Журналистка ZIK стала ведущей канала

Новой ведущей информационно-аналитической ежедневной прямоэфирной токинг-студии «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK станет журналистка Анастасия Гусарева.
Как сообщает пресс-служба канала, Гусарева на ZIK больше года – в качестве журналистки департамента информационного вещания и аналитики. До этого она работала на телеканале NewsOne.
«Первые о главном» – информационный бренд телеканала, объединяющий ежедневные прямоэфирные программы новостей «Первые о главном. Утро», «Первые о главном. День», «Первые о главном. Вечер», токинг-студии «Первые о главном. Комментарии» и информационно-аналитический еженедельник «Первые о главном. Детали».
На канале отмечают, что новостные выпуски «Первые о главном» и «Первые о главном. Комментарии» по рейтинговым показателям – среди лидеров телесмотрения.
Фото: Пресс-служба ZIK
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