ZIK запускает социальный проект «Любовь во время войны»

На телеканале ZIK завтра, 25 апреля, стартует социальный проект «Любов во время войны» - серия документальных историй о чувствах, зародившихся под выстрелами.

Как сообщает пресс-служба канала, героями проекта стали семейные пары, чьи судьбы соединили военные действия на Донбассе.

По словам режиссера «Любви во время войны» Александра Авшарова, концепция проекта является жизнеутверждающей. "После войны ценишь гораздо больше отношения и людей, которые рядом", – говорит один из героев проекта, демобилизованный солдат Владислав Грищенко.

Фото: Zik.ua