличкой Унабомбер, наоборот, с каждой новой серией интриговала все сильнее.
Напомним, что математик Теодор Качински, будучи университетским преподавателем и экологическим активистом, не видел иной возможности донести собственные идеи до людей, кроме как рассылать по почте бомбы, начиненные гвоздями и гайками. Адресатами становились университеты и офисы авиакомпаний, куда он отправил в период с 1978 по 1995 годы в общей сложности 16 смертоносных посылок, лишив жизни минимум троих ни в чем не повинных обывателей.
В сериале роль этого милого человека исполнил Пол Беттани, которому не впервой изображать психопатов: первой его заметной ролью стал жестокий отморозок в «Гангстере номер один». Агента ФБР, который изловил Унабомбера, сыграл Сэм Уортингтон («Аватар»). Собственно, полное драматизма, крови, саспенса и прекрасных актерских работ противостояние двух этих недюжинных умов и легло в основу сериала. За постановку отвечал Грег Яйтанс, режиссер таких сериальных хитов, как «Баньши» и «Наемник Куорри».
Шоураннеры: Билл Дюбук, Марк Уильямс
В ролях: Джейсон Бейтман, Питер Муллан, Лора Линни
Производство: США, Netflix
Премьера: 21 июля
Озарком называется озеро в штате Мичиган. Главный герой сериала, названного в честь этого озера, – финансист и примерный семьянин, который отмывал деньги второму по величине мексиканскому наркокартелю, пока схема не дала сбой, и наш герой получил одно из тех предложений, от которых невозможно отказаться. Теперь, чтобы спасти жизнь своей семьи, ему приходится начинать все сначала.
Исполнитель главной роли Джейсон Бейтман (печально) известен ролями в комедиях наподобие «Поймай толстуху» или «Новогодний корпоратив», так что «Озарк» стал для актера весьма амбициозным проектом. Как ни странно, комик средней руки оказался не просто отличным драматическим актером, но еще и мастеровитым режиссером-постановщиком.
Несмотря на то, что сериал колеблется между очень жесткой, даже жестокой криминальной драмой и семейным «телемылом», ни причаливая ни к тому, ни к другому берегу Озарка, интрига не отпускает ни на минуту. А сама постановка сделана на очень высоком уровне – второе режиссерское кресло не зря просиживала совершенно удивительная Эллен Кёрас, документалистка, трудившаяся оператором у Мишеля Гондри и на двух эпизодах «Кофе и сигарет» Джима Джармуша. Как режиссер она приложила руку еще и к неплохому сериалу «Убывающая вода».
Шоураннеры: Дэвид Линч, Марк Фрост
В ролях: Кайл Маклахлен, Мэдхен Амик, Дэна Эшбрук, Шерилин Фенн, Шерил Ли, Эверетт Макгилл, Дэвид Духовны
Производство: США, Showtime
Премьера: 21 мая
Старт третьего сезона «Твин Пикса» – не только самая главная сериальная премьера этого года, но еще и немаловажное культурное событие. Дэвид Линч, выпустивший на экраны свою предпоследнюю работу, фильм «Внутренняя империя», свыше десяти лет назад, пообещал после третьего «Твин Пикса» окончательно уйти из кино: все же режиссеру уже 71 год, он устал.
И потом, именно первый сезон «Твин Пикс», выстреливший 27 лет назад, заложил канон нового сериала, который вместо прежнего «телемыла» предложил изысканное зрелище, по своим художественным достоинствам ничем не уступающее высокобюджетному кинотеатральному фильму. Если бы не Дэвид Линч и Марк Фрост, не было бы ни «Клана Сопрано», ни «Игры престолов» – и Ник Пиццолатто вполне отдал должное «Твин Пиксу» в первом сезоне своего «Настоящего детектива».
Шоураннеры: Брайан Фуллер, Майкл Грин
В ролях: Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Криспин Гловер, Пабло Шрайбер, Иэн Макшейн, Джиллиан Андерсон
Производство: США, Starz
Премьера: 30 апреля
Сериальную экранизацию главного фэнтези современности (разумеется, после «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина), «Американских богов», дружно разругали как поклонники книги Нила Геймана, так и критики. Скажем прямо – было за что: например, очень странное кастинговое решение с Рики Уиттлом едва не превратило «Американских богов» в главную сериальную катастрофу года.
Но вполне может быть, что именно здесь и кроется – как сказал другой персонаж и по иному поводу – великая сермяжная правда. Ведь Уиттл, играющий персонажа по имени Тень, в одном кадре с невозможно фактурными Иэном Макшейном и Петером Стормаре (вместе они уже снимались в дилогии «Джон Уик») выглядит всего лишь бледной тенью своих экранных партнеров.
Впрочем, несмотря на сетования поклонников Геймана, экранизация «Американских богов» не только определенно удалась, но еще и стала одним из наиболее заметных событий года. Авторы подсократили количество божественных героев, но при этом значительно расширили линию Лоры Мун. Актеры играют на грани гротеска, но каждый образ получился ярким и запоминающимся: чего только стоят Джиллиан Андерсон в роли Медиа или Эмили Браунинг (помните подружку братца Крэя из «Легенды»?) – ее Лора едва не украла все шоу у своего экранного супруга. Спецэффекты, опять же, зрелищные.
Чего же не хватает? Перестать, наконец-то, сравнивать сериал с книгой, расслабиться и получить удовольствие.
Шоураннер: Брюс Миллер
В ролях: Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Макс Мингелла
Производство: США, Hulu
Премьера: 26 апреля
Вторая экранизация романа-антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд «История служанки»: полнометражный фильм с Фэй Данауэй («Бонни и Клайд») и Робертом Дювалем («Крестный отец», «Джек Ричер») вышел еще в 1989 году, но был настолько плох, что до сих пор трудно поверить в то, что это работа Фолькера Шлендорфа – режиссера классических уже «Любови Свана» и «Жестяного барабана».
Создатели сериала учли все ошибки: ввели закадровый текст (роман построен на монологах главной героини) и пригласили на ведущую роль Элизабет Мосс (Пегги Ольсен из «Безумцев»), на которой образ Фредовой сидит, как влитой. Кроме того, додумали и усилили ряд побочных сюжетных линий, прописанных в романе пунктиром.
История бывшей библиотекарши, ставшей суррогатной матерью для элиты тоталитарного государства Галаады (бывшая Америка, в которой захватили власть религиозные фундаменталисты), определенно удалась. Получилось крепко скроенное, убедительно разыгранное кино, в котором, кроме прочего, тонко передана атмосфера навязчивого кошмара, в который превратился мир будущего с его людоедским укладом и пугающими ритуалами.
Но главное – сериал вышел на экраны точно вовремя, когда граждане Америки только начали отходить от шока после победы Трампа на президентских выборах. Так сказать, добро пожаловать в американскую мечту.
Шоураннеры: Кевин Мерфи, Филипп Мейер
В ролях: Пирс Броснан, Джейкоб Лофленд, Карлос Бардем
Производство: США, AMC
Премьера: 8 апреля
В этом году недостатка в вестернах не наблюдалось: под конец года вышел поначалу сильный, но к финалу заметно сдавший позиции сериал Стивена Содерберга и Скотта Фрэнка «Забытые богом». Так что первенство на позиции лучшего сериального вестерна года остается за «Сыном» – масштабной семейной сагой, которая разворачивается на фоне истории Техаса и охватывает период в полтора века.
Экранизация бестселлера Филиппа Майера, номинированного на Пулитцеровскую премию, прослеживает путь главы семейства Илая Маккалоха к богатству: потерявший в детстве семью и выросший среди команчей, Илай со временем становится состоятельным нефтяником, человеком циничным и жестоким, который шагает к личному успеху и процветанию семьи буквально по головам. Династию продолжает младшая дочь Джинни, которая повторит путь Майкла Корлеоне, превратившись в железного и безжалостного руководителя семейной компании.
Разумеется, члены семьи при этом прячут немало скелетов в шкафу – начиная гомосексуальностью старшего сына Финеаса Маккалоха (за что в Техасе столетней давности могли запросто повесить) и заканчивая сомнительным прошлым Марии, старшей дочери Илая. Сериал отличает эпический размах, тщательно проработанный исторический фон и неплохие актерские работы: один из самых худших агентов 007 за всю историю Бондианы, Пирс Броснан здесь, как ни странно, на своем месте. С нетерпением ждем второй сезон.
Шоураннеры: Дэвид Шор, Брайан Крэнстон
В ролях: Джованни Рабизи, Брайан Крэнстон, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл
Производство: США, Amazon
Премьера: 13 января
История жулика-самозванца, который ловко втирается в доверие к другим людям, чтобы спастись от гангстера, которому задолжал, не раз и не два становилась основой для увлекательного фильма – вспомним тех же «Монашек в бегах» Джонатана Линна. В «Подлом Пите» главный герой, настоящий артист в искусстве мошенничать, выдает себя за своего сокамерника, чтобы влиться в семейный бизнес (только не смейтесь) по отлову преступников, сбежавших из-под залога.
«Подлый Пит» – продюсерский проект Брайана Крэнстона («Во все тяжкие»), в котором он щедро сыграл одну из второстепенных ролей – конечно же, криминального авторитета. Однако не стоит ждать от Крэнстона повторения уже когда-то найденных красок и нюансов: новый злодей не похож ни на Уолтера Уайта, раздираемого внутренними демонами школьного учителя, ни на хромого неудачника из «Драйва».
Но солирует здесь однозначно Джованни Рибизи – прекрасный актер, которого вы, скорее всего, не помните по множеству второплановых ролей, от «Аватара» до «Охотников за гангстерами». Рибизи вылепил яркий образ мелкого беса с человеческим лицом, убедительного в любых ситуациях. За нестандартные ситуации в сериале отвечает Дэвид Шор, сценарист «Доктора Хауса», так что скучать не приходится.
Производство: BBC One, Великобритания
Шоураннеры: Том Харди, Стивен Найт, Риддли Скотт
В ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс, Франка Потенте
Премьера: 7 января
Один из главных сериалов года, который еще поборется за место в рейтинге лучших за 2017 год – история британского авантюриста, воспитанного канадскими индейцами, который ввязывается в противостояние с Британской Ост-Индской компанией за право наследовать землю в Новом свете.
Историю безжалостного и сильного духом Джеймса Дилэйни придумал Том Харди («Дюнкерк»), который и сыграл эту роль, причем блестяще. Сценарий написали отец актера, Чипс Харди, и создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, продюсером выступил сам сэр Риддли Скотт, а к постановке привлекли двух датских режиссеров-тяжеловесов, снявших таких заметные сериалы, как «Тайна Сильверхейда» и «Убийство»: если это не команда мечты, то что же?
Может показаться, что декорации, костюмы, мрачная атмосфера и множество натуралистических и очень подробных деталей быта первой половины XIX века довлеют над сюжетом, а сам сериал перенасыщен жестокостью. Но вряд ли нравы того времени отличались особым гуманизмом, а странный стилистический кроссовер – неовестерна и фильма-нуар, был бы невозможен без готической атмосферы старого Лондона.