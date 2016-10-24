10 главных фильмов независимой Украины

В советское время ходила обидная шутка: мол, есть хорошие фильмы, есть плохие, а есть фильмы киностудии Довженко. Шутка была еще и, мягко говоря, далекой от положения вещей. Ведь в Киеве снимали Параджанов, Ильенко, Миколайчук, Балаян, Криштофович, чьи фильмы знали и любили во всем мире. А Одесская киностудии выпускала не только мюзиклы Юнгвальда-Хилькевича про мушкетеров: здесь работали Кира Муратова и Петр Тодоровский. И хотя временами казалось, что национальное кинопроизводство уже никогда не поднимется с колен, хорошие фильмы снимались и в дефолт, и во время кризиса.

Кстати говоря, все эти фильмы при желании вы можете пересмотреть прямо здесь и сейчас.