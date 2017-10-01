Журналист Дмитрий Копий купил сайт Champion.com.ua у УП

Интернет-издание «Украинская правда» продала спортивный украиноязычный сайт Champion.com.ua, закрытый в августе, спортивному журналисту Дмитрию Копию. Об этом издание сообщило на своей Facebook-странице.
Сумма сделки не называется.
"Команда «Украинской правды» очень счастлива, что сайт «Чемпион» получит вторую жизнь с новым лидером. Мы уверены, что Дмитрий сделает проект более успешным и интересным для читателей", – говорит главный редактор УП Севгиль Мусаева.
По словам нового владельца, вскоре Champion.com.ua получит новую команду, новую редакционную политику, новый современный вид и страницы в соцсетях
"Я считаю, что стране нужны украиноязычные ресурсы, украинский язык должен быть модным и трендовым. Я не могу допустить, чтобы первый и единственный украиноязычный спортивный проект «Чемпион» закрылся", – отмечает Дмитрий Копий.
Напомним, сайт Champion.com.ua, который был одним из проектов «Украинской правды», прекратил свою работу 1 августа.
Фото: Facebook Олега Ланяка