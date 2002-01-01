10 главных фильмов по мнению Валентина Васяновича

На прошлой неделе фильм «Уровень черного» был выдвинут Оскаровским комитетом на «Оскар» от Украины в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Режиссер: Карлос Рейгадас
Производство: Мексика, Франция, Нидерланды, Германия
Могу выделить фильм, который за последние десять лет поразил больше всего. Это «Безмолвный свет» Карлоса Рейгадаса. Я воспринимаю его как фильм-чудо, который апеллирует, минуя анализ, непосредственно к душе, причем кратчайшим путем. Нужно только остановить бесконечные внутренние диалоги и открыть сердце. Тогда начинает происходить чудо, и ты чувствуешь дыхание вселенной. Самая простая конструкция любовного треугольника, которая повествует уже не раз рассказанную историю, вырастает до космических масштабов, где жизнь, любовь, предательство и смерть становятся частями чего-то гораздо большего – на фоне потока времени, который убаюкивает и дарит надежду.
Режиссер: Ласло Немеш
Производство: Венгрия
Яркий пример того, как выразительный изобразительный прием, который, с одной стороны, вроде бы ограничивает традиционные выразительные средства автора, но в то же время может сделать фильм намного эмоциональнее. Камера большую часть фильма будто привязана к портрету героя и пытается проникнуть в его психику, деформированную трагическими событиями. Среди нечеловеческого существования в концлагере зрителя все время заставляют быть максимально близко к герою, позволяя почувствовать его дыхание и мысли.
Режиссер: Александр Пэйн
Производство: США
«Небраска» – это очень жизненная, одновременно трагическая и комическая история, которая рассказывает об отношениях старого отца, озлобленного на весь мир, и сына, который пытается его поддержать. Во время путешествия за причудливым выигрышем им удается преодолеть барьер отчуждения и сблизиться. Точно выверенная драматургическая конструкция роуд муви, отсутствие цвета, серый провинциальный ландшафт и такие же люди, которые его населяют, с одной стороны, дистанцируют зрителя. Но с другой, интонация режиссера полна человеческой доброты, что делает этот фильм теплым и светлым.
Режиссер: Ульрих Зайдль
Производство: Австрия, Германия, Франция
Этот фильм о женском одиночестве. О попытке любым способом от него избавиться, даже если приходится покупать любовь за деньги. Дети выросли и стали самостоятельными, а тебе всего 50 и рядом ни одной близкой души. Поразительно, как режиссер, используя свой опыт документалиста, перенес жизненную действительность в игровое кино. При этом с максимальной достоверностью рассказывая истории современных европейцев, препарируя их страхи и надежды. Используя откровенные, иногда эпатажные сцены Зайдль очень точно передает душевное состояние героев.
Режиссер: Джулиан Шнабель
Производство: Франция, США
В этом фильме меня больше всего поразила именно операторская работа. Зрителя фактически поместили в скафандр обездвиженного тела, и в таком дискомфортном положении заставили воспринимать историю парализованного писателя. Давление отчаяния на определенном этапе просмотра фильма становится невыносимым. На мой взгляд, очень новаторская и смелая работа, которая транслирует жизнеутверждающий месседж.
Режиссер: Нури Бельге Джейлан
Производство: Турция
Внешняя сдержанность, которая повествует о внутренней катастрофе. Подчеркнуто простыми средствами изображаются болезненные травмы, полученные от жизни. Самое интересное, что Джейлан фактически самостоятельно снял этот фильм. Он был режиссером, сценаристом, оператором, монтажером и даже дистрибьютором. Прекрасный пример для подражания!
Режиссер: Лав Диас
Производство: Филиппины
Используя статическую камеру, сверхдлинную продолжительность снятых одним кадром сцен, черно-белое изображение и максимальную глубину резкости кадра, режиссер достигает в своих фильмах устойчивого медитативного эффекта. Лав Диас навязывает нам свою уникальную реальность со своими законами, которые мы вынуждены принять и подчиниться. А взамен мы получаем возможность искать смысл жизни вместе с автором и героями фильма. При этом непривычно длинный хронометраж фильма не вызывает никакого дискомфорта.
Режиссер: Денис Танович
Производство: Босния-Герцеговина, Франция, Словения
Бюджет этой картины составил всего 30 тыс. евро. Все, кто появляется в кадре этого фильма, – это не профессиональные актеры, а люди, которые играют самих себя. И рассказывают они свои личные истории, которые когда-то с ними произошли. Такой подход к созданию кино мне очень близок. Этот фильм вместе с «Отчуждением» и подтолкнул меня к работе над «Уровнем черного».
Режиссеры: Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Производство: Бельгия, Франция
Режиссеры исследуют сложности, которыми наполнена жизнь простых европейцев, изо всех сил борющихся за свое существование. Их фильмы насыщены движением. Здесь очень подвижная камера, сами герои все время куда-то спешат. Очень мало диалогов. Герои органично проживают долгие кадры. В каждом фильме Дарденнов исследуется экзистенциально-социальная проблема и даже находится вектор решения этой проблемы. Социально важное и совершенное с точки зрения артистизма кино.
Режиссер: Дзига Вертов
Производство: СССР
Этот фильм является ярким примером того, что хроникально-документальный материал может стать настоящим художественным произведением. Нужно только творчески подойти к работе и не бояться экспериментировать. Даже сегодня фильм выглядит довольно современно.
Статьи по теме
- Режиссер фильма «Червоный» Заза Буадзе: «В грузинском обществе всегда был силен дух сопротивления режиму»
- Какие фильмы понравились украинским режиссерам на Одесском фестивале
- Режиссер «Пригод Котигорошка» – почему художник-мультипликатор должен уметь бегать, как собака
- Не только Джамала: 5 фильмов с победителями «Евровидения»