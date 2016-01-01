10 главных кинотрендов уходящего года

Голливуд стоит, стоял и будет стоять на бесконечных продолжениях старых историй. (Всем, кто с нетерпением ожидает мартовскую премьеру очередного «Кинг Конга», напомним, что первая версия приключений гигантской обезьяны вышла на экраны еще 83 года назад.) Процент римейков и франшиз в прокате cущественно вырос, хоть и не столь олимпийскими темпами, как анимация и супергеройское кино: 29 против 22-х картин в прошлом году.

Увы, такие феерические перезапуски, как «Безумный Макс: дорога ярости», случаются раз в десять лет, а в 2016 году на рынке старых фильмов о главном наблюдалась совсем печальная картина. За такие ленты, как «День независимости: Возрождение» и «Охотники за приведениями» их создателей стоит наказывать ежедневным просмотров своих шедевров, причем пожизненно.

Также не верилось, что кому-то удастся переплюнуть прошлогодний позор с римейком классического «Дневника горничной», но Тимуру Бекмамбетову удалось снять еще более нелепого «Бен Гура».