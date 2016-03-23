«Жовтень» открывает магазин украинских фильмов и книг о кино

Кинотеатр «Жовтень» открывает Лавку книг и фильмов на материальных и нематериальных носителях, сообщает в своем Facebook директор кинотеатра Людмила Горделадзе.

"Особое внимание - украинский книге, имеющей отношение к кино, украинским фильмам, книгам на английском. Планируем продавать и киноплакаты, и киносувениры", - пишет она.