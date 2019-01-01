Зураб Аласания заявил, что в случае недофинансирования филиалы «Общественного» закроют

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

«Будем ждать до 15 декабря, когда Верховная рада окончательно проголосует за бюджет-2019. Если это будет меньше 1 млрд грн, тогда речь идет о закрытии региональных филиалов. Другого выхода просто нет», – сказал Аласания в программе «Сегодня. Вечером».

Он также отметил, что сейчас у «Общественного» остается 1 млрд 17 млн гривен, а до конца года у НОТУ будет долг в размере 230 млн гривен, который перейдет на следующий год.

Напомним, в 2019 году Верховная рада планирует выделить НОТУ1 млрд гривен. Соответствующая сумма указана в принятом 18 октября в первом чтении госбюджете на 2019 год. Изначально в поступившем в парламент от Кабинета министров документе фигурировала другая сумма – 1 млрд 816 млн 100 тыс. гривен (расходы на потребление – 1 млрд 560 млн 104,6 тыс. грн, на развитие – 256 млн 828,5 тыс. грн).

Финансирование урезано в пользу медицины: 626 млн гривен уйдет на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, остальные 190,933 млн гривен уйдут местным бюджетам на расходы для лечения больных хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и диабетикам. Авторы поправки – нардепы «Возрождения» Антон Яценко и Виктор Бондарь.