Журналистка ZIK стала ведущей канала

Новой ведущей информационно-аналитической ежедневной прямоэфирной токинг-студии «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK станет журналистка Анастасия Гусарева.

Как сообщает пресс-служба канала, Гусарева на ZIK больше года – в качестве журналистки департамента информационного вещания и аналитики. До этого она работала на телеканале NewsOne.

«Первые о главном» – информационный бренд телеканала, объединяющий ежедневные прямоэфирные программы новостей «Первые о главном. Утро», «Первые о главном. День», «Первые о главном. Вечер», токинг-студии «Первые о главном. Комментарии» и информационно-аналитический еженедельник «Первые о главном. Детали».

На канале отмечают, что новостные выпуски «Первые о главном» и «Первые о главном. Комментарии» по рейтинговым показателям – среди лидеров телесмотрения.

Фото: Пресс-служба ZIK