Журналист Тимур Ворона и экс-пиарщица UMH Вера Черныш помогают продвигать стартапы в СМИ

IT-журналист Тимур Ворона и экс-руководитель по связям с общественностью и маркетолог медиахолдинга UMH Вера Черныш запустили медиаконсалтинг для стартапов и IT-компаний. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.
По словам Тимура Вороны, они будут помогать проектам получить публикации в украинских, российских и зарубежных СМИ. "Как это работает: мы подбираем издания на русском, украинском или английском языках под задачи проекта. Для каждого издания придумываем идеи материалов и тезисы. Собираем контакты журналистов, составляем шаблон холодного письма и учим, как «продать» тему. Помогаем с написанием текстов. А еще мы можем собирать базы журналистов и блогеров под конкретные задачи: краудфандинг, выход на новый рынок, запуск нового продукт", - объясняет он.
В свою очередь Вера Черныш отмечает, что не верит в то, как работают "классические пиарщики и агентства". "Я верю в качественный, интересный, эффективный контент, который компании создают и публикуют в изданиях. Поэтому мы создали сервис, который позволит предпринимателям построить win-win отношения с русскоязычными и западными медиа. Мы знаем, как работают медиа и что они хотят. И мы понимаем, как с помощью контента решать задачи, которые стоят перед IT-компаниями", - пишет она.
Как известно, Тимур Ворона пишет для таких технологических изданий, как The Next Web, VC.ru, AIN.ua и др. Вера Черныш три года отвечала за маркетинг и PR и создавала спецпроекты в журналах Forbes, «Фокус» и «Корреспондент». Последний год она сотрудничает с русскоязычными и англоязычными изданиями Азии и Африки, помогает делать нативную рекламу для коммерческих компаний на страницах этих изданий и консультирует технологические бизнесы в вопросах продвижения.
Фото: Facebook Веры Черныш