12 фильмов, претендующих на «Оскар»

«Телекритика» продолжает спецпроект, посвященный 89-й по счету премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа
Режиссер: Барри Дженкинс
В главных ролях: Шарифф Эрп, Дун Сэндерсон, Наоми Харрис, Алекс Р. Хибберт, Махершала Али
Номинации: лучший фильм, лучшая режиссерская работа – Барри Дженкинс, лучший адаптированный сценарий – Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни, лучший актер второго плана – Махершала Али, лучшая актриса второго плана – Наоми Харрис, лучшая музыка к фильму – Николас Бриттел, лучший монтаж – Нат Сандерс и Джои Макмиллон, лучшая операторская работа – Джеймс Лэкстон
Один из самых спорных фильмов «оскаровской» гонки, заслуживший похвалы критиков не сколько за свои художественные достоинства (скажем прямо, довольно-таки умеренные), сколько за социальный пафос: главный герой – чернокожий из бедных кварталов, гей и преступник. Появление этой вполне традиционной социальной драмы в номинации на лучший фильм года трудно объяснить иначе, чем политическими мотивами: после прошлогоднего бойкота Спайка Ли и присоединившихся к нему афроамериканских кинематографистов, которые обвинили киноакадемиков в том, что они лоббируют «белый» кинематограф, в этом году от «черного» кино в оскаровском списке буквально темнеет в глазах. Судя по всему, новый блэксплотейшн станет ведущим трендом Голливуда на ближайшие годы. Другой вопрос, насколько такие фильмы могут быть интересны в мировом прокате.
Режиссер: Дэмьен Шазелл
В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Дж. К. Симмонс
Номинации: лучший фильм, лучшая режиссерская работа и лучший оригинальный сценарий – Дэмьен Шазелл, лучший актер – Райан Гослинг, лучшая актриса – Эмма Стоун, лучшая музыка и лучшая песня к фильму – Джастин Гурвиц, лучший монтаж – Том Кросс, лучшая операторская работа – Лайнус Сандгрен, и так далее
Режиссер: Дени Вильнев
В главных ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, Майкл Сталберг, Форест Уитакер
Номинации: лучший фильм, лучшая режиссерская работа – Дени Вильнев, лучший адаптированный сценарий – Эрик Хайссерер, лучший монтаж – Джо Уокер, лучшая операторская работа – Брэдфорд Янг, и так далее
В новом фильме Дени Вильнев рискованно смешал научно-фантастическую историю о контакте с инопланетным разумом и мелодраму – судя по отзывам в соцсетях, такой эксперимент оценили не все. Кроме того, научно-фантастическая часть фильма весьма инновационная для развлекательного кино. Автор литературной основы Тед Чан предложил идею цивилизации, в которой нет представления о линейности времени: будущие события воспринимаются как уже решенное дело, которым только осталось сбыться. Это удобно – снимает вопрос выбора, но для человеческого сознания может оказаться очень сильным испытанием чувств, о чем, собственно, и рассказывает этот фильм. В «Прибытии» Дени Вильнев в который раз показывает высокий класс. Во-первых, мастерски рассказал историю, не очень-то удобоваримую с точки зрения традиционной драматургии. (У цивилизации гептаподов наверняка нет кино: кому интересно начинать смотреть новый фильм, зная, чем он закончится?) Во-вторых, режиссер смог сказать новое слово в визуальной эстетике фильмов о пришельцах: призрачные тени чужих и серые эллипсы вместо традиционных тарелок интригуют и тревожат. В общем, совсем не зря Вильневу доверили снимать продолжение «Блейд раннера» и римейк «Дюны».
Режиссер: Кеннет Лонерган
В главных ролях: Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Лукас Хеджес
Номинации: лучший фильм, лучшая режиссерская работа и лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лонерган, лучший актер – Кейси Аффлек, лучший актер второго плана – Лукас Хеджес, лучшая актриса второго плана – Мишель Уильямс
«Манчестер-у-моря» (это название городка неподалеку от Бостона) начинается обыденно и заканчивается ничем, его герои – также ничем не примечательное дно среднего класса. Неспешная, как будто подсмотренная в окно, хроника унылых будней сантехника, чья взрослая жизнь началась и сломалась раньше, чем он успел повзрослеть. (Отчего он теперь боится брать на себя даже малейшую ответственность.) Но эта простая, казалось бы, история поставлена и разыграна как высокая трагедия, причем в декорациях под стать: величественные снега и суровое море, отчего возникает странный дисбаланс – мы сочувствуем человеку, которого, в общем-то, не за что любить. Всецело виноват в этом Кейси Аффлек, который наделил своего персонажа чрезмерно сложной для него, мятущейся душой. И хотя режиссер и сценарист Кеннет Лоннерган раскрывает тайну главного героя с достойным мастерством нагнетания интриги, намного интереснее следить за дуэтом Аффлека и Лукаса Хеджеса, чье экранное партнерство напоминает игру в мяч из финальной сцены. Три главные номинации кажутся несколько притянутыми за уши, но для Аффлека, Уильямс и Хеджеса (помните нагловатого подростка из «Теоремы Зеро»?) они более чем заслуженны.
Режиссер: Мел Гибсон
В ролях: Эндрю Гарфилд, Винс Вон, Сэм Уортингтон, Тереза Палмер
Номинации: лучший фильм, лучшая режиссерская работа – Мел Гибсон, лучший актер – Эндрю Гарфилд, лучший монтаж – Джон Гилберт, и так далее
Помимо фильмов о проблемах чернокожего населения и душераздирающих драм из жизни белого пролетариата, американские киноакадемики отдают предпочтение военному кино и фильмам, основанным на реальных событиях. «По соображениям совести» удачно сочетает в себе два последних пункта. Впрочем, у Гибсона, который не снимал долгих десять лет, как всегда, получилось мощное, искреннее и слегка наивное в своей прямолинейности кино, прославляющее силу человеческого духа и бичующее ужасы войны. Само собой, масштабные батальные сцены и гуманистический пафос заставляют вспомнить лучшие антивоенные опусы Голливуда. Но в отличие от «Цельнометаллической оболочки» или «Флагов наших отцов» фильм Гибсона, не в последнюю очередь, религиозное произведение, трактующее военную бойню как ад на земле, посреди которого вера, сострадание и сила духа не менее важны, чем меткость и отвага. Что не удивительно: главный герой фильма – реальная историческая личность по имени Десмонд Досс, адвентист седьмого дня, отказавшийся носить оружие, но в качестве санитара основательно нюхнувший пороху и крови на передовой во время сражений за Гуам, Окинаву и Филиппины.
Режиссер: Дензел Вашингтон
В главных ролях: Дензел Вашингтон, Виола Дэвис
Номинации: лучший фильм, лучший актер – Дензел Вашингтон, лучшая актриса второго плана – Виола Дэвис, лучший адаптированный сценарий – Огест Уилсон
Первый режиссерский опыт актера Дензела Вашингтона, снимавшегося преимущественно в крупнобюджетных боевиках. «Ограды» – это экранизация пьесы чернокожего драматурга Огеста Уилсона, за которую он получил в восьмидесятых ряд престижных наград, включая «Тони» и «Пулитцеровскую премию». История разворачивается в пятидесятых годах вокруг стареющего игрока в бейсбол, который успел отсидеть в тюрьме, а теперь перебивается то грузчиком, то водителем. Остросоциальная пьеса о проблемах чернокожего населения Америки многократно ставилась на Бродвее. Первым исполнителем роли Троя Максона на сцене стал Джеймс Эрл Джонс, бессменный голос Дарта Вейдера, в экранизации главную роль исполняет сам Дензел Вашингтон. Фильм стал хитом в Америке, окупившись почти в два раза, и заслужил множество похвал от критиков.
Режиссер: Дэвид Маккензи
В главных ролях: Джефф Бриджес, Крис Пайн, Бен Фостер
Номинации: лучший фильм, лучший актер второго плана – Джефф Бриджес, лучший оригинальный сценарий – Тэйлор Шеридан, лучший монтаж – Джейк Робертс
Вестерн остается для Голливуда универсальным жанром, который в равной степени развлекает и ставит перед зрителями разного рода неудобные вопросы. «Любой ценой» Дэвида Маккензи продолжает линию таких фильмов, как «Ограбление казино» Эндрю Доминика и «Старикам здесь не место» чудо-братьев Коэн, в которых эстетика нео-вестерна становится хорошим поводом поговорить не столько о смельчаках и негодяях, сколько о временах и нравах в контексте экономики и политики. Это простая, даже прямолинейная история о двух грабителях банков (один из которых, по традиции, отморозок) и двух полицейских напарниках, которые идут по их следу (белому скоро на пенсию, его коллега индеец и они, понятное дело, собачатся всю дорогу), напрямую наследует фильмам Коэнов – даже Джефф Бриджес в роли шерифа тут как тут. Но к финалу герои сбрасывают маски, а ходульная поначалу история самым удивительным образом становится величественной драмой о чести, достоинстве и самопожертвовании. И, конечно же, нельзя не отметить задним числом, что любопытным послесловием к этому фильму стало избрание Трампа: все белые персонажи «Любой ценой» – его непосредственный электорат.
Режиссер: Марен Аде
В главных ролях: Петер Симонишек и Сандра Хюллер
Номинация: лучший фильм на иностранном языке
Одна из главных прошлогодних киносенсаций пришла, откуда не ждали – немецкое кино «выстреливает» хитом раз в десять лет, но эти фильмы надолго покоряют сердца. Суховатая, немногословная, даже несколько нудноватая в экспозиции история взаимоотношений жесткой бизнесвумен, походя закусывающей конкурентами на завтрак, и ее старика-отца, склонного к розыгрышам городского чудака – людей настолько полярных, насколько это вообще возможно, расцветает в очень смешную философскую трагикомедию. Почти трехчасовой фильм, построенный на диалогах и снятый в репортажной манере, наполнен тончайшими нюансами и точными, временами даже безжалостными сценами: Марен Аде не щадит своих героев на пути обретения утраченного взаимопонимания, любви и, что самое главное, полной переоценки жизненных ценностей. Помимо многочисленных кинопризов, «Тони Эрдманн» уже войти в рейтинг ста величайших фильмов этого века по версии ВВС.
Режиссера: Мартин Скорсезе
В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон
Номинация: лучшая операторская работа – Родриго Прието
Режиссер: Йоргос Лантимос
В ролях: Лиа Сейду, Колин Фаррел, Джон Райли, Рейчел Вайс
Номинация: лучший оригинальный сценарий – Йоргос Лантимос и Эфтимис Филиппоу
Сюжет «Лобстера» выглядит как утерянная новелла из «Черного зеркала» минус высокие технологии: в мире будущего глобального кризиса коммуникации любое человеческое существо, неспособное найти себе пару, будет превращено в животное. (Такая себе реинкарнационная утилизация еще при жизни.) В своих отдельных слагаемых – от прекрасных сцен наподобие танцев одиночек с плеерами вплоть до кастинга, «Лобстер» кажется значительнее, чем в совокупности частей. В нем нет того тонко сбалансированного равновесия между абсурдом и сатирой, условностью и театральщиной, которое отличает талантливую антиутопию от многозначительной пустышки. В итоге «Лобстер» напоминает не притчу, а дурной анекдот об обществе безответственных эгоистов, которым правят захватившие власть соцработники-дарвинисты. Нечастый случай, когда оригинальный сценарий не находит столь же оригинального киновоплощения, как результат – соответствующая номинация.
Режиссер: Том Форд
В ролях: Джейк Джилленхолл, Эми Адамс, Айла Фишер, Аарон-Тейлор Джонсон, Майкл Шеннон
Номинация: лучший актер второго плана – Майкл Шеннон
Эстетская, балансирующая на грани абсурда и китча история о том, как страшно может отомстить брошенный женой писатель – в первую очередь, невероятно красивый с визуальной точки зрения фильм. (Что не удивительно, с учетом основной профессии Тома Форда.) А во вторую, «Под покровом ночи» – настоящий памятник актерским подвигам Джейка Джилленхолла, Майкла Шеннона и Аарона Тэйлора-Джонсона. Как сам фильм четко делится на две стилистически полярные части (внутри романа, который читает героиня Эми Адамс, и вне его, в реальной жизни, которая кажется еще более фантасмагорической, чем роман), точно также двоятся герои Джилленхолла: он и автор книги, и его альтер-эго. Милейший Тэйлор-Джонсон правдоподобно превратился в совершенно дикого реднека. Но самая тонкая роль досталась Майклу Шеннону. Его герой – типичный шериф из нуаров: шляпа, бесконечные сигареты, рак легких в терминальной стадии и последнее дело, набор банальностей дальше некуда. Но Шеннону настолько мастерски удалось провести своего персонажа по тонкой грани между вымышленным героем картонной истории и живым, страдающим человеком, что статуэтка будет достойной наградой актеру, который по-прежнему ходит в лауреатах и номинантах, но еще ни разу не был награжден.
Режиссер: Пол Верхувен
В главных ролях: Изабель Юппер, Шарль Беринг, Рафаэль Лангле
Номинация: лучшая актриса – Изабель Юппер
Саркастическая «Она» – триумфальное возвращение Пола Верхувена после десятилетнего перерыва, полная яда сатира на состояние умов креативного класса и мелкой европейской буржуазии. Как всегда, Верхувен прячет сатирическую бомбочку в ярких жанровых обертках: близкого режиссерский манере психопатологического триллера и совсем уж несуразного жанра «комедии про изнасилование». Так что картину интересно смотреть даже тем, кому совершенно безразличны пороки французских креаклов: здесь парадоксальный сюжет с неожиданными твистами, отличная режиссура и, конечно же, королева всего этого сатанинского бала Изабель Юппер в главной роли. Очевидно, что киноакадемики не смогли переварить комедию на такую спорную тему, да еще и с этим самым изнасилованием в кадре, так что "Ее" вполне ожидаемо прокатили мимо номинации за лучший иностранный фильм. Но проигнорировать Юппер невозможно – если это не лучшая главная роль в ее карьере, то наверняка одна из самых талантливых, наравне с «Пианисткой» Ханеке, с которым убежденный постмодернист Верхувен, само собой, увлеченно полемизирует.