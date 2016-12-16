10 фильмов, которые повлияли на режиссера Марину Степанскую

Первый полный метр Марины Степанской «Стрімголов» авторитетное издание о кино Variety назвало "глотком свежего воздуха".
Режиссер:Джулиан Эмьес
В главных ролях: Зила Кларк и Тимоти Далтон
Этот фильм – самое сильное воспоминание детства. (На самом деле, мини-сериал из 11 эпизодов. – «Телекритика») Мне примерно пять лет, на экране – какая-то женщина в свадебном платье на чердаке изображает безумную. Ужас от происходящего помню до сих пор. Очень сильно хотелось закрыть глаза и спрятаться от телевизора, но что-то иррациональное – больше, чем телевизор и больше, чем реальность было там, в этих кадрах. Я тогда не подозревала, что у фильмов есть автор, что их кто-то делает. Думала, что они существуют сами по себе, как часть реальности, вроде снов. И что они так же неизбежны, как сны ночью.
Режиссер: Андрей Тарковский
В главной роли: Эрланд Юзефсон
Первый фильм Тарковского, который я увидела. Была уже на втором курсе Карпенка-Карого (Киевский национальный университет театра, кино и телевидения, – ТК). Конечно, мы много рассуждали о «другом кино», но я была все равно чиста, как алкоголик после рехаба, ни один фильм не достигал подсознания. Максимум, это завораживало что-то – как математическая формула. Но мой друг нашел где-то VHS-кассету с этим фильмом, и все. Не помню совершенно сам фильм (не хочу пересматривать с тех пор), но помню эффект – что-то похожее на вовлечение в ритуал, который переводит твое сознание из бытового состояния в небытовое.
В главных ролях: Корнелио Валль, Мария Панкратц, Якобо Классен
Как постичь свет? Природа света (внутреннего и внешнего) каким-то чудом поймана в этом фильме режиссером Карлосом Рейгадасом и оператором Алексисом Забе. Позже, кстати, я познакомилась с Алексисом, он удивительный человек, его простота и его человеколюбивая камера восхищают. Недавно он снял еще один замечательный фильм, который, надеюсь, будет у нас скоро в прокате – «Флорида Проджект».
Режиссер: Цай Минлян
В главной роли: Ли Каншэн
Короткометражка про монаха, который идет. Самое медленное и самое напряженное в своем темпе кино на свете. Нравится как концепт передачи собственного времени в кино.
Режиссер: Ларс фон Триер
В ролях: Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Жан-Марк Барр, Удо Кир
Единственное кино Триера, которое меня задевает. Может быть, из-за Эмили Уотсон, великой актрисы. А может, из-за того, что серьезная тема, то же жертвоприношение, упакована в такую глумливую местами форму. А еще здесь лучшая сцена секса в кино, которую я помню (любителям «эстетики «Плэйбоя» не понравится).
Режиссер: Джеймс Понсольдт
В главных ролях: Джейсон Сигел и Джесси Айзенберг
Это свежее кино – 2015 года, но я его пересмотрела много раз уже. Единственный фильм, который мы с монтажером пересматривали во время работы над «Стрімголов». Потому что это тоже кино простой формы, где главное происходит в паузах. Там все хороши – и актеры, и оператор, но по-настоящему этот фильм вырастает из способа монтажа реакций и пауз.
Режиссер: Антон Корбайн
В главных ролях: Сэм Райли и Саманта Мортон
Удивительное сочетание формы и содержания. Эти черно-белые средние планы, равнодушно сменяющие друг друга, передают ощущение удушающего быта и жизни гораздо больше, чем все реакции гения Яна Кертиса (лидер влиятельной пост-панк-группы Joy Division, контркультурная «икона» 80-х. – ТК) на происходящее. Лучший фильм-попытка пересказа подлинной биографии для меня.
Режиссер: Аудрюс Стонис
В главной роли: Аушра Ревутайте
Это кино не успело повлиять на меня, оно совсем свежее, но точно занимает место в моем сердце. Документальный фильм про женщину, которая 30 лет изучает ледник, живя рядом. Фильм трудно описать, помню тоже, как в «Жертвоприношении», что-то похожее на религиозный экстаз в тот момент, когда с горы сходит снег и камни. Это не событийное кино и не фильм-портрет. Мы так и не узнаем ничего ни про эту женщину, ни про само место, но мне это и не важно. Важен экзистенциальный опыт пребывания внутри этой «другой» жизни.
Режиссер: Алексей Герман
В ролях: Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Алексей Петренко, Михаил Кононов, Лия Ахеджакова
Тут может быть любой фильм Алексея Германа, нет большой разницы. Он для меня художник, подчинивший сырую жизнь, сумевший ее каким-то образом перенести в кадр без мумифицирования. Многие пытаются повторять, но это как с Да Винчи – он изобрел «сфумато» (техника в живописи, которая заключается в «смягчении» фигур и предметов, – ТК), многие взяли эту технику как метод, но не смогли дойти до сути.
Режиссер: Сергей Дворцевой
Опять короткометражка. Описать невозможно. Но это то документальное кино, которое мне бы хотелось сделать когда-нибудь. Про пронзительность момента.