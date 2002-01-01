10 главных фильмов Валентина Васяновича

Режиссер: Карлос Рейгадас

Производство: Мексика, Франция, Нидерланды, Германия

Могу выделить фильм, который за последние десять лет поразил больше всего. Это «Безмолвный свет» Карлоса Рейгадаса. Я воспринимаю его как фильм-чудо, который апеллирует, минуя анализ, непосредственно к душе, причем кратчайшим путем. Нужно только остановить бесконечные внутренние диалоги и открыть сердце. Тогда начинает происходить чудо, и ты чувствуешь дыхание вселенной. Самая простая конструкция любовного треугольника, которая повествует уже не раз рассказанную историю, вырастает до космических масштабов, где жизнь, любовь, предательство и смерть становятся частями чего-то гораздо большего – на фоне потока времени, который убаюкивает и дарит надежду.