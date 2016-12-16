10 фильмов, которые повлияли на режиссера Марину Степанскую

Режиссер:Джулиан Эмьес

В главных ролях: Зила Кларк и Тимоти Далтон

Этот фильм – самое сильное воспоминание детства. (На самом деле, мини-сериал из 11 эпизодов. – «Телекритика») Мне примерно пять лет, на экране – какая-то женщина в свадебном платье на чердаке изображает безумную. Ужас от происходящего помню до сих пор. Очень сильно хотелось закрыть глаза и спрятаться от телевизора, но что-то иррациональное – больше, чем телевизор и больше, чем реальность было там, в этих кадрах. Я тогда не подозревала, что у фильмов есть автор, что их кто-то делает. Думала, что они существуют сами по себе, как часть реальности, вроде снов. И что они так же неизбежны, как сны ночью.