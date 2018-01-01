Зрителям доверят самим программировать канал MTV

MTV International, принадлежащий медиахолдингу Viacom, на этой неделе запустил в Испании интерактивный круглосуточный линейный музыкальный канал MyMTV Music. Его особенность в том, что пользователи самостоятельно смогут программировать канал под свой вкус. До конца года услугу обещают запустить во всех скандинавских странах.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Для создания собственных каналов MTV пользователи смогут задействовать музыкальные клипы из библиотеки, а также «бонусный контент» и записи концертных выступлений, в том числе выступления MTV EMAs и MTV Unplugged. Услуга уже доступна для клиентов испанского Vodafone TV.
«Мы знаем, как важно быть везде, где есть наша аудитория, поэтому с гордостью предоставляем пользователям возможность управлять собственным музыкальным каналом MTV, к которому они могут получить доступ с помощью различных устройств», – отметил Раффаэль Аннечино, президент подразделения Viacom в Южной и Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Как удалось выявить MTV, вкусы почти 80% аудитории в возрасте от 13 до 32 лет сильно разнятся и нельзя выделить один общий жанр, на котором фокусировался бы интерес аудитории. Именно поэтому MTV предлагает зрителям самим создавать разные каналы, основанные на их настроениях, дополняя их тэгами «энергичный», «агрессивный», «счастливый» и многими другими.
Медиахолдинг Viacom уже реализовал подобную идею на детском канале My Nick Jr. Сам MyMTV тестировали с 2015 года во Франции, охват тестовой версии составлял 6 млн домохозяйств. На сегодня существует 1,8 млн персонализированных пользовательских каналов MyMTV.