ТЕЛЕКРИТИКА

Журнал Interview выкупил его же владелец

Бизнес

В четверг нью-йоркский суд по банкротствам одобрил решение Питера Бранта выкупить журнал Interview за $1,5 млн. Теперь Брант, решивший закрыть издание несколько месяцев назад, запустит его по новой и станет новым (старым) владельцем журнала.


Заявляя три месяца назад о банкротстве и тяжелом финансовом положении, не позволяющем провести реструктуризацию компании, владельцы Interview надеялись избежать выплаты своих долгов бывшим сотрудникам. Долги на данный момент составляют более $3 млн.

Однако теперь $1,5 млн, за которые Питер Брант (владелец издания с 1987 года) выкупил журнал у самого себя, станут гарантией того, что Interview больше не является банкротом. Таким образом Брант просто-напросто избавился от долгов в $3,3 млн.

Дочь Братна Келли останется президентом компании. По ее же словам, шумиха вокруг закрытия журнала обеспечила изданию "паблисити" и поспособствовала увеличению числа подписчиков Interview в Instagram.

Напомним, новый номер журнала должен выйти уже в сентябре. На обложке сентябрьского номера Interview появится ​​трансгендерная модель Хари Неф.

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