ТЕЛЕКРИТИКА

Журнал Interview объявил дату релонча

Бизнес

Основанный Энди Уорхолом в 1969 году журнал Interview, прекративший свою работу в мае этого года, скоро вновь появится в продаже. Как сообщает Media Post, команда журнала работает над сентябрьским выпуском.


На обложке сентябрьского номера Interview появится ​​трансгендерная модель Хари Неф. Выпуск запланирован на момент подписания сделки о продаже издания, которая должна состояться до 31 августа. Нынешний владелец журнала Питер Брант продает проект компании Singleton LLC за $1,5 млн.

О банкротстве Interview работникам стало известно на утренней планерке 21 мая. И хотя официальных заявлений о закрытии издания никто не делал, члены редакции разместили в соцсетях публикации о поиске новой работы.

В 2018 году редакция журнала переехала в более дешевый офис из-за долгов компании, а бывшие сотрудники Interview через суды пытались получить честно заработанные гонорары.

Заявляя о банкротстве и тяжелом финансовом положении, не позволяющем провести реструктуризацию компании, владельцы Interview могут избежать выплаты своих долгов, которые на данный момент составляют более $3 млн.

Напомним, Питер Брант купил Interview в 1987 году за $10 млн и с тех пор занимался выпуском издания. В 2008 году состоялся перезапуск журнала под руководством нового редактора. Сегодня Брант также владеет холдингом Art Media, в который входят журналы Art in America и Artnews.

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