Что смотреть в кинотеатрах в ноябре

В новой рубрике «Телекритики» мы будем анонсировать фильмы, которые выходят в отечественный кинотеатральный прокат.
ноября
Режиссер: Марина Степанская
В ролях: Дарья Плахтий, Кристиан Борис, Андрей Селецкий, Олег Мосийчук, Лариса Руснак
Долгожданный полнометражный дебют одного из самых многообещающих украинских постановщиков Марины Степанской, чья «Мужская работа» получила заслуженную кучу призов и стала, наряду с «Племенем» Мирослава Слабошпицкого, настоящим глотком воздуха в современном украинском кино, которое только начинает обретать собственное лицо.
ноября
Режиссер: Кеннет Брана
В ролях: Кеннет Брана, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Джонни Депп, Майкл Пенья, Мишель Пфайффер, Сергей Полунин
Вот уже третья экранизация классического детектива Агаты Кристи. Знаменитый британец Кеннет Брана («Дюнкерк»), с одинаковой легкостью снимающий экранизации Шекспира и марвеловских комиксов, замахнулся перещеголять образцовую постановку «Убийства в восточном экспрессе» 1974 года одного из самых плодовитых голливудцев Сиднея Люмета. Режиссер «12 разгневанных мужчин» и «Собачьего полдня» собрал в своем фильме десяток актуальных «звезд» первой величины, от Шона Коннери (думаю, не нуждается в представлении) до Альберта Финни («Перекресток Миллера»), который и воплотил образ гениального детектива Эркюля Пуаро. Кеннет Брана повторил подвиг Люмета с кастингом, но вопрос о том, какой смысл в новой экранизации кроме коммерческой выгоды, остается открытым. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что Брана перещеголял всех прежних исполнителей Пуаро самыми потешными усами, а долгожданный Джонни Депп пробудет на экране до обидного мало – его убьют первым.
ноября
Режиссер: Джордж Клуни
В ролях: Мэтт Деймон, Джулианна Мур, Джош Бролин, Оскар Айзек, Вуди Харрельсон
Даже если Джордж Клуни валяет дурака в режиссерском кресле, как в фильмах «Любовь вне правил» или «Охотники за сокровищами», он привык это делать в хорошей компании «звезд» первой величины и, что называется, от души. Однако «Субурбикон» – во всех отношениях особый случай. История о том, что милейшие соседи в провинциальной Америке пятидесятых совсем не те, кем кажутся, была написана Джоэлом и Этаном Коэнами еще в 1986 году, по следам их первого успеха с «Просто кровью».
Но потом сценарий был переработан в скрипт сенсационного «Фарго», благо расстановка сил все та же: простак-шериф, парочка отмороженных преступников, стервозная жена и муженек-подкаблучник с нечистой совестью. И хотя чудо-братья планировали приступить к съемкам «Субурбикона» в 2005 году, с Клуни в главной роли, затея провалилась. В итоге Клуни досталась постановка, а с его ролью, судя по трейлеру, блестяще (как всегда, впрочем) справился Мэтт Деймон.
Если кинокритики опять не соврали, то в Венеции фильм произвел фурор. И кстати, не ищите в кадре Джоша Бролина («Старикам здесь не место»): его роль полностью вырезали при монтаже.
ноября
Режиссер: Петер Бебьяк
В ролях: Томас Масталир, Станислав Боклан, Римма Зюбина
Долгожданный триллер, снятый в копродукции со Словакией, уже успел получить несколько кинематографических наград – в частности, за лучшую режиссуру на 52-м МКФ в Карловых Варах. В Словакии фильм вполне ожидаемо стал хитом, мало того, был выдвинут на соискание «Оскара» как лучший иностранный фильм. Что, конечно же, вызвало множество восторгов среди украинского чиновничества. Хотелось бы напомнить, господа: несмотря на то, что 7 млн грн из 37 бюджета проплатила Украина, постановщик фильма – словак Петер Бебьяк. И это, конечно же, триумф словацкого кино, а не отечественного. Увы и ах.
Глупо было бы надеяться на то, что «Межа» войдет в условный золотой фонд криминального фильма, заняв место где-то между «Крестным отцом» и «Французским связным», но судя по трейлеру, нас ждет крепко скроенный и ладно сшитый триллер о жизни таможенников и контрабандистов в антураже десятилетней давности, когда страна вошла в Шенгенскую зону, и правила игры для мошенников по обе стороны закона, которые кормились с украинско-словацкой границы, резко переменились. Острый сюжет, колоритные актеры – в том числе Станислав Боклан, которому легко удаются фактурные негодяи, жесткие диалоги: а что еще нужно любителям криминального кино?
А пока надеемся и ждем, можно скрасить ожидание пересмотром «Чужой» по сценарию киевского писателя и драматурга Владимира «Адольфыча» Нестеренко, действие которой также частично происходит в тех краях.
ноября
Режиссеры: Ли Анкрич и Эдриан Молина
Новый фильм Ли Анкрича и Эдриена Молины, известных своими работами над полнометражными анимационными фильмами «Рататуй», «Корпорация монстров», «Тачки» и «В поисках Немо», рассказывает историю юного музыканта Мигеля, который оказывается в стране мертвых. По словам создателей, их вдохновил Día de los Muertos – праздник, посвященный памяти умерших, который ежегодно проходит 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре. Как прокомментировали ролик в социальных сетях – Pixar посягнул на территорию Тима Бартона, а The Hollywood Reporter сказал о трейлере: "Никогда еще жизнь после смерти не выглядела так красочно". В фильме можно услышать голоса Гаэля Гарсии Берналя («Моцарт в джунглях», «Сука-любовь») и Бенджамина Брэтта (принимал участие в озвучке «Гадкого я 2»).
ноября
Режиссер: Джозеф Косински
В ролях: Джош Бролин, Джефф Бриджес, Дженнифер Коннелли, Тейлор Китч, Энди Макдауэлл
По всем вводным, «Дело храбрых» должен был стать очередным Великим Американским Фильмом. Во-первых, лента основана на реальной истории – причем, без дураков, героической: из двадцати пожарных, которые пытались укротить лесной огонь в городе Прескотт, штат Аризона, 30 июня 2013 года, домой вернулся только один. Во-вторых, посмотрите только на эту россыпь «звезд» – более «звездный» кастинг можно увидеть разве что в «Убийстве в Восточном экспрессе». Но не сложилось: фильм «Дело храбрых» уже успел провалиться в американском прокате. При этом оценки критиков оказались довольно высокими.
Видимо, лента оказалась слишком хороша для того, чтобы потрафить любителям сентиментальных байопиков в стиле Рона Ховарда («Игры разума», «Нокдаун»). Актеры прекрасные, фальшивить не умеют (пускай Бриджес и выглядел в сиквеле «Кингсмана», как голограмма Рейчел, все равно в кадре он смотрелся поживее некоторых других партнеров по фильму). Да и постановщик Джозеф Косински, даром что начинал карьеру как 3D-специалист, доказал предыдущим фильмом «Обливион», что кое-что понимает в кино. Остается только подождать три недели и проверить на собственном зрительском опыте, кто прав: зрители или всегда виноватые кинокритики?