ZIK начинает показывать сериалы

В эфире телеканала ZIK в новом сезоне впервые стартуют сериалы. Это детективы «Мафиози» и «Господин и госпожа Медер», сообщает пресс-служба канала.

Премьера французского детектива «Мафиози» состоится уже сегодня, 11 сентября. Это история о волевой и сильной женщине, которой предстоит контролировать страну и мафию, оставаясь при этом женой и матерью девочки-подростка. Сериал будет выходить по будням в 23:00.

«Господин и госпожа Медер» – комедийный детективный сериал о семейной паре Чарли и Николу Бьюкенен, у которых довольно необычный бизнес: они убирают места, где были совершены преступления. Герои ленты не просто моют или подметают, но и собирают незамеченные полицией доказательства и распутывают загадочные преступления ничуть не хуже профессионалов. Сериалвыходить в эфире ZIK с 17 сентября по воскресеньям в 23:00.

Напомним, в феврале канал ZIK объявил, что стал общенациональным вещателем. В августе его генеральным продюсером стала Наталья Влащенко.