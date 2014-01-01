ТЕЛЕКРИТИКА

Зураб Аласания возглавил Общественного вещателя

Бизнес

Зураб Аласания стал главой Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).


За его кандидатуру проголосовали десять членов наблюдательного совета НОТУ.

Отметим, что в первом туре победителя так и не выбрали. Во второй вышли Зураб Аласания и Олег Наливайко. Именно Аласания набрал большее количество очков – десять, а Наливайко – семь.

В течение пяти дней наблюдательный совет должен будет подписать контракт с Аласанией. В 20-х числах мая уже будет сформировано правление НОТУ, и с этого момента новая команда начнет свою работу.

О стратегии развития Общественного вещателя Зураба Аласании мы писали здесь.

Подробный материал о кандидатах, в том числе и Зурабе Аласании, смотрите тут. А здесь – о дебатах кандидатов на пост главы НОТУ.

Зураб Аласания возглавлял Национальную телекомпанию Украины с 2014 по 2016 год.

Что известно о кандидатах на пост главы общественного вещателя