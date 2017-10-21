Зачем смотреть сериал «Вавилон Берлин»

Кстати говоря, именно нуарами Рэймонда Чендлера и вдохновлялся популярный немецкий писатель Кутчер Фолькер, опубликовавший серию детективов о похождениях полицейского комиссара Гереона Рата. Первый же роман из серии – «Сырая рыба» (2008), и лег в основу двух сезонов сериала «Вавилон Берлин», написанного и поставленного Томом Тиквером («Беги, Лола, Беги»), Хендриком Хандлегтеном («Гуд бай, Ленин!») и Ахимом фон Боррисом («4 дня в мае»).

Впрочем, сами авторы настаивают, что первые два сезона – это один большой 12-часовый фильм.

К сожалению, на русский или украинский языки проза Кутчера Фолькера пока еще не переведена (надеемся, благодаря сериальной экранизации этот пробел будет восполнен), но немецкие критики отмечают, что романы о комиссаре Рате весьма достоверные с исторической точки зрения. Например, в полицейском управлении Берлина в самом деле работал грузовой лифт без дверей, который безостановочно двигался вверх и вниз.

Правдоподобно воссозданный антураж Берлина 1929 года с его неуютными квартирками, гей-кабаре, кровавыми столкновениями на демонстрациях и указателями готическим шрифтом – одно из главных достоинств сериала. А детективная история с полицейскими и ворами, гангстерами и политиканами, нацистами и троцкистами, порнографами и шантажистами, а также (как же иначе) навеки разбитыми сердцами скручена в такой тугой узел, что оторвать от экрана вас может разве что нерасторопность переводчиков.

У этого сериала долгая история: авторы давно мечтали воплотить на экране во всех подробностях Берлин эпохи Веймарской республики. Больше трех лет работы и самый крупный в истории Германии бюджет, выделенный на сериал на немецком (разные источники указывают от 40 до 50 млн евро), не пропали даром – в первую же неделю полуторачасовый пилот посмотрели 1,19 млн зрителей. Для Германии это весьма крутой показатель. Пилотные серии американской «Подпольной империи» и британских «Острых козырьков», с которыми чаще всего сравнивают «Вавилон Берлин», посмотрели, соответственно, 4,8 млн и 3 млн зрителей.