Зураб Аласания подал документы на конкурс по избранию главы НОТУ

Бывший генеральный директор Национальной телекомпании Зураб Аласания подал документы для участия в конкурсе по отбору главы правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ). Об этом он сообщил в своем Facebook.

Он также уточнил, что на конкурс идет с позиции руководителя Программы журналистики KSE (Kyiv School of Economics).