Зачем смотреть сериал «Вавилон Берлин»

Закончился первый сезон новой немецкой ТВ-сенсации – сериала «Вавилон Берлин». «Телекритика» попыталась разобраться, чем он всех нас так удивил.
«Обожаю Берлин!» – кричал герой Джеймса Макэвоя в финале «Атомной блондинки», и это были последние слова Дэвида Персиваля. Его несложно понять: к тому моменту Берлин вот уже во второй раз стал городом-мифом в пространстве массовой культуры.
Первым в англоязычном мире, кто заложил изначальный кирпич в фундамент берлинской легенды, стал Кристофер Ишервуд, автор романа «Прощай, Берлин», по мотивам которого гениальный Боб Фосс поставил фильм «Кабаре». Двадцатые-тридцатые годы в жизни Германии и его Вавилона (в котором, кроме прочего, осело немало бывших граждан Российской империи, от Павла Скоропадского до Владимира Набокова) – интереснейшее время, в котором преломился, как будто в кривом зеркале, весь будущий век с его сексуальной и психоделической революциями, бунтами подростков, поп-культурой, городской партизанщиной, полицейским насилием и чудовищными диктатурами.
В общем, идеальное время, идеальное место. И жанр почти идеальный – «черный детектив», который благодаря стараниям кинематографистов, перенесших на экран романы Хэммета, Чендлера и Кейна, получил название фильма-нуар.
Кстати говоря, именно нуарами Рэймонда Чендлера и вдохновлялся популярный немецкий писатель Кутчер Фолькер, опубликовавший серию детективов о похождениях полицейского комиссара Гереона Рата. Первый же роман из серии – «Сырая рыба» (2008), и лег в основу двух сезонов сериала «Вавилон Берлин», написанного и поставленного Томом Тиквером («Беги, Лола, Беги»), Хендриком Хандлегтеном («Гуд бай, Ленин!») и Ахимом фон Боррисом («4 дня в мае»).
Впрочем, сами авторы настаивают, что первые два сезона – это один большой 12-часовый фильм.
К сожалению, на русский или украинский языки проза Кутчера Фолькера пока еще не переведена (надеемся, благодаря сериальной экранизации этот пробел будет восполнен), но немецкие критики отмечают, что романы о комиссаре Рате весьма достоверные с исторической точки зрения. Например, в полицейском управлении Берлина в самом деле работал грузовой лифт без дверей, который безостановочно двигался вверх и вниз.
Правдоподобно воссозданный антураж Берлина 1929 года с его неуютными квартирками, гей-кабаре, кровавыми столкновениями на демонстрациях и указателями готическим шрифтом – одно из главных достоинств сериала. А детективная история с полицейскими и ворами, гангстерами и политиканами, нацистами и троцкистами, порнографами и шантажистами, а также (как же иначе) навеки разбитыми сердцами скручена в такой тугой узел, что оторвать от экрана вас может разве что нерасторопность переводчиков.
У этого сериала долгая история: авторы давно мечтали воплотить на экране во всех подробностях Берлин эпохи Веймарской республики. Больше трех лет работы и самый крупный в истории Германии бюджет, выделенный на сериал на немецком (разные источники указывают от 40 до 50 млн евро), не пропали даром – в первую же неделю полуторачасовый пилот посмотрели 1,19 млн зрителей. Для Германии это весьма крутой показатель. Пилотные серии американской «Подпольной империи» и британских «Острых козырьков», с которыми чаще всего сравнивают «Вавилон Берлин», посмотрели, соответственно, 4,8 млн и 3 млн зрителей.
Авторы уже преступили к сценарию третьего сезона, и планы у них, мягко говоря, гитлеровские – экранизировать всю эпопею Кутчера Фолькера, которая на данный момент состоит из восьми бестселлеров и простирается во времени до 1939 года. Если этим планам суждено сбыться, рано или поздно «Вавилон Берлин», конечно же, превратится в такую же рутину, как и «Острые козырьки» после второго сезона вместе с «Подпольной империей», прокисшей где-то к четвертому. Куда дальше будет развиваться шоу, станет понятно уже на днях, когда в свободном доступе появятся первые два эпизода второго сезона. Но пока что достоинства сериала перевешивают немногочисленные недостатки.
Например, может показаться, что авторы слишком холодны к своим персонажам: умело раскрученная интрига кажется интересней, чем вовлеченные в нее герои. Пока что самой любопытной фигурой выглядит не главный герой, растерянный представитель «потерянного поколения» комиссар Рат (Фолькер Брух), а русская авантюристка Светлана Сорокина в исполнении Северии Янушаускайте, которая с периферии истории уверенно рвется в «дамки». Ну, и русские троцкисты во главе со скрипачом-террористом Кардаковым (Иван Шведов), с его картузом и купеческой бородой, кажутся очевидной карикатурой – того и гляди, пойдут плясать вприсядку.
Но даже такой поворот не сможет испортить удовольствие от сериала.
Пока что.