Журналистка «112 Украина» сняла фильм о команде канала

Сегодня, 28 ноября, на телеканале «112 Украина» выйдет фильм его специального корреспондента Татьяны Наконечной «…и вся команда 112», приуроченный четырехлетию канала.
В эфире канала лента выйдет 23:10. В нем рассказывается о том, как формировалась команда телеканала, росла и закалялась событиями; о том, как телеканал влияет на современную украинскую журналистику; о том, что всегда остается за кадром.
"Часто приходиться слышать вопрос от родственников, друзей, коллег о том, что означает фраза: «… и вся команда 112»? Почему наши журналисты говорят ее в конце каждого сюжета, а ведущие начинают этой фразой свои эфиры? Скажу без преувеличения, для нас, сотрудников телеканала – это не просто слова. И именно об этом фильм. Он, как о всей команде «112», так и о вкладе каждого", – рассказывает автор фильма.
Фото: Максим Лисовой
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