ZIK закрыл передачу братьев Капрановых после критики Натальи Влащенко

Стоит отметить, что за несколько часов до этого братья Капрановы резко раскритиковалив соцсети нового креативного продюсера канала ZIK, экс-ведущую ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина» Наталью Влащенко и объявили свою передачу зоной, свободной от нее.

"Всем известно, что госпожа Влащенко руководила журналом «Публичние люди», который специализировался на заказных имиджевых материалах, а по-простому «джинсе». Поэтому назначение специалиста по «джинсе» продюсером канала журналистских расследований, на наш взгляд, портит лицо канала и карму всем его работникам", - написали они.

С другой стороны, отметили братья Капрановы, ZIK является единственным украинским их всех национальных каналов. "А госпожа Влащенко очень профессионально создала себе эфирный образ украинофобки и ватницы. И этот образ отнюдь не украсит телеканал - более того, повлияет даже на наше личное реноме, мы теперь не будем знать, как комментировать зрителям работу с подобной персоной в пределах одного канала", - добавили они.

«Телекритика» обратилась к телеканалу ZIK за комментарием.

Напомним, 19 февраля, заканчивая эфир ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE», Наталья Влащенко объявила о своем уходе со «112 Украина». Позже она объяснила, что переходит работать на телеканал ZIK. А на канале, в свою очередь, сообщили, что Влащенко назначена креативным продюсером.

Фото: Facebook-страница Брати Капранови