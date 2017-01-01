Как прошел «Зимний Кинорынок»-2017

С 13 по 15 декабря в Киеве проходил «Зимний Кинорынок ОМКФ», на котором дистрибьюторские компании Ukrainian Film Distribution, «Киномания», «Кинокомпания MMD», SVOEkino Distribution, Parakeet Film, Kinove, «Артхаус Трафик» и «Вольга Украина» представили промо-материалы самых ожидаемых картин 2018 года.
Между презентациями фильмов и кофе-брейками «Телекритике» удалось пообщаться с директором «Кинорынка» Анной Мачух.
"Впервые с 2013 года «Кинорынок» проходит три дня. Программа очень насыщенная. И самое главное то, что у нас представлено очень много украинского кино. Буквально у каждого дистрибьютора есть украинский фильм.
Кроме презентаций фильмов, будут интересные дискуссии о перспективах развития кинодистрибуции ввиду принятых новых законов, которые должны облегчить жизнь наших кинотеатров. Надеемся, что эта дискуссия между кинодистрибьюторами, кинотеатрами и Госкино принесет пользу.
На следующий год мы планируем сделать зимний кинорынок минимум на три дня, поскольку киноиндустрия расширяется. И мы рады этой тенденции.
В этом году к нам приезжают гости из ближайшего зарубежья. И думаю, что в следующем году мы расширим географию и масштабы. Потому что есть интерес именно к украинским фильмам. Приезжают смотреть и даже покупать. И очень многие рынки уже хотят работать через Украину. Но мы знаем, что на данный момент эта система не отлажена, поскольку все украинские фильмы работают напрямую с крупными студиями, а независимые компании чаще всего покупают через Россию. И мы бы хотели, чтобы наш «Кинорынок» посодействовал прямой покупке через нашу страну", – рассказала Анна Мачух «Телекритике».
«Артхаус Трафик» представил эксклюзивные промоматериалы лент, которые стали фестивальными хитами в этом году. В частности, еще до конца года в кинотеатрах появится фильм «Убийство священного оленя», а в первой половине 2018-го – ленты «Молодой Годар», «Как разговаривать с девушками на вечеринках», «На грани», «Хэппи-энд», «Тебя никогда здесь не было» и «Роден».
В рамках презентации от компании-дистрибьютора UFD были представлены промо лент студии Fox и украинских фильмов – «Свингеры», «Клара», «Секс и ничего личного» и других. Компания FILM.UA GROUP представила анимационные фильмы «Мавка. Лесная песня» и «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила», а также исторические ленты «Гарет Джонс» и «Анна Киевская».