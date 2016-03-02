ZIK раскрыл новую структуру собственности с Дыминским

Конечным бенефициарным собственником телерадиокомпаний «Міст ТБ» (спутниковая и аналогая лицензии телеканала ZIK) и «Нові комунікації» (цифровая лицензия канала) в новой сруктуре собственности указан львовский бизнесмен, президент футбольного клуба «Карпаты» Петр Дыминский.

Согласно информации о структуре собственности компании «Міст ТБ», бизнесмен стал ее собственником 1 сентября 2016 года после получения контроля над 100% кипрской компании ALVHO Trading Limited на основании договора дарения. До этого конечным бенефициаром компании значился киприот Ангелос Лоизоу.