Зураб Аласания: «Меня называют тираном? Будет еще хуже»

Почему тяжело собрать команду Общественного, как получить недостающее финансирование, что делать с трансляцией Чемпионата мира по футболу в России и каким образом сократить штат компании в два раза.
В конце прошлого года Зураб Аласания подал в отставку с поста главы НТКУ. Таким образом, он хотел привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного. Однако уже в апреле 2017 года он победил на конкурсе и стал главой «Национальной общественной телекомпании Украины» (НОТУ). Украина получила первого в своей истории руководителя общественного вещателя.
13 мая Аласания официально вступает в должность. В интервью «Телекритике» он рассказал о первых шагах на посту руководителя НОТУ и главных задачах общественного вещателя.
Об отставке и выборах
Потом удалось расслабиться и начать подготовку к конкурсу и подбор команды правления. Это было не просто, сначала отобрал человек 30. Много желающих не было – слишком большая ответственность и слишком мало престижа. Потом дела пошли по нарастающей и ближе к конкурсу опять появились контакты, которые в последнее время прервались, и хлынули потоком – приемы, встречи и т. д.
Я сразу говорил, что никуда не убегаю и буду участвовать в выборах главы НОТУ. Но практически никто не верил, что я подам документы, и тем более 99% не верили, что выиграю в конкурсе. Однако бросать дело на полдороги я не собирался. Мое заявление об уходе было попыткой обратить внимание на проблему с финансированием, и все получилось. Финансирования все равно недостаточно. Мы возобновим переговоры с правительством и много шансов, что его увеличат.
«Я сразу говорил, что никуда не убегаю»
За два с половиной года работы много раз хотел все бросить и уйти. В начале был сильный подъем и огромные ожидания, но я знал, что они сильно завышены. Понимал, что хейт наступит очень быстро. Планка ожиданий в стране – месяца 3-4, а потом терпение заканчивается. Люди поменяли власть в стране за три месяца и не понимают, как это я не могу за такое же время поменять НТКУ. Терпение заканчивается быстро, они расстраиваются и начинаются обвинения.
О своем стиле управления
О первых шагах на новой должности
Ищем новый офис и он будет не в «Карандаше» и не на Крещатике, нужен простой коворкинг. В стратегии есть разделение на администрацию и творческую команду.
Я серьезно обсуждаю вопрос подачи иска против правительства. Хотя члены Наблюдательного совета говорят мне, что не нужно этого делать, ведь это плохой прецедент. Покажу им тот продукт, который будем делать, и буду стараться получить больше финансирования, если нет – то это один из вариантов, которые рассматриваю.
О подборе команды
Нижняя ставка у нас — 6600 грн. Эту сумму будут получать люди, которые обеспечивают техническую поддержку этого огромного, кошмарного здания. Полгода назад, когда я еще работал в НТКУ, порядка 13 млн грн шло только на обслуживание здания. Только представьте, должно быть порядка 30 человек только сантехников.
«В первую очередь нужно собрать команду и найти новый офис»
Сокращения будут проходить поэтапно. Попробуем еще одну штуку, с которой начинали три года назад. Есть люди, которые не работают, а просто числятся в компании, но уволить их сложно. Предложили такую схему – кто уходит сегодня, получает три месячных оклада, кто через месяц – два, а через три месяца – один оклад. Многие уходили, подумав, что синица в руке лучше. Мы это усилим и расширим. Дадим соцпакет, будем предлагать переобучение на другую профессию, помощь с устройством на другой работе. Плюс будем работать с юристами, чтобы закрыть судебные дела, которые очень сложные.
Я бы очень хотел просветительские программы с гениальным Юрием Макаровым, но я не уверен, что он все потянет. Саша отвечает за музыкальные и спортивные программы, здесь мы попробуем поиграть с рейтингами. Однако мы думаем, что нужно пока сосредоточиться на конкретном направлении. Думаю, на общественно-политическом и Роме Щуре, все вместе поможем ему и пойдем в этом направлении.
О региональных отделениях
В конечном итоге останется 8–9 региональных отделений. Местная власть с трудом будет их отпускать. Это как бывшую жену увидеть с другим мужчиной. Он уже может ее официальный муж, а ты ревнуешь.
Большинство региональных компаний сидят в помещениях, предоставленных местными советами, с арендой в одну гривну. Как только они поймут, что это выплывает из их рук, договоры не будут продлеваться. Они потребуют оставить в эфире «самые гениальные областные СМИ». Так уже говорят Луцк и Ужгород, например. Ничего страшного в этом не вижу, для этого у нас есть юристы. Война так война. От меня люди тоже требуют менять компанию. Так что я стесняться не буду.
«Я не против сотрудничать с местной властью, но без тупых материалов, джинсы и странных пресс-конференций»
Руководить будет менеджер, который не отвечает за творческую часть. К тому же появятся два независимых человека – главный редактор и генпродюсер. Эти люди будут напрямую контактировать со своими коллегами по всем регионам и в центре, будут видеть одну большую картину и делать контент, который интересен общественному вещателю, а не губернатору.
Я не против сотрудничать с местной властью, но без тупых материалов, джинсы и странных пресс-конференций. Будем мониторить их работу, если она не будет подходить под наши требования – поменяем руководителя.
О новых программах
Будет новый спорт, который очень популярный в стране, но его давно не было. Какой именно пока назвать не могу.
«Мы три месяца обращаемся в Администрацию президента, нам не отказывают, но пока боятся идти»
Будут дебаты и, я надеюсь, что мы будем проводить их по темам, а не только во время выборов. Новости тоже хотелось бы тематические, а не событийные. Дебаты обходятся довольно дорого, чтобы они были зрелищными нужно делать большую студию, а у нас пока не хватает техники. После Евровидения остается много техники, в том числе экраны, аренда которых очень дорогая.
Раньше на каждые дебаты мы должны были искать доноров и арендовать все, что нужно было. Теперь кое-что сможем сделать сами. Еще один момент – ушел канал UBR (холдинг «Вести»), они сидели у нас, и я никак не мог разорвать с ними договор, его постоянно продлевал Госкомимущество. Они раньше делали для НТКУ экономические программы, джинса одна. Это удалось убрать, а их самих нет. Их уже не существует, но у них остались перед нами долги и отлично оборудованная студия огромного размера. Мы попробуем переехать туда, запустить текущие программы. Как только это получится, то у нас сразу обновится картинка. Мы также поставим там HD-камеры, которые останутся после Евровидения. Это первое, что будет сразу видно воочию.
О музыке и спорте
«Я бы хотел запустить спортивный канал»
В вопросе с Олимпиадой я, например, не могу работать с коммерческими каналами. Они говорят, что это вообще убыточное мероприятие, и я даже просить не могу их. Однако теперь все равно другие правила. Во-первых, EBU не выиграло право на трансляцию. Они раньше торговали с владельцами прав среди других компаний. Это был аукцион, на котором они покупали права на Олимпиаду. Каждый из нас вносил деньги. Но, например, Германия отправляла туда своих людей, а мы не могли, ведь нужен был «черный кэш». Теперь следующие Олимпиады будут продавать Discovery. Мы с ними говорили уже, обсуждали цены, я пытаюсь их сбить, а они пытаются пока продать их коммерческим каналам, но я знаю, что те в этом не заинтересованы. Мы обязаны ее транслировать. Теперь у нас хоть есть вариант планировать деньги заранее.
В вопросе трансляции Чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай Бог, Украина не попадет".
Я хотел бы запустить сразу еще третий канал – спортивный, а четвертым, возможно, будет детский.
О Евровидении
Евровидение делала команда людей, она менялась, но я в этом участия не принимал и появляться на заключительном этапе на белом коне не хочу. Это их работа, их слава. Не собираюсь ломать эту структуру.
С Евровидением все получилось, но как именно? Этот вопрос возникнет чуть позже, но это наши, украинские, проблемы. Проведение Евровидения сейчас важнее, чем то, как его провели. В мире Украина должна показать этот конкурс. Иностранцы вываливают челюсть и говорят: "А что, в Киеве нет войны?" Именно показать это и было важной целью.