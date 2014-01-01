ZIK покажет фильм «Січ» производства «Радио Свобода»

В эфире телеканала ZIK сегодня, 1 ноября, в 16:00 выйдет документальный фильм производства «Радио Свобода» под названием «Січ».

Как сообщает пресс-служба канала, лента освещает события 2014 года, когда в Украине появились первые российские оккупанты, и реакцию на это жителей Запорожья, в частности создание самоорганизаций для защиты города и появление первых батальонов в зоне АТО с военными из этого города.Герои фильма – украинские военнослужащие, добровольцы – участники боевых действий на Донбассе, современные казаки и атаманы Запорожской сечи, активисты и волонтеры.

По словам автора, режиссера и продюсера ленты, редактора информационных программ «Радио Свобода» Ирины Штогрин, «Січ» – документальный фильм об иммунитете Украины против вируса «русского мира».

"Это фильм о способности этой земли к самозащите. Это фильм о том, как свобода прорастает через «имперский гранит» и «совковые завалы». Это фильм о том, чего не учли кремлевские стратеги", – добавляет она.