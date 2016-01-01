ТЕЛЕКРИТИКА

10 главных кинотрендов уходящего года

Голливуд делает ставку на мультики и супергероев, сериалы осваивают римейки, а украинского кино становится все больше

Культура

Заканчивается непростой 2016 год, и «Телекритика» традиционно подводит итоги в сфере важнейшего из искусств.


Вчера мы вспоминали актеров, которых потеряли за прошедший год. Сегодня попробуем разобраться в том, какие перемены уходящий год внес в кинопроизводство, кинотеатральный прокат и рынок телесериалов во всем мире – и что происходит с украинским кинематографом.
1

Римейки и франшизы остаются главным кассовым топливом Голливуда

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Голливуд стоит, стоял и будет стоять на бесконечных продолжениях старых историй. (Всем, кто с нетерпением ожидает мартовскую премьеру очередного «Кинг Конга», напомним, что первая версия приключений гигантской обезьяны вышла на экраны еще 83 года назад.) Процент римейков и франшиз в прокате cущественно вырос, хоть и не столь олимпийскими темпами, как анимация и супергеройское кино: 29 против 22-х картин в прошлом году.

Увы, такие феерические перезапуски, как «Безумный Макс: дорога ярости», случаются раз в десять лет, а в 2016 году на рынке старых фильмов о главном наблюдалась совсем печальная картина. За такие ленты, как «День независимости: Возрождение» и «Охотники за приведениями» их создателей стоит наказывать ежедневным просмотров своих шедевров, причем пожизненно.

Также не верилось, что кому-то удастся переплюнуть прошлогодний позор с римейком классического «Дневника горничной», но Тимуру Бекмамбетову удалось снять еще более нелепого «Бен Гура».

2

Мультики наступают и, похоже, выигрывают

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Но самая заметная тенденция 2016 года – зашкаливающее количество полнометражной анимации в прокате. Если в прошлом году на украинские экраны вышло 24 мультфильма, то в этом, Карл, уже 44. Впечатляющая цифра, не правда ли?

За редким исключением, новая анимация выходит на большие экраны каждую неделю, а в апреле и традиционно хлебном декабре на маленьких украинских зрителей пришлось, ни много ни мало, по шесть мультфильмов. Само собой, это общемировая тенденция: процент российской анимации в нашем прокате ничтожно мал, и эти фильмы не в состоянии конкурировать с Disney или Pixar. (Украинских из этих 44 лент только две: «Никита Кожемяка» и «Бременские разбойники».)

Похоже, что кинотеатральная аудитория стремительно молодеет – по крайней мере, в бизнес-планах голливудских бухгалтеров. Железная хватка, что и говорить. Ведь поход на мультфильм автоматически становится семейным мероприятием, а значит, вместо одного билета, который покупает подросток, собравшийся на очередной блокбастер, отцу семейства придется раскошелиться, как минимум, на три.

3

Супергеройское кино также наступает по всем фронтам

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К сожалению,боевиков о приключениях комиксовых супергероев стало вдвое больше: семь премьер в этом году против трех в прошлом. Это понятно – коммерческий успех «Мстителей», заработавших в прокате полтора миллиарда, закружил продюсерам голову. Но если из прошлогодних супергеройских фильмов можно было смотреть без содрогания разве что «Человека-муравья», то «Доктор Стрендж» оказался на диво хорош, а издевательский «Дэдпул» не только всласть поглумился над жанром, но еще и сделал впечатляющую кассу. На следующий год нам обещают паузу: заявлены всего три – очередные приключения Россомахи, Тора и Человека-паука.
4

Продолжает уходить поколение кинематографистов шестидесятых-семидесятых

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Уходящий год был слишком щедр на потери: из жизни ушли 27 актеров и 12 режиссеров кино. Просто мор какой-то, трудно подобрать другое слово.
5

Но старая гвардия не сдается

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В этом году в большое кино вернулся знатный голландский кинопровокатор Пол Верховен, впервые за десять лет (со времен «Черной книги», давшей старт прекрасной Кэрис ван Хаутен) поставивший новую картину – «Она». И хотя с годами Верховен не растерял своей язвительности, стоит признать: некогда этот ироничный и страстный мастер стал куда более холоден и расчетлив, и его новый фильм больше напоминает голую конструкцию. Впрочем, кому из нас это помешало взволнованно ожидать премьеры?

Свой лучший фильм со времен «Джеки Браун» выпустил Квентин Тарантино, после многолетних творческих неудач Пак Чхан Ук снял великолепную «Служанку». А вот многообещающие британцы Данкан Джонс и Бен Уитли со своими новыми работами форменным образом сели в лужу.

6

Фильмы получают второе рождение в сериальном формате

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Такое случалось и раньше: вспомните хотя бы (только не смейтесь) «Горца» или «Низкое зимнее солнце», о котором мы как раз недавно писали. Но огромный успех «Мотеля Бейтса» и форменный триумф «Фарго» привели к тому, что сериалы по мотивам фильмов стали одной из наиболее очевидных тенденций года. У этой простой, в общем-то, идеи оказалось золотое дно, и за примерами далеко ходить не нужно: «Мир Дикого Запада», вольный римейк фантастического фильма 1973 года, стал одним из главных сериальных хитов. «Девушка по вызову», «Стрелок», «Смертельное оружие» и «Изгоняющий дьявола» получились ничем не хуже полнометражных оригиналов, а последний – даже лучше продолжений и римейков классического ужастика Уильяма нашего Фридкина. И эта тенденция в последующие годы будет только углубляться: ведь аудитория сериалов, преимущественно – взрослые зрители. Так что каждая новая телеверсия хорошо знакомого фильма обречена, как минимум, на интерес.

7

Крупные режиссеры продолжают осваивать сериальный формат

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Еще пару лет назад всех изумил Стивен Содерберг, собственноручно отснявший парочку сезонов «Больницы Никербокер», и не зря: маститые постановщики, в лучшем случае, режиссируют разве что пилотный эпизод. В этом году по сериалу выпустили живые классики Вуди Аллен и Паоло Соррентино, причем вопрос о втором сезоне "Молодого папы" уже решен. Кто следующий? Согласитесь, весьма волнующий вопрос.
8

Растет количество украинских фильмов

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Если в 2015 году на экраны украинских кинотеатров вышло 15 отечественных фильмов, то в этом году – ровно вдвое больше. Среди премьер этого года: четыре альманаха короткометражных фильмов, восемь документальных лент, два мультфильма и 16 игровых полнометражных картин. (Причем плодовитый Александр Шапиро выпустил сразу два фильма в течение года.) Радует, что две картины – «Моя бабушка Фанни Каплан» и «Гнездо горлицы», были отмечены призами не только на родине, но и за границей. Госкино предупреждает: дальше – больше. Мы же, рядовые зрители, смиренно надеемся на качество и смотрибельность самых ожидаемых картин 2017-го – «Стремглав», «Когда падают деревья», «Ворошиловграда» и «Экса».
9

Российское кино, кажется, выбирается из глубокого кризиса

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Герой дебютного фильма Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» подвел десятилетие назад печальный итог: «российское кино в жопе». И вот спустя десять лет режиссер снимает не только лучший фильм в своей карьере, но еще и один из самых заметных российских фильмов последнего времени – «Ученик». Если из прошлогодних российских картин без содрогания можно было смотреть разве что «Конец прекрасной эпохи» Говорухина, то в этом году, кроме «Ученика», появилось еще два отличных фильма: комедия Оксаны Карас «Хороший мальчик» и независимый триллер одного актера «Коллектор» Алексея Красовского. Плюс, как минимум, три неплохих: «Зоология», «Экипаж» и «Ледокол».
10

И что самое главное –

в уходящем году кино по-прежнему было интересно смотреть!


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