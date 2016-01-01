10 главных кинотрендов уходящего года

Заканчивается непростой 2016 год, и «Телекритика» традиционно подводит итоги в сфере важнейшего из искусств.
Голливуд стоит, стоял и будет стоять на бесконечных продолжениях старых историй. (Всем, кто с нетерпением ожидает мартовскую премьеру очередного «Кинг Конга», напомним, что первая версия приключений гигантской обезьяны вышла на экраны еще 83 года назад.) Процент римейков и франшиз в прокате cущественно вырос, хоть и не столь олимпийскими темпами, как анимация и супергеройское кино: 29 против 22-х картин в прошлом году.
Увы, такие феерические перезапуски, как «Безумный Макс: дорога ярости», случаются раз в десять лет, а в 2016 году на рынке старых фильмов о главном наблюдалась совсем печальная картина. За такие ленты, как «День независимости: Возрождение» и «Охотники за приведениями» их создателей стоит наказывать ежедневным просмотров своих шедевров, причем пожизненно.
Также не верилось, что кому-то удастся переплюнуть прошлогодний позор с римейком классического «Дневника горничной», но Тимуру Бекмамбетову удалось снять еще более нелепого «Бен Гура».
Но самая заметная тенденция 2016 года – зашкаливающее количество полнометражной анимации в прокате. Если в прошлом году на украинские экраны вышло 24 мультфильма, то в этом, Карл, уже 44. Впечатляющая цифра, не правда ли?
За редким исключением, новая анимация выходит на большие экраны каждую неделю, а в апреле и традиционно хлебном декабре на маленьких украинских зрителей пришлось, ни много ни мало, по шесть мультфильмов. Само собой, это общемировая тенденция: процент российской анимации в нашем прокате ничтожно мал, и эти фильмы не в состоянии конкурировать с Disney или Pixar. (Украинских из этих 44 лент только две: «Никита Кожемяка» и «Бременские разбойники».)
Похоже, что кинотеатральная аудитория стремительно молодеет – по крайней мере, в бизнес-планах голливудских бухгалтеров. Железная хватка, что и говорить. Ведь поход на мультфильм автоматически становится семейным мероприятием, а значит, вместо одного билета, который покупает подросток, собравшийся на очередной блокбастер, отцу семейства придется раскошелиться, как минимум, на три.
В этом году в большое кино вернулся знатный голландский кинопровокатор Пол Верховен, впервые за десять лет (со времен «Черной книги», давшей старт прекрасной Кэрис ван Хаутен) поставивший новую картину – «Она». И хотя с годами Верховен не растерял своей язвительности, стоит признать: некогда этот ироничный и страстный мастер стал куда более холоден и расчетлив, и его новый фильм больше напоминает голую конструкцию. Впрочем, кому из нас это помешало взволнованно ожидать премьеры?
Свой лучший фильм со времен «Джеки Браун» выпустил Квентин Тарантино, после многолетних творческих неудач Пак Чхан Ук снял великолепную «Служанку». А вот многообещающие британцы Данкан Джонс и Бен Уитли со своими новыми работами форменным образом сели в лужу.
Такое случалось и раньше: вспомните хотя бы (только не смейтесь) «Горца» или «Низкое зимнее солнце», о котором мы как раз недавно писали. Но огромный успех «Мотеля Бейтса» и форменный триумф «Фарго» привели к тому, что сериалы по мотивам фильмов стали одной из наиболее очевидных тенденций года. У этой простой, в общем-то, идеи оказалось золотое дно, и за примерами далеко ходить не нужно: «Мир Дикого Запада», вольный римейк фантастического фильма 1973 года, стал одним из главных сериальных хитов. «Девушка по вызову», «Стрелок», «Смертельное оружие» и «Изгоняющий дьявола» получились ничем не хуже полнометражных оригиналов, а последний – даже лучше продолжений и римейков классического ужастика Уильяма нашего Фридкина. И эта тенденция в последующие годы будет только углубляться: ведь аудитория сериалов, преимущественно – взрослые зрители. Так что каждая новая телеверсия хорошо знакомого фильма обречена, как минимум, на интерес.