ZIK запустил программу «ДокаZ» с адвокатом Розенблата

На телеканале ZIK начал выходить новый общественно-юридический проект «ДокаZ». Его ведущий – известный адвокат Алексей Шевчук.

Как сообщает пресс-служба канала, «ДокаZ» – это аналитическое объяснение, комментарий, юридическая точка зрения адвоката Алексея Шевчука на те законы и реформ, которые внедряются в Украине, и происходящие события.

"Это не просто ток-шоу или очередная программа-интервью. Это то, в чем остро нуждается сегодня украинский зритель. Это юридическая аналитика того, чем живет страна. Очень профессиональная, но подана доступно, «на пальцах». Например, мы расскажем о последствиях новых реформ конкретно для каждого украинца", – рассказывает креативный продюсер ZIK Александр Авшаров.

Как известно, Алексей Шевчук – управляющий партнер юридического агентства «Шевчук и партнеры». Общественности он стал известен после участия в резонансных делах Геннадия Корбана, Ярослава Кашубы, Ильи Киви, Виктора Развадовского, Александра Онищенко, Борислава Розенблата и др.

Фото: Пресс-служба ZIK