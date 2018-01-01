Зрителям доверят самим программировать канал MTV

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Для создания собственных каналов MTV пользователи смогут задействовать музыкальные клипы из библиотеки, а также «бонусный контент» и записи концертных выступлений, в том числе выступления MTV EMAs и MTV Unplugged. Услуга уже доступна для клиентов испанского Vodafone TV.

«Мы знаем, как важно быть везде, где есть наша аудитория, поэтому с гордостью предоставляем пользователям возможность управлять собственным музыкальным каналом MTV, к которому они могут получить доступ с помощью различных устройств», – отметил Раффаэль Аннечино, президент подразделения Viacom в Южной и Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Как удалось выявить MTV, вкусы почти 80% аудитории в возрасте от 13 до 32 лет сильно разнятся и нельзя выделить один общий жанр, на котором фокусировался бы интерес аудитории. Именно поэтому MTV предлагает зрителям самим создавать разные каналы, основанные на их настроениях, дополняя их тэгами «энергичный», «агрессивный», «счастливый» и многими другими.

Медиахолдинг Viacom уже реализовал подобную идею на детском канале My Nick Jr. Сам MyMTV тестировали с 2015 года во Франции, охват тестовой версии составлял 6 млн домохозяйств. На сегодня существует 1,8 млн персонализированных пользовательских каналов MyMTV.