12 фильмов, претендующих на «Оскар»

Режиссер: Кеннет Лонерган

В главных ролях: Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Лукас Хеджес

Номинации: лучший фильм, лучшая режиссерская работа и лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лонерган, лучший актер – Кейси Аффлек, лучший актер второго плана – Лукас Хеджес, лучшая актриса второго плана – Мишель Уильямс

«Манчестер-у-моря» (это название городка неподалеку от Бостона) начинается обыденно и заканчивается ничем, его герои – также ничем не примечательное дно среднего класса. Неспешная, как будто подсмотренная в окно, хроника унылых будней сантехника, чья взрослая жизнь началась и сломалась раньше, чем он успел повзрослеть. (Отчего он теперь боится брать на себя даже малейшую ответственность.) Но эта простая, казалось бы, история поставлена и разыграна как высокая трагедия, причем в декорациях под стать: величественные снега и суровое море, отчего возникает странный дисбаланс – мы сочувствуем человеку, которого, в общем-то, не за что любить. Всецело виноват в этом Кейси Аффлек, который наделил своего персонажа чрезмерно сложной для него, мятущейся душой. И хотя режиссер и сценарист Кеннет Лоннерган раскрывает тайну главного героя с достойным мастерством нагнетания интриги, намного интереснее следить за дуэтом Аффлека и Лукаса Хеджеса, чье экранное партнерство напоминает игру в мяч из финальной сцены. Три главные номинации кажутся несколько притянутыми за уши, но для Аффлека, Уильямс и Хеджеса (помните нагловатого подростка из «Теоремы Зеро»?) они более чем заслуженны.