Как прошел «Зимний Кинорынок»-2017

Между презентациями фильмов и кофе-брейками «Телекритике» удалось пообщаться с директором «Кинорынка» Анной Мачух.

"Впервые с 2013 года «Кинорынок» проходит три дня. Программа очень насыщенная. И самое главное то, что у нас представлено очень много украинского кино. Буквально у каждого дистрибьютора есть украинский фильм.

Кроме презентаций фильмов, будут интересные дискуссии о перспективах развития кинодистрибуции ввиду принятых новых законов, которые должны облегчить жизнь наших кинотеатров. Надеемся, что эта дискуссия между кинодистрибьюторами, кинотеатрами и Госкино принесет пользу.