ZIK запускает проект об экологии с украинскими звездами

Телеканал ZIK готовит новую программу под названием «Выжить в Украине», главная тема которой – выживание одного человека и всей страны в условиях экологических проблем. Дату ее премьеры на канале пока не сообщают.

Как рассказывает пресс-служба ZIK, журналисты будут показывать истинное положение экологической ситуации в стране, а помогать им будут известные люди.

Так, ведущими первых выпусков проекта стали певица Руслана и актриса Римма Зюбина, которые на собственном примере продемонстрируют зрителям, как сложно жить в среде уничтожения природных ресурсов.В частности, Руслана посетила гуцульское село Шешоры (Ивано-Франковская область), где прогрессирует вырубка и фактическое уничтожение уникальных карпатских лесов, Римма Зюбина отправилась в Мариуполь, где исследовала экологическую ситуацию в городе.

"Идея проекта – привлечь известных людей к борьбе за природу Украины, чтобы показать и высоким чинам, и простым украинцам, что эта проблема касается каждого и времени медлить уже нет", – говорит руководитель департамента программ собственного производства ZIK Ольга Мовчан.

Напомним, в этом сезоне в эфире телеканала ZIK впервые стартовали сериалы. Это детективы «Мафиози» и «Господин и госпожа Медер».

Фото: Ksyu Oniskevych / Facebook Русланы