Журналист Тимур Ворона и экс-пиарщица UMH Вера Черныш помогают продвигать стартапы в СМИ

IT-журналист Тимур Ворона и экс-руководитель по связям с общественностью и маркетолог медиахолдинга UMH Вера Черныш запустили медиаконсалтинг для стартапов и IT-компаний. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

По словам Тимура Вороны, они будут помогать проектам получить публикации в украинских, российских и зарубежных СМИ. "Как это работает: мы подбираем издания на русском, украинском или английском языках под задачи проекта. Для каждого издания придумываем идеи материалов и тезисы. Собираем контакты журналистов, составляем шаблон холодного письма и учим, как «продать» тему. Помогаем с написанием текстов. А еще мы можем собирать базы журналистов и блогеров под конкретные задачи: краудфандинг, выход на новый рынок, запуск нового продукт", - объясняет он.