Журналист Дмитрий Копий купил сайт Champion.com.ua у УП

Интернет-издание «Украинская правда» продала спортивный украиноязычный сайт Champion.com.ua, закрытый в августе, спортивному журналисту Дмитрию Копию. Об этом издание сообщило на своей Facebook-странице.

Сумма сделки не называется.

"Команда «Украинской правды» очень счастлива, что сайт «Чемпион» получит вторую жизнь с новым лидером. Мы уверены, что Дмитрий сделает проект более успешным и интересным для читателей", – говорит главный редактор УП Севгиль Мусаева.

По словам нового владельца, вскоре Champion.com.ua получит новую команду, новую редакционную политику, новый современный вид и страницы в соцсетях

"Я считаю, что стране нужны украиноязычные ресурсы, украинский язык должен быть модным и трендовым. Я не могу допустить, чтобы первый и единственный украиноязычный спортивный проект «Чемпион» закрылся", – отмечает Дмитрий Копий.

Напомним, сайт Champion.com.ua, который был одним из проектов «Украинской правды», прекратил свою работу 1 августа.

Фото: Facebook Олега Ланяка