ТЕЛЕКРИТИКА

«Жовтень» открывает магазин украинских фильмов и книг о кино

Бизнес

Кинотеатр «Жовтень» открывает Лавку книг и фильмов на материальных и нематериальных носителях, сообщает в своем Facebook директор кинотеатра Людмила Горделадзе.

"Особое внимание - украинский книге, имеющей отношение к кино, украинским фильмам, книгам на английском. Планируем продавать и киноплакаты, и киносувениры", - пишет она.

Напомним, в 2016 году «Жовтень» был включен в перечень 48 лучших артхаусных кинотеатров Европы по версии ситигайда Spotted by Locals, чьи данные нередко цитируют мировые СМИ.

Фото: Pixabay.com / congerdesign

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