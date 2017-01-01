ТЕЛЕКРИТИКА

Как прошел «Зимний Кинорынок»-2017

Организаторы обещают продавать больше украинских фильмов за границу

Бизнес

С 13 по 15 декабря в Киеве проходил «Зимний Кинорынок ОМКФ», на котором дистрибьюторские компании Ukrainian Film Distribution, «Киномания», «Кинокомпания MMD», SVOEkino Distribution, Parakeet Film, Kinove, «Артхаус Трафик» и «Вольга Украина» представили промо-материалы самых ожидаемых картин 2018 года.


Главное профессиональное событие кинозимы открыли директор кинорынка Анна Мачух, генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич и первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин.

Директор «Кинорынка» Анна Мачух

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Организаторы Юлия Синькевич, Анна Мачух, Екатерина Звездина и гости «Зимнего Кинорынка-2017»

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Заместитель председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин

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Между презентациями фильмов и кофе-брейками «Телекритике» удалось пообщаться с директором «Кинорынка» Анной Мачух.

"Впервые с 2013 года «Кинорынок» проходит три дня. Программа очень насыщенная. И самое главное то, что у нас представлено очень много украинского кино. Буквально у каждого дистрибьютора есть украинский фильм.

Кроме презентаций фильмов, будут интересные дискуссии о перспективах развития кинодистрибуции ввиду принятых новых законов, которые должны облегчить жизнь наших кинотеатров. Надеемся, что эта дискуссия между кинодистрибьюторами, кинотеатрами и Госкино принесет пользу.

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

На следующий год мы планируем сделать зимний кинорынок минимум на три дня, поскольку киноиндустрия расширяется. И мы рады этой тенденции.

В этом году к нам приезжают гости из ближайшего зарубежья. И думаю, что в следующем году мы расширим географию и масштабы. Потому что есть интерес именно к украинским фильмам. Приезжают смотреть и даже покупать. И очень многие рынки уже хотят работать через Украину. Но мы знаем, что на данный момент эта система не отлажена, поскольку все украинские фильмы работают напрямую с крупными студиями, а независимые компании чаще всего покупают через Россию. И мы бы хотели, чтобы наш «Кинорынок» посодействовал прямой покупке через нашу страну", – рассказала Анна Мачух «Телекритике».

Генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич, Анна Мачух и Сергей Неретин

Фото здесь и далее: Ната Боровик

Первый день кинорынка был сосредоточен на презентации проектов, которые выйдут на экраны в 2017-2018 гг. от дистрибьюторских компаний «Киномания», «Артхаус Трафик» и UFD.

Директор компании «Артхаус Трафик» Денис Иванов

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«Киномания», эксклюзивный дистрибьютор фильмов Warner Bros. Pictures в Украине, заявила среди премьер в будущем году фильм «Фантастические звери: Преступления Гриндевальда», новую работу Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» и «Рождение звезды» с Брэдли Купером и Леди Гага в главных ролях. А также фильмы независимых студий – анимационную ленту «Тайная жизнь насекомых», новогоднюю комедию «Санта и компания» и другие.

Презентация трейлера к фильму «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса

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«Артхаус Трафик» представил эксклюзивные промоматериалы лент, которые стали фестивальными хитами в этом году. В частности, еще до конца года в кинотеатрах появится фильм «Убийство священного оленя», а в первой половине 2018-го – ленты «Молодой Годар», «Как разговаривать с девушками на вечеринках», «На грани», «Хэппи-энд», «Тебя никогда здесь не было» и «Роден».

Кинокритик Алик Шпилюк

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В рамках презентации от компании-дистрибьютора UFD были представлены промо лент студии Fox и украинских фильмов – «Свингеры», «Клара», «Секс и ничего личного» и других. Компания FILM.UA GROUP представила анимационные фильмы «Мавка. Лесная песня» и «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила», а также исторические ленты «Гарет Джонс» и «Анна Киевская».

По центру – руководитель компании SVOEkino Ольга Скрипачева

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Кинокритики Сергей Васильев и Алик Шпилюк

Фото предоставлено пресс-службой «Зимнего Кинорынка ОМКФ»

Актер и телеведущий Юрий Горбунов (слева) и глава Film.ua Сергей Созановский (справа)

Фото предоставлено пресс-службой «Зимнего Кинорынка ОМКФ»

Завершился первый день «Зимнего Кинорынка» закрытой вечеринкой по случаю презентации украинской кинокомедии «Свингеры».

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