ТЕЛЕКРИТИКА

10 главных фильмов Валентина Васяновича

Режиссер украинской ленты, которая поборется в этом году за «Оскар», – об источниках своего вдохновения

Культура

На прошлой неделе фильм «Уровень черного» был выдвинут Оскаровским комитетом на «Оскар» от Украины в категории «Лучший фильм на иностранном языке».


«Телекритика» поговорила с оператором нашумевшего «Племени» и постановщиком таких фильмов, как «Уровень черного», «Креденс» и «Обычное дело» Валентином Васяновичем о лентах, которые оказали влияние на его режиссерскую манеру.
1

«Безмолвный свет» (Luz silenciosa) 2007

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Режиссер: Карлос Рейгадас

Производство: Мексика, Франция, Нидерланды, Германия

Могу выделить фильм, который за последние десять лет поразил больше всего. Это «Безмолвный свет» Карлоса Рейгадаса. Я воспринимаю его как фильм-чудо, который апеллирует, минуя анализ, непосредственно к душе, причем кратчайшим путем. Нужно только остановить бесконечные внутренние диалоги и открыть сердце. Тогда начинает происходить чудо, и ты чувствуешь дыхание вселенной. Самая простая конструкция любовного треугольника, которая повествует уже не раз рассказанную историю, вырастает до космических масштабов, где жизнь, любовь, предательство и смерть становятся частями чего-то гораздо большего – на фоне потока времени, который убаюкивает и дарит надежду.

2

«Сын Саула» (Saul fia) 2015

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Режиссер: Ласло Немеш

Производство: Венгрия

Яркий пример того, как выразительный изобразительный прием, который, с одной стороны, вроде бы ограничивает традиционные выразительные средства автора, но в то же время может сделать фильм намного эмоциональнее. Камера большую часть фильма будто привязана к портрету героя и пытается проникнуть в его психику, деформированную трагическими событиями. Среди нечеловеческого существования в концлагере зрителя все время заставляют быть максимально близко к герою, позволяя почувствовать его дыхание и мысли.

3

«Небраска» (Nebraska) 2013

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Режиссер: Александр Пэйн

Производство: США

«Небраска» – это очень жизненная, одновременно трагическая и комическая история, которая рассказывает об отношениях старого отца, озлобленного на весь мир, и сына, который пытается его поддержать. Во время путешествия за причудливым выигрышем им удается преодолеть барьер отчуждения и сблизиться. Точно выверенная драматургическая конструкция роуд муви, отсутствие цвета, серый провинциальный ландшафт и такие же люди, которые его населяют, с одной стороны, дистанцируют зрителя. Но с другой, интонация режиссера полна человеческой доброты, что делает этот фильм теплым и светлым.

4

«Рай: Любовь» (Paradies: Liebe) 2012

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Режиссер: Ульрих Зайдль

Производство: Австрия, Германия, Франция

Этот фильм о женском одиночестве. О попытке любым способом от него избавиться, даже если приходится покупать любовь за деньги. Дети выросли и стали самостоятельными, а тебе всего 50 и рядом ни одной близкой души. Поразительно, как режиссер, используя свой опыт документалиста, перенес жизненную действительность в игровое кино. При этом с максимальной достоверностью рассказывая истории современных европейцев, препарируя их страхи и надежды. Используя откровенные, иногда эпатажные сцены Зайдль очень точно передает душевное состояние героев.

5

«Скафандр и бабочка» (Le scaphandre et le papillon) 2007

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Режиссер: Джулиан Шнабель

Производство: Франция, США

В этом фильме меня больше всего поразила именно операторская работа. Зрителя фактически поместили в скафандр обездвиженного тела, и в таком дискомфортном положении заставили воспринимать историю парализованного писателя. Давление отчаяния на определенном этапе просмотра фильма становится невыносимым. На мой взгляд, очень новаторская и смелая работа, которая транслирует жизнеутверждающий месседж.

6

«Отчуждение» (Uzak) 2002

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Режиссер: Нури Бельге Джейлан

Производство: Турция

Внешняя сдержанность, которая повествует о внутренней катастрофе. Подчеркнуто простыми средствами изображаются болезненные травмы, полученные от жизни. Самое интересное, что Джейлан фактически самостоятельно снял этот фильм. Он был режиссером, сценаристом, оператором, монтажером и даже дистрибьютором. Прекрасный пример для подражания!

7

«Женщина, которая ушла» (Ang babaeng humayo) 2016

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Режиссер: Лав Диас

Производство: Филиппины

Используя статическую камеру, сверхдлинную продолжительность снятых одним кадром сцен, черно-белое изображение и максимальную глубину резкости кадра, режиссер достигает в своих фильмах устойчивого медитативного эффекта. Лав Диас навязывает нам свою уникальную реальность со своими законами, которые мы вынуждены принять и подчиниться. А взамен мы получаем возможность искать смысл жизни вместе с автором и героями фильма. При этом непривычно длинный хронометраж фильма не вызывает никакого дискомфорта.

8

«Эпизод из жизни сборщика железа» (Epizoda u zivotu beraca zeljeza) 2012

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Режиссер: Денис Танович

Производство: Босния-Герцеговина, Франция, Словения

Бюджет этой картины составил всего 30 тыс. евро. Все, кто появляется в кадре этого фильма, – это не профессиональные актеры, а люди, которые играют самих себя. И рассказывают они свои личные истории, которые когда-то с ними произошли. Такой подход к созданию кино мне очень близок. Этот фильм вместе с «Отчуждением» и подтолкнул меня к работе над «Уровнем черного».

9

«Сын» (Le fils) 2002

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Режиссеры: Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

Производство: Бельгия, Франция

Режиссеры исследуют сложности, которыми наполнена жизнь простых европейцев, изо всех сил борющихся за свое существование. Их фильмы насыщены движением. Здесь очень подвижная камера, сами герои все время куда-то спешат. Очень мало диалогов. Герои органично проживают долгие кадры. В каждом фильме Дарденнов исследуется экзистенциально-социальная проблема и даже находится вектор решения этой проблемы. Социально важное и совершенное с точки зрения артистизма кино.

10

«Человек с киноаппаратом» (Man with a Movie Camera) 1929

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Режиссер: Дзига Вертов

Производство: СССР

Этот фильм является ярким примером того, что хроникально-документальный материал может стать настоящим художественным произведением. Нужно только творчески подойти к работе и не бояться экспериментировать. Даже сегодня фильм выглядит довольно современно.

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