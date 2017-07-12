12 главных сериальных премьер-2017

Шоураннеры: Баран бо Одар, Янтье Фризе

В ролях: Себастьян Рудольф, Оливер Мазуччи, Йордис Трибель, Каролина Эйхгорн, Лиза Крейцер

Производство: Германия, Netflix

Премьера: 1 декабря

В немецком городке, затерянном глубоко в лесу, под боком у атомной станции, пока родители заняты выяснением своих не особенно чистоплотных отношений, начинают пропадать подростки, а время сворачивается лентой Мебиуса, закольцовывая будущее с прошлым.

Разумеется, правы те журналисты, которые называют «Тьму» европейским ответом «Очень странным делам»: невозможно не провести параллелей как с «Делами», так и с другими историями, в которых показана жизнь маленького городка с таинственными исчезновениями, загадочными убийствами и непременно запутанным расследованием. Но по духу и атмосфере «Тьма» ближе всего не столько к первым сезонам «Твин Пикса» или «Настоящего детектива», сколько к скандинавским драматическим сериалам наподобие «Моста» или «Тайн Сильверхейда», в которых гораздо больше внимания уделяется семейным скелетам в шкафах и сложным нюансам отношений родителей с детьми, чем распутыванию интриги. Впрочем, во «Тьме» интрига занимает не последнее место: этот сериал – фантастика высочайшего класса, в которой преломляются как иронические парадоксы Роберта Шекли, так и параноидальные рефлексии Филиппа Дика о сути времени и пределах реальности.

Добавьте сюда крепкую режиссуру (стилистическую цельность «Тьме» сообщает один постановщик всех десяти эпизодов), тщательно прописанные и тонко разыгранные характеры, а также внимательно выученные уроки обновленного «Твин Пикса» – и вы получаете один из лучших сериалов года. Немцы определенно наступают.