Жюри питчинга от «1+1» подождет идей еще неделю

На прошлой неделе участники просили отсрочить дедлайн приема заявок на участие в питчинге, и организаторы вняли этим просьбам. Сейчас у украинцев в запасе еще почти неделя на то, чтобы представить свою идею для конкурса, в котором уже участвуют 600 заявок от конкурсантов.

Напомним, питчинг The Next Big Thing проводится уже в седьмой раз. Прием идей на конкурс The Next Big Thing. Generation в этом году начался 29 мая.

Работы принимаются в двух форматах: ТВ-сериал и веб-формат, в частности YouTube-канал и сериал для Instagram. В конце сентября жюри отберет по три победителя в каждой номинации. Лучшие идеи будут реализованы.

Подать заявку на участие в конкурсе может любой человек, достигший совершеннолетия. Подробности и форма для отправления идеи достпны по этой ссылке.