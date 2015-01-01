Журналист Максим Каменев уволился с «РБК-Украина» ради «Громадського»

Бывший политический обозреватель «РБК-Украина» Максим Каменев перешел работать на «Громадське телебачення». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Из «РБК-Украина», где журналист проработал почти два года, он уволился 18 апреля. Тогда он сообщил, что переходит в другой проект, но не стал раскрывать его названия.
Как известно, до прихода в июне 2015 года в «РБК-Украина» Максим Каменев работал редактором в интернет-издании Insider и украинской версии журнала Forbes, корреспондентом в газетах «Бизнес» и «Дело».