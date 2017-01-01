Зураб Аласания: «Меня называют тираном? Будет еще хуже»

У меня наконец-то появилось время на себя: на музыку, чтение книг (в неделю проглатывал по 4-5 книг), работу руками. Я плохо покидал НТКУ и потратил на это много нервов, поэтому отходил

еще мозгами и сердцем.

Потом удалось расслабиться и начать подготовку к конкурсу и подбор команды правления. Это было не просто, сначала отобрал человек 30. Много желающих не было – слишком большая ответственность и слишком мало престижа. Потом дела пошли по нарастающей и ближе к конкурсу опять появились контакты, которые в последнее время прервались, и хлынули потоком – приемы, встречи и т. д.

Я сразу говорил, что никуда не убегаю и буду участвовать в выборах главы НОТУ. Но практически никто не верил, что я подам документы, и тем более 99% не верили, что выиграю в конкурсе. Однако бросать дело на полдороги я не собирался. Мое заявление об уходе было попыткой обратить внимание на проблему с финансированием, и все получилось. Финансирования все равно недостаточно. Мы возобновим переговоры с правительством и много шансов, что его увеличат.