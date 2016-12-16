Что смотреть в кинотеатрах в ноябре

Но потом сценарий был переработан в скрипт сенсационного «Фарго», благо расстановка сил все та же: простак-шериф, парочка отмороженных преступников, стервозная жена и муженек-подкаблучник с нечистой совестью. И хотя чудо-братья планировали приступить к съемкам «Субурбикона» в 2005 году, с Клуни в главной роли, затея провалилась. В итоге Клуни досталась постановка, а с его ролью, судя по трейлеру, блестяще (как всегда, впрочем) справился Мэтт Деймон.

Если кинокритики опять не соврали, то в Венеции фильм произвел фурор. И кстати, не ищите в кадре Джоша Бролина («Старикам здесь не место»): его роль полностью вырезали при монтаже.