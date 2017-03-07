Журнал Popular Photography закрывается

Номер журнала Popular Photography за март-апрель станет последним в истории издания, сообщает Bird In Flight.

Как объяснил директор компании Bonnier, которой принадлежит журнал, Эрик Зинченко, такое решение руководство приняло из-за сильного снижения рекламных доходов.

Кроме печатной версии издания работу прекратит и его онлайн-версия. Сайт еще какое-то время все же продолжит существовать, но новые публикации на нем появляться не будут.

Закрытие ожидает и сайт другого журнала о фотографии — American Photo, печатная версия которого не выходит уже два года.

Как известно, издание Popular Photography основано около 80 лет назад в Нью-Йорке и ранее считалось одним из самых популярных журналов о фотоиндустрии. До 2016 года журнал выходил ежемесячно, а около полугода назад стал публиковаться раз в два месяца.

Фото: wikipedia.org