ZIK не закрывает «Брат за брата», а переформатирует без участия Капрановых - генпродюсер

Телеканал ZIK не будет закрывать программу «Брат за брата», которую вели писатели братья Капрановы, а перезапустить ее в новом формате с новыми ведущими. Об этом «Телекритике» сообщил генеральный продюсер канала Гайгысыз Гелдиев.

"Мы программу «Брат за брата» не закрыли. Мы попрощались с самими братьями Капрановыми, разорвали с ними трудовые отношения. Проект будет переформатирован. Также, как и весь департамент журналистских расследований, как и весь телеканал ZIK", - рассказал он. По словам генпродюсера, эта кампания начата с первого дня его назначения.

При этом он не уточнил, почему было принято решение разорвать трудовые отношения с братьями Капрановыми, а также не стал комментировать их обвинения в сторону нового креативного продюсера канала ZIK, экс-ведущей ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина» Натальи Влащенко.

"Вместо программы братьев Капрановых будет выходить новая программа, ориентированная на социальные расследования", - сообщил Гелдиев.

Подробности проекта канал пока не раскрывает. "Есть всему свое время. Будет новый руководитель департамента журналистских расследований, на которого возложены большие надежды. Также сейчас дан «зеленый свет» всем журналистам департамента по предложению своих инициатив, идей и т.д. Мы из этого выберем все самое лучшее, произведем, покажем", - сказал генпродюсер, подчеркнув, что ZIK всегда был и будет украинским каналом, "патриотом Украины".

Напомним, ранее братья Капрановы сообщили, что их программу на канале ZIK закрыли. За несколько часов до этого они резко раскритиковали назначение Влащенко креативным продюсером телеканала.

Гайгысыз Гелдиев стал генпродюсером канала ZIK в январе.

Фото: пресс-служба телеканала ZIK