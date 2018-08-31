Жительница Ровенской области через суд добилась отсрочки отключения «аналога»

Согласно копии решения суда, которое генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей предоставил«Детектору медиа», действие принятого Кабмином плана по отключению приостановлено, пока иск гражданки Мизюрко не будет рассмотрен по сути. Третьими лицами выступают Управление защиты потребителей в Ровенской области, телеканал «1+1» (ООО «Телерадиокомпания "Студия 1+1"») и Кабинет Министров Украины.

В своем иске Надежда Ефимовна требует сохранить за ней право на получение информации с помощью технологии аналогового вещания. Суд счел это требование вполне правомерным, сославшись на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Дополонительным аргументом послужил тот факт, что гражданка Мизюрко, в случае отключения аналогового вещания, сможет смотреть только телеканалы Республики Беларусь, что может создать у нее искаженную картину происходящего в Украине. «Телекритика» будет следить за дальнейшим развитием этого необычного дела.

Напомним, что недавно на пресс-конференции Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания сообщили, что в 16 населенных пунктах Сумской, Харьковской и Черниговской областей сохранят аналоговое вещание. Также аналог останется в Донецкой и Луганской областях. Причина – близость украинских территорий к границе страны-агрессора.