Зураб Аласания подал документы на конкурс по избранию главы НОТУ

Бывший генеральный директор Национальной телекомпании Зураб Аласания подал документы для участия в конкурсе по отбору главы правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ). Об этом он сообщил в своем Facebook.
Он также уточнил, что на конкурс идет с позиции руководителя Программы журналистики KSE (Kyiv School of Economics).
Напомним, конкурс на должность председателя правления общественного вещателя должен быть проведен не позднее 13 апреля. Прием документов завершается 16 марта. Согласно закону «Об общественном телевидении и радиовещании» глава правления общественного вещателя избирается на конкурсной основе набсоветом НОТУ на 4 года. Избрание происходит путем прямого, равного, тайного голосования членов набсовета среди претендентов, допущенных к участию в конкурсном отборе.
О своем намерении участвовать в конкурсе ранее заявили экс-гендиректор НТКУ Зураб Аласания и глава правления «Громадського радіо», журналист Андрей Куликов. Однако по состоянию на конец прошлой недели, документы не подал ни один из претендентов.
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