ZIK запускает социальные расследования с Даниилом Мокриком

На телеканале ZIK сегодня стартует новая программа социальных расследований «Остання інстанція». Ее ведущим стал Даниил Мокрик, сообщает пресс-служба канала.

«Остання інстанція» будет выходить на канале по понедельникам и пятницам в 20:30. Она состоит из двух частей: журналисты будут знакомить с проблемами – социальной несправедливостью, мошенничеством или коррупционной схемой, после чего в студии ведущий с топовыми отраслевыми экспертами будут искать пути их решения. "Мы хотим в коротких и динамичных сюжетах показать, что произошло и кто виноват, а в студии спрашивать у наиболее компетентных отраслевых специалистов, как обычным людям выпутываться из таких историй", – отмечает руководитель департамента журналистских расследований ZIK Дарья Шевченко.

По словам редактора и ведущего программы Даниила Мокрика, команда «Останньої інстанції» хочет быть не судом, а последней инстанцией, которой люди будут доверять.

Как уточняют на канале, цель команды – не показать, кто и сколько награбил, какой депутат снова «отхватил» из государственного бюджета, чтобы люди в очередной раз "поохали перед телеэкраном", а найти реальный выход из реальной проблемы.

Напомним, ранее генеральный продюсер ZIK Гайгысыз Гелдиев анонсировал «Телекритике» запуск новой программы, ориентированной на социальные расследования. Однако других подробностей раскрывать не стал.

На прошлой неделе в эфире телеканала состоялись премьеры ток-шоу HARD с Натальей Влащенко и FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко.

Фото: Facebook Даниила Мокрика