Зураб Аласания возглавил Общественного вещателя

За его кандидатуру проголосовали десять членов наблюдательного совета НОТУ.

Отметим, что в первом туре победителя так и не выбрали. Во второй вышли Зураб Аласания и Олег Наливайко. Именно Аласания набрал большее количество очков – десять, а Наливайко – семь.

В течение пяти дней наблюдательный совет должен будет подписать контракт с Аласанией. В 20-х числах мая уже будет сформировано правление НОТУ, и с этого момента новая команда начнет свою работу.