Журналистка Ярина Михайлишин ушла из «Текстов» в Wall Street Journal

Журналистка Ярина Михайлишин покинула агентство журналистских данных Texty.org.ua и теперь работает в американской ежедневной деловой газете The Wall Street Journal, а именно – в отделе графики издания. Об этом сообщается на Facebook-странице «Текстов».

Вместе с тем Михайлишин вошла в состав правления общественной организации «Агентство журналистики данных». "Ярина всегда нас вдохновляла своим позитивным настроем, целеустремленностью, придумывала и воплощала самые радикальные идеи. Надеемся, что и как член правления она не будет давать нам расслабиться", – отмечают в издании.