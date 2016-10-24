10 главных фильмов независимой Украины

В Украине снимается все больше фильмов – в то время как за последние четверть века более-менее заметные отечественные ленты можно было сосчитать по пальцам. Пересчитав еще раз и сверившись с рейтингами портала imdb.com, «Телекритика» подготовила ко Дню независимости десятку наших фильмов, за которые не стыдно.
В советское время ходила обидная шутка: мол, есть хорошие фильмы, есть плохие, а есть фильмы киностудии Довженко. Шутка была еще и, мягко говоря, далекой от положения вещей. Ведь в Киеве снимали Параджанов, Ильенко, Миколайчук, Балаян, Криштофович, чьи фильмы знали и любили во всем мире. А Одесская киностудии выпускала не только мюзиклы Юнгвальда-Хилькевича про мушкетеров: здесь работали Кира Муратова и Петр Тодоровский. И хотя временами казалось, что национальное кинопроизводство уже никогда не поднимется с колен, хорошие фильмы снимались и в дефолт, и во время кризиса.
Кстати говоря, все эти фильмы при желании вы можете пересмотреть прямо здесь и сейчас.
Режиссер – Виллен Новак
Молодежная мелодрама, в которой разыгрывается типичный для постперестроечного кино любовный треугольник: мальчик из богатой семьи, красивая девочка из детдома и юная американка, которая смотрится на таких знакомых киевских улицах, как пришелец с другой планеты. Разумеется, все закончится плохо.
Сейчас может показаться, будто во время создания этого фильма особым образом сложились звезды над головой. Сценарий написал маститый Юрий Коротков («Стиляги», «Страна глухих»), музыку – живой классик Шандор Каллош, автор саундтреков к сотне мультфильмов и полусотне художественных лент. В ролях – замечательная Лариса Удовиченко, великая Тамара Окуневская, звезда ситкома «Леся+Рома» Дмитрий Лаленков (во время съемок ему было всего 26 лет) и одна из самых удивительных актрис девяностых годов Ксения Качалина в главной роли.
Но главное в этом фильме даже не фантастическая харизма Качалиной, а тонко прочувствованный дух времени, помноженный на драйв и наивное очарование молодости. Кроме того, осенний Киев начала девяностых – это очень красиво.
Режиссер – Вячеслав Криштофович
Этот вольный римейк фильма Аки Каурисмяки «Я нанял убийцу» по сценарию Андрея Куркова стал событием не только в отечественном кино, но и у северных соседей – несмотря на то, что в том же году вышли такие знаменитые фильмы, как «Брат» Алексея Балабанова или «Время танцора» Вадима Абдрашитова. Газета «Коммерсант», которую сложно обвинить в заангажированности, писала в 1997 году: "Фильм Вячеслава Криштофовича стал главным событием первой недели «Кинотавра»".
«Приятель покойника» – кинопамятник Киеву девяностых и мимикрирующая под криминальную мелодраму притча о киевском характере и национальной ментальности: интеллигент, растерявшийся в наступившей новой реальности, сперва решает умереть, а потом так ловко стравливает между собой двух профессиональных убийц, что в качестве джекпота заполучает квартиру, жену и ребенка одного из киллеров.
Фильм получил множество престижных призов, прокатывался за рубежом и даже выдвигался от Украины на «Оскар», но сейчас практически забыт, а зря. Одна из лучших ролей Александра Лазарева-младшего и прекрасная Анжелика Неволина («Груз 200», «Собачье сердце») в роли супруги главного героя, последняя работа легендарного оператора Вилена Калюты.
Режиссер – Кира Муратова
По-хорошему, в этот список должно было попасть большинство фильмов Киры Муратовой, снятых за последние четверть века, начиная «Чувствительным милиционером» (1992) – давным-давно известно, что она художник международного уровня. Но так как редактор такие чудачества не поощряет, пришлось выбрать два фильма с наиболее высокими рейтингами на imdb.com: к счастью, этот выбор вполне совпадает с внутренним.
«Три истории» и «Настройщик» – две чернейшие комедии, в которых гиперреаличность ранних фильмов режиссера получила мощную инъекцию сюрреализма. (Видимо, не без помощи Ренаты Литвиновой.) Муратова, и без того настороженно всматривающаяся в окружающий мир, следом за своей героиней из «Трех историй» ставит этому миру «ноль». Но делает это настолько изящно, что если двадцать лет назад фильм бил наотмашь своим откровенным человеконенавистничеством, то сегодня, пересматривая лучшую новеллу альманаха – «Котельную номер 6», понимаешь: это и есть тот самый смех сквозь слезы, которые имели в виду классики. Когда мир сошел с ума, только и остается, что посмеяться над этим от души.
Вполне логично «Настройщик» использует приемы плутовского романа. (Кстати говоря, автор сценария Сергей Четвертков недавно выпустил под псевдонимом Сергей Шикера вторую книгу прозы, совершенно фантастическое во всех смыслах «Египетское метро».) Шутовской хоровод, в котором переплелись колоритные жулики всех мастей, мечтающие обчистить двух не менее колоритных старух, возглавляет грустный клоун Георгий Делиев. И чем больше он валяет в кадре дурака, тем беспробуднее в его глазах смертельная тоска – ведь он хороший человек, просто жизнь паскудная.
Поразительно, что члены жюри кинофестиваля в Висбадене увидели в «Настройщике» «очаровательный и забавный мир», когда смерть с косой и с лицом Ренаты Литвиновой уже стоит на пороге.
Режиссер – Роман Балаян
В кадре этого фильма все приметы времени по возможности стерты, и мир санатория для слепоглухонемых детей, на территории которого разворачивается история, кажется единственным островком живых эмоций и чувств. Все с несколько старомодной мелодраматичностью влюблены друг в друга, включая персонажа еще не утратившего человеческий облик Алексея Панина. Коротко говоря, «Ночь светла» – это реквием по советскому кинематографу в его лучшем, «Ленфильмовском» изводе – вспомните фильмы Ильи Авербаха, Алексея Германа-старшего, Иосифа Хейфеца, Виктора Аристова, в которых любовь и долг (но не к партии и правительству, а к ближнему своему), совесть и мораль становились главными сюжетообразующими. Собственно говоря, и сам Балаян, и сценарист Рустам Ибрагимбеков (от «Белого солнца пустыни» до «Утомленных солнцем») точно такие же мэтры кино, ставившего перед своими зрителями непростые вопросы нравственного выбора. Кому, как не им, было по плечу снять Последний Советский Фильм?
Режиссер – Александр Шапиро
Один из лучших фильмов Александра Шапиро, которого журналисты нарекли главным украинским киноавангардистом. Монтажный шедевр, ближе всего стоящий к традициям ленинградского «параллельного» кино, снятый на искусственно состаренную пленку и видео, фильм может показаться спонтанным, нарочито небрежным, даже бессмысленным. Но это не так: «Путеводитель» – тщательно продуманное и виртуозно сконструированное кино со своей философией (Шапиро очень близка философия) и эстетикой.
Режиссер – Владимир Лерт
Украинский фантастический фильм – звучит само по себе достаточно фантастично, не так ли? Последний раз на студии им. Довженко ставили фантастику в далеком 1989 году, и это была советско-немецкая экранизация «Трудно быть богом», которой (по-хорошему) лучше бы не было. Между тем, в год дефолта на улицах Харькова снимался фильм «Отторжение» с участником группы 5’Nizza Сергеем Бабкиным в главной роли. Его экранными партнерами стали Богдан Ступка и нерукопожатный ныне Александр Баширов.
Эта фантасмагория по мотивам повести Андрея Саломатова – одного из наиболее интересных фантастов «новой волны», оставшегося в тени Вячеслава Рыбакова и, прости Господи, Сергея Лукьяненко, сделана с любовью и выдумкой, а временами способна напугать недетским саспенсом. Хотя все это мы видели не раз и не два, начиная советским «Посредником» и заканчивая «28 днями спустя» Дэнни Бойла – и пускай во второй половине фильм теряет темп, выруливая не территорию невзыскательной мелодрамы, на данный момент это единственный пример украинской фантастической ленты, которую можно смело посоветовать друзьям.
К сожалению, в Украине «Отторжение» так и не попало в широкий прокат, а все попытки Киноклуба «Телекритики» найти и показать легальную копию на большом экране закончились ничем.
Режиссеры – Елена Фетисова, Серж Аведикян
Несмотря на пристрастие украинских кинематографистов к историческим фильмам, это один из немногих отечественных байопиков, за который не стыдно.
«Параджанов» – фильм о последних двадцати годах жизни знаменитого режиссера, созданный в копродукции с Францией, Арменией и Грузией. Рассказанный пунктирно, как статья в Википедии (развод с любимой женой – съемки «Теней забытых предков» – выступления украинских диссидентов на премьере фильма – тюрьма и так далее), безнадежно поверхностный «Параджанов» подкупает, во-первых, качеством постановки. Это тот самый крепкий профессиональный уровень, которого так не хватает национальной кинопродукции, зачастую напоминающей студенческое кино, снятое случайными в профессии людьми.
Во-вторых, «Параджанов» прекрасен точным попаданием в образ исполнителя главной роли Сержа Аведикяна, который лично знал режиссера. Собственно, игра Аведикяна, чье лицо в кадре как будто светится изнутри каким-то нездешним светом, делает этот фильм достоверным и живым. Вряд ли молодежь, вдохновленная этим фильмом, побежит качать с рутрекера параджановские фильмы, но памятник получился достойный.
Режиссер – Мирослав Слабошпицкий
Фильм-метафора страны как спецшколы для глухонемых подростков: девочки занимаются проституцией, мальчики – сутенерством и бандитизмом. Такой виделась авторам «Племени» Украина эпохи «преступной панды». К счастью, полевые исследования социальных ужасов украинского дна не стали для Слабошпицкого и оператора Валентина Васяновича самоцелью: новаторский (как для отечественного кино) киноязык «Племени» стал художественным прорывом для украинского кино.
Снятый в холодных, сине-серых тонах, в псевдодокументальной манере, создающей глубокий эффект погружения в реальность спецшколы, спальных районов, кольцевой, и без единого слова – все же фильм о глухонемых, «Племя» воспринимается как глоток свежего воздуха. Тем более на фоне очень традиционного, местами откровенно слабого, но зато широко распиаренного чиновниками фильма Олеся Санина «Поводырь», который вышел на экраны в том же году. (О других премьерах 2014 года наподобие «Синевира» как-то неловко говорить.) Впрочем, за границей фильм тоже высоко оценили.
К сожалению, авторы «Племени» не увидели другого разрешения ситуации для своих героев, кроме как убить всех – финал, который перекликается со снятым четырьмя годами ранее фильмом Сергея Лозницы «Счастье мое». Дальнейшие события в стране только подтвердили давно известный факт, что настоящим художникам свойственно опережать свое время.
Режиссер – Александр Миндадзе
Российско-германо-украинско-британский фильм «Милый Ханс, дорогой Петр» так и не попал в украинский прокат, хотя снимался в Украине, на Никопольском заводе стальных труб. И даже с украинскими актерами: замечательная Светлана Косолапова, которую вы можете помнить по эпизодической роли медсестры в «Моей бабушке Фанни Каплан», сыграла жену одного из главных персонажей фильма, Петра.
Советский рабочий Петр – вполне достоевский двойник экспата-немца по имени Ханс, инженера, который одержим созданием идеально чистой линзы. На дворе стоит позднее лето 1940 года, а в воздухе разлито предчувствие беды и гнетущий страх.
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