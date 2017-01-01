ТЕЛЕКРИТИКА

Зураб Аласания: «Меня называют тираном? Будет еще хуже»

Глава общественного вещателя о своей команде и новых программах

Бизнес

Почему тяжело собрать команду Общественного, как получить недостающее финансирование, что делать с трансляцией Чемпионата мира по футболу в России и каким образом сократить штат компании в два раза.


В конце прошлого года Зураб Аласания подал  в отставку с поста главы НТКУ. Таким образом, он хотел привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного. Однако уже в апреле 2017 года он  победил на конкурсе и стал главой «Национальной общественной телекомпании Украины» (НОТУ). Украина получила первого в своей истории руководителя общественного вещателя.

13 мая Аласания официально вступает в должность. В интервью «Телекритике» он рассказал о первых шагах на посту руководителя НОТУ и главных задачах общественного вещателя.

Об отставке и выборах

После отставки я кайфовал.У меня наконец-то появилось время на себя: на музыку, чтение книг (в неделю проглатывал по 4-5 книг), работу руками. Я плохо покидал НТКУ и потратил на это много нервов, поэтому отходил еще мозгами и сердцем.

Потом удалось расслабиться и начать подготовку к конкурсу и подбор команды правления. Это было не просто, сначала отобрал человек 30. Много желающих не было – слишком большая ответственность и слишком мало престижа. Потом дела пошли по нарастающей и ближе к конкурсу опять появились контакты, которые в последнее время прервались, и хлынули потоком – приемы, встречи и т. д.

Я сразу говорил, что никуда не убегаю и буду участвовать в выборах главы НОТУ. Но практически никто не верил, что я подам документы, и тем более 99% не верили, что выиграю в конкурсе. Однако бросать дело на полдороги я не собирался. Мое заявление об уходе было попыткой обратить внимание на проблему с финансированием, и все получилось. Финансирования все равно недостаточно. Мы возобновим переговоры с правительством и много шансов, что его увеличат.

«Я сразу говорил, что никуда не убегаю»

За два с половиной года работы много раз хотел все бросить и уйти. В начале был сильный подъем и огромные ожидания, но я знал, что они сильно завышены. Понимал, что хейт наступит очень быстро. Планка ожиданий в стране – месяца 3-4, а потом терпение заканчивается. Люди поменяли власть в стране за три месяца и не понимают, как это я не могу за такое же время поменять НТКУ. Терпение заканчивается быстро, они расстраиваются и начинаются обвинения.

Самый тяжелый вопрос для меня – почему снова решил сюда идти? Он касается мотивации и дальнейшей работы, и у меня нет ответа на этот вопрос. То, что прозвучит, будет пафосом, не хочу этим заниматься.

О своем стиле управления

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Некоторые сотрудники говорят, что мой стиль работы тиранический? Будет еще хуже. Я инженер по образованию, поэтому функционален. Или даешь результат – или «до свидания». Плюс нужно сделать прямо сейчас, а не тянуть долгое время. На самом деле, это не тираническое управление, а идиотское. Подразумевает сосредоточение всего в одних руках. Это плохо, но сначала придется поступать именно так. Я был бы счастлив построить систему так, чтобы она всегда работала сама, а я мог уехать на полгода, и компания продолжала нормально работать. Надеюсь, так будет через четыре года.

О первых шагах на новой должности

В первую очередь решу вопросы с командой, сейчас недобор. Катастрофически не хватает людей на ключевых позициях. Нужен директор канала, который будет чистым менеджером и не будет лезть в творчество, но его нет. Нужны директора 28 каналов по стране, проведем там конкурсы. Но искать их должен HR, а эти люди на рынке дорогие.

Ищем новый офис и он будет не в «Карандаше» и не на Крещатике, нужен простой коворкинг. В стратегии есть разделение на администрацию и творческую команду.

Я серьезно обсуждаю вопрос подачи иска против правительства. Хотя члены Наблюдательного совета говорят мне, что не нужно этого делать, ведь это плохой прецедент. Покажу им тот продукт, который будем делать, и буду стараться получить больше финансирования, если нет – то это один из вариантов, которые рассматриваю.

О подборе команды

Еще не понимаем, какие будут зарплаты. Моя составляет 76 800 грн, минус налоги – это около 50-55 тыс. грн. От моих денег отсчитываются все остальные зарплаты. HR когда слышит сумму 30-40 тыс. грн отказывается дальше вести разговор, ведь на рынке суммы больше. PR-специалисты тоже не соглашаются на такую сумму. В Набсовете сказали, что можно поставить базовую ставку и выписывать премии. Теперь с такими цифрами буду снова идти на рынок.

Нижняя ставка у нас — 6600 грн. Эту сумму будут получать люди, которые обеспечивают техническую поддержку этого огромного, кошмарного здания. Полгода назад, когда я еще работал в НТКУ, порядка 13 млн грн шло только на обслуживание здания. Только представьте, должно быть порядка 30 человек только сантехников.

«В первую очередь нужно собрать команду и найти новый офис»

Через четыре года в НОТУ останутся 3883 сотрудника вместо сегодняшних 7200.Эта цифра не взята с потолка, а рассчитана согласно нашим технологиям. Если нам не удастся поменять технологию компании, тогда будет больше – 4100. Дело не в количестве, а в том, как эти люди работают. Эфир (ТВ + радио) составляет 616 тыс. часов в год. Физически меньше людей работать не смогут.

Сокращения будут проходить поэтапно. Попробуем еще одну штуку, с которой начинали три года назад. Есть люди, которые не работают, а просто числятся в компании, но уволить их сложно. Предложили такую схему – кто уходит сегодня, получает три месячных оклада, кто через месяц – два, а через три месяца – один оклад. Многие уходили, подумав, что синица в руке лучше. Мы это усилим и расширим. Дадим соцпакет, будем предлагать переобучение на другую профессию, помощь с устройством на другой работе. Плюс будем работать с юристами, чтобы закрыть судебные дела, которые очень сложные.

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Саша Кольцова, Майкл Щур и Юрий Макаров – креативщики, которые знают свои направления, но не до конца понимают организационную часть.Но у них есть подпорки в качестве генпродюсера, линейных продюсеров и т. д. вниз по системе. Они очень боятся за свои персональные программы, потому что это творческие люди. У меня такое ощущение, что мир, который потерялся между правдой, постправдой и альтернативными фактами, тяготеет к сатире и Рома в ней хорош.

Я бы очень хотел просветительские программы с гениальным Юрием Макаровым, но я не уверен, что он все потянет. Саша отвечает за музыкальные и спортивные программы, здесь мы попробуем поиграть с рейтингами. Однако мы думаем, что нужно пока сосредоточиться на конкретном направлении. Думаю, на общественно-политическом и Роме Щуре, все вместе поможем ему и пойдем в этом направлении.

О региональных отделениях

В конечном итоге останется 8–9 региональных отделений. Местная власть с трудом будет их отпускать. Это как бывшую жену увидеть с другим мужчиной. Он уже может ее официальный муж, а ты ревнуешь.

Большинство региональных компаний сидят в помещениях, предоставленных местными советами, с арендой в одну гривну. Как только они поймут, что это выплывает из их рук, договоры не будут продлеваться. Они потребуют оставить в эфире «самые гениальные областные СМИ». Так уже говорят Луцк и Ужгород, например. Ничего страшного в этом не вижу, для этого у нас есть юристы. Война так война. От меня люди тоже требуют менять компанию. Так что я стесняться не буду.

«Я не против сотрудничать с местной властью, но без тупых материалов, джинсы и странных пресс-конференций»

Руководить будет менеджер, который не отвечает за творческую часть. К тому же появятся два независимых человека – главный редактор и генпродюсер. Эти люди будут напрямую контактировать со своими коллегами по всем регионам и в центре, будут видеть одну большую картину и делать контент, который интересен общественному вещателю, а не губернатору.

Я не против сотрудничать с местной властью, но без тупых материалов, джинсы и странных пресс-конференций. Будем мониторить их работу, если она не будет подходить под наши требования – поменяем руководителя.

Я подсмотрел у японцев схему, как они развивают регионы, будем ее пробовать применить у нас. Они берут человека к себе в центральный офис, но сначала отправляют его в регионы. Там он работает полгода-год, потом его перекидывают в другой регион и через года два берут в центральный офис. Я еще хочу центральные продюсерские команды отправлять в поля. Они там будут жить пока не сделают определенный проект. Также будем большие команды оттуда привозить в центр. В НТКУ уже начали строить небольшой хостел, они будут там жить и работать, а потом ехать обратно.

О новых программах

Осенью появится общественно-политическое сатирическое ток-шоу с Майклом Щуром. Мы нашли на него финансирование у доноров. Такой подход мне не нравится, ведь это рыбка, а не удочка. Тем не менее, попробуем. Я бы хотел, чтобы в студии была аудитория, приходили крупные политики, музыканты, селебрити. Это смешанный жанр, когда ты можешь что-то рассказывать, шутить, давать хорошую музыку. Обама приходил в такие шоу, где стебался с ведущими. Здесь должна ведь быть еще и политическая культура, не все от нас зависит. Мы этого очень хотим, три месяца Щур обращается в Администрацию президента, они не отказывают, но опасаются попасть в неловкую ситуацию, если придут к нему. Если там появится кто-то один из крупных – посыпятся все. Тогда мы покажем другой уровень диалога.

Будет новый спорт, который очень популярный в стране, но его давно не было. Какой именно пока назвать не могу.

«Мы три месяца обращаемся в Администрацию президента, нам не отказывают, но пока боятся идти»

Будут дебаты и, я надеюсь, что мы будем проводить их по темам, а не только во время выборов. Новости тоже хотелось бы тематические, а не событийные. Дебаты обходятся довольно дорого, чтобы они были зрелищными нужно делать большую студию, а у нас пока не хватает техники. После Евровидения остается много техники, в том числе экраны, аренда которых очень дорогая.

Раньше на каждые дебаты мы должны были искать доноров и арендовать все, что нужно было. Теперь кое-что сможем сделать сами. Еще один момент – ушел канал UBR (холдинг «Вести»), они сидели у нас, и я никак не мог разорвать с ними договор, его постоянно продлевал Госкомимущество. Они раньше делали для НТКУ экономические программы, джинса одна. Это удалось убрать, а их самих нет. Их уже не существует, но у них остались перед нами долги и отлично оборудованная студия огромного размера. Мы попробуем переехать туда, запустить текущие программы. Как только это получится, то у нас сразу обновится картинка. Мы также поставим там HD-камеры, которые останутся после Евровидения. Это первое, что будет сразу видно воочию.

О музыке и спорте

У нас уже есть канал «UA:Музика», только пока он лежит на серверах, ведь продолжается работа по авторским правам с исполнителями.Это будет канал с украинской музыкой. Саша Кольцова хорошо разбирается в музыке и именно она будет решать, какая будет играть в эфире. Она говорит, что музыка будет играть не для нас с ней, и нужно давать слотами то, что слушают люди. Это очень простая музыка, условно говоря «украинский шансон». Уровень музыки должен улучшаться каждый раз, в этом мы с ней согласны. Это заставит людей больше интересоваться.

«Я бы хотел запустить спортивный канал»

На сегодня, у нас нет вариантов, как отправлять на Олимпиады съемочные группы без «черного кэша».Но у нас есть сильные изменения в самой финансовой структуре компании. Акционерное общество работает по-другому. Вот у тебя есть государственное предприятие и заказаны деньги на год вперед. Закончилась статья – ты не можешь ее обновить. Не досчитал батарейки и все, денег больше нет. Сейчас внутри года мы можем этот бюджет вертеть как хотим. Я отвечаю за эти деньги. У меня по контракту есть право распоряжаться 5% от стоимости компании. Это огромные деньги, компания стоит 2,5 млрд грн. Это означает, что мы будем выделять заранее.

В вопросе с Олимпиадой я, например, не могу работать с коммерческими каналами. Они говорят, что это вообще убыточное мероприятие, и я даже просить не могу их. Однако теперь все равно другие правила. Во-первых, EBU не выиграло право на трансляцию. Они раньше торговали с владельцами прав среди других компаний. Это был аукцион, на котором они покупали права на Олимпиаду. Каждый из нас вносил деньги. Но, например, Германия отправляла туда своих людей, а мы не могли, ведь нужен был «черный кэш». Теперь следующие Олимпиады будут продавать Discovery. Мы с ними говорили уже, обсуждали цены, я пытаюсь их сбить, а они пытаются пока продать их коммерческим каналам, но я знаю, что те в этом не заинтересованы. Мы обязаны ее транслировать. Теперь у нас хоть есть вариант планировать деньги заранее.

В вопросе трансляции Чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет".

Я хотел бы запустить сразу еще третий канал – спортивный, а четвертым, возможно, будет детский.

О Евровидении

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Сразу открыто говорил, что не собираюсь принимать участия в организации Евровидения.Специально попросил Наблюдательный совет начать контракт после 13 мая, когда оно закончится.

Евровидение делала команда людей, она менялась, но я в этом участия не принимал и появляться на заключительном этапе на белом коне не хочу. Это их работа, их слава. Не собираюсь ломать эту структуру.

С Евровидением все получилось, но как именно? Этот вопрос возникнет чуть позже, но это наши, украинские, проблемы. Проведение Евровидения сейчас важнее, чем то, как его провели. В мире Украина должна показать этот конкурс. Иностранцы вываливают челюсть и говорят: "А что, в Киеве нет войны?" Именно показать это и было важной целью.

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